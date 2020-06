Nạn nhân thứ 2 trong vụ cháy nhà ở Kon Tum đã tử vong

Theo nguồn tin của Dân Việt từ cơ quan Công an tỉnh Kon Tum, đến 13 giờ 30 chiều nay, chị Tô Thị Thanh Xuân (37 tuổi, trú tại thôn 1, xã Tân Cảnh, Đăk Tô) nạn nhân trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng nay (15/6) đã tử vong. Chị Xuân là nạn nhân thứ 2 tử vong trong vụ hỏa hoạn.





Trước đó, khoảng 6 giờ 30 ngày 15/6, Nguyễn Minh Hoàng (36 tuổi, trú thôn 3, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô) lái xe máy đến nhà chị Tô Thị Thanh Xuân. Lúc này trong nhà chỉ có chị Xuân và cháu Văn Tô Hoàng T. (8 tuổi, con trai chị Xuân) ở nhà, chồng chị Xuân đã đưa đứa con lớn đến trường đi học.

Tại đây, Hoàng và chị Xuân xảy ra cãi vã với nhau. Sau đó, Hoàng đầy cháu T. ra ngoài sân rồi chốt cửa lại, dùng dao chém chị Xuân gục tại chỗ. Tiếp đó, Hoàng đổ xăng khắp nhà và châm lửa tự sát.

Thời điểm này, hàng xóm thấy nhà chị Xuân bốc cháy liền truy hô mọi người chữa cháy. Lúc phá cửa, người dân phát hiện Hoàng và chị Xuân bị bỏng rất nặng, đồng thời đưa cả 2 đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, Hoàng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Chị Xuân nhập viện đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu trong tình trạng bỏng 100% cơ thể, nguy kịch. Đến khoảng 13 giờ 30, chị Xuân tử vong.

Chị Xuân tử vong do bị thương và vết bỏng quá nặng.

Hiện cơ quan Công an huyện Đăk Tô đang phong tỏa hiện trường để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hồ sơ vụ án đã được cơ quan Công an huyện Đăk Tô bàn giao cho cơ quan Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Kon Tum thụ lý.



