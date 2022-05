Tiểu thương, người dân vui mừng

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của dài gần 2,5km dù đã thi công mở rộng gần 7 năm qua (từ năm 2015) nhưng vẫn chưa hoàn thành. Việc này ảnh hưởng đến lưu thông. Người dân khổ sở trăm bề vì mặt đường hư hỏng. Một tuần trở lại đây khi hay tin nhà thầu cùng với công nhân đang thi công tái lập mặt bằng, nâng cấp đoạn đường... nhiều người dân, tiểu thương khấp khởi.

Chuẩn bị máy móc thi công sửa chữa đoạn đường Lương Định Của. Ảnh: Chinh Hoàng

Ngày 16/5 ghi nhận của phóng viên Dân Việt, đoạn đường Lương Định Của có nhiều công nhân cùng với máy múc, xe lu... đang khẩn trương tái lập, chỉnh sửa mặt bằng. Theo nhiều người dân, việc tái lập mặt bằng cùng với nâng cấp đoạn đường này sẽ giúp việc đi lại dễ dàng, giảm thiểu tai nạn giao thông, đồng thời việc buôn bán cũng sẽ thuận lợi hơn.

Người dân, tiểu thương sống trên đường Lương Định Của vui mừng khi đoạn đường được sửa chữa, tái lập mặt bằng. Ảnh: Chinh Hoàng

Ông Lê Văn Hùng (buôn bán đồng hồ) sống trên đoạn đường Lương Định Của đã 20 năm, cho biết, việc buôn bán của ông thời gian qua gặp nhiều khó khăn do mưa ngập, nắng bụi. Ông Hùng chứng kiến các nhà thầu, công nhân đến sửa chữa, nhưng chỉ rải nhựa đơn giản, sau đó bị bong tróc tạo nhiều ổ gà, hố lồi lõm.

"Một tuần trở lại đây, khi thấy các công nhân, máy móc vận hành để nâng cấp đoạn đường, tôi rất mừng. Hy vọng thời gian tới đoạn đường sẽ hết ngập úng, công việc buôn bán của tôi thuận lợi hơn", ông Hùng bày tỏ.

Tương tự, bà Nam Hà (buôn bán tạp hóa trên đường Lương Định Của) chia sẻ: "Đoạn đường xấu tệ, loang lổ ổ gà ổ voi chi chít, người tham gia giao thông rất ngại đi qua đoạn đường này bởi tiềm ẩn nhiều hiểm nguy". Dù điểm báng hàng của bà nằm ở mặt tiền nhưng bị ảnh hưởng lớn bởi người dân ngại dừng xe mua đồ.

"Tôi chắc chắn rằng, khi hoàn thiện đoạn đường này, công việc buôn bán của tiểu thương chúng tôi, hay người tham gia giao thông đều thuận lợi. Chúng tôi nhiều năm qua sống khá cực nhọc trên đoạn đường này", bà Hà nói.

Sớm hoàn tất sửa chữa đoạn đường vào cuối năm

Theo đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, đơn vị vừa bàn giao mặt bằng khoảng 200m tại đoạn ngập nước nhất trên đường Lương Định Của. Hiện đơn vị thi công đã triển khai máy móc, nhân lực đến các khu vực cần nâng cấp sửa chửa.

Đoạn đường Lương Định Của sẽ sẽ sớm hoàn tất sửa chữa vào cuối năm nay. Ảnh: Chinh Hoàng

UBND TP.Thủ Đức cho biết, TP đang tập trung, tích cực vận động người dân bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, giúp đơn vị thi công sớm hoàn thành dự án nâng cấp đường Lương Định Của.

Theo đó, đoạn từ nút giao Trần Não đến đường Nguyễn Hoàng (khoảng 2km) sẽ được bàn giao mặt bằng trước ngày 30/6. Chủ đầu tư, đơn vị thi công cam kết thi công hoàn tất trước 31/12.

Còn đoạn từ Nguyễn Hoàng đến nút giao An Phú (khoảng 500m) sẽ được thực hiện đồng bộ với việc thi công nút giao An Phú trong thời gian tới. Tuy chưa thể hoàn thành trong năm nay, nhưng đoạn này sẽ được sửa chữa, hoàn thiện mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông.

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của với tổng mức đầu tư hơn 800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành sau 3 năm với sự mong đợi của rất nhiều người dân. Công trình khởi công từ năm 2015, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được tách thành dự án riêng do UBND TP.Thủ Đức chủ trì thực hiện. Đường Lương Định Của dài gần 2,5km. Sau khi nâng cấp, tuyến này sẽ rộng 30m với 6 làn xe cùng hệ thống thoát nước, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng... Đường Lương Định Của là trục giao thông chính của TP.Thủ Đức kết nối khu vực cửa ngõ phía đông ra vào trung tâm và nhiều tuyến quan trọng như cao tốc TP.HCM - Long Thành, đường Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội.