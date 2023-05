Nông dân huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ) chủ động che chắn chuồng trại, bổ sung các loại vitamin, chất điện giải, quạt mát..., cho đàn vật nuôi và thủy sản khi nắng nóng cao điểm. Video: Mạnh Thuầnc

Nắng nóng gay gắt, tuyệt đối không chăn thả gia súc ngoài trời

Theo Phòng NNPTNT huyện Cẩm Khê (tỉnh Phú Thọ), hiện toàn huyện có hơn 60.000 con lợn, gần 2 triệu con gia cầm, trên 1.700 ha nuôi trồng thủy sản… Thời tiết nắng nóng sẽ làm cho vật nuôi giảm ăn uống, giảm sức đề kháng, khiến vật nuôi dễ mắc bệnh và có thể chết.

Để chủ động phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi, Phòng NNPTNT huyện Cẩm Khê khuyến cáo các hộ chăn nuôi thường xuyên kiểm tra chuồng trại, tăng cường che phủ mái thêm các vật liệu chống nắng, tạo môi trường thoáng mát, đảm bảo nước uống đầy đủ.

Đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không chăn thả gia súc sau 10 giờ trưa và trước 2 giờ chiều để tránh gia súc bị cảm do nắng nóng.

Là một trong những hộ nuôi gà thịt có quy mô lớn trong xã Phú Khê, ngay từ đầu mùa nóng, anh Nguyễn Thành Nhân (thành viên HTX chăn nuôi gà đồi xã Phú Khê) đã chủ động thực hiện các biện pháp chống nóng cho đàn gà như: Thay đệm lót sinh học để hạn chế sinh nhiệt trong chuồng nuôi, giảm mật độ nuôi tại các chuồng, chia khẩu phần ăn của đàn gà thành nhiều bữa.

Để tăng sức đề kháng cho đàn gà trong mùa nắng nóng đỉnh điểm, bà con chăn nuôi thay đệm lót sinh học để hạn chế sinh nhiệt, giảm mật độ nuôi tại các chuồng, chia khẩu phần ăn của đàn gà thành nhiều bữa. Ảnh: Mạnh Thuần

"Để đàn gà không bị chết do nắng nóng, vào những ngày thời tiết 38-40 độ C, gia đình còn kết hợp phun nước làm mát phần mái của chuồng trại, bổ sung các loại vitamin và các chất điện giải vào nước uống nhằm tăng cường sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Nhờ chăm sóc tốt nên đàn gà gần 4.000 con của gia đình bảo đảm sức khỏe và sinh trưởng tốt" - anh Nhân chia sẻ.

Tăng sức đề kháng, phòng chống sốc nhiệt cho đàn vật nuôi

Trước tình hình nắng nóng hiện nay, anh Phạm Văn Thanh (khu Xóm Giữa, xã Thụy Liễu, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) cho hay, các biện pháp chống nóng cho đàn lợn là việc làm ưu tiên hàng đầu. Bởi đàn lợn mang lại thu nhập chính, là tài sản lớn nhất của gia đình anh.

Trong những ngày nắng nóng gay gắt, anh Thanh đã chủ động vận hành hệ thống nước uống sạch, quạt mát chạy hết công suất. Bên cạnh đó, anh còn tắm chải 2-3 lần/ngày cho lợn nhằm giúp chúng giảm nhiệt độ cơ thể, vệ sinh chuồng trại ít nhất 2 lần/ngày, để chuồng luôn sạch sẽ, thông thoáng.

Các hộ nuôi gia cầm đầu tư hệ thống quạt thông gió, hệ thống phun sương để làm giảm nhiệt độ trong chuồng nuôi, đảm bảo sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Ảnh: Mạnh Thuần

Những ngày này, bà Lê Thị Lan (xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) luôn theo dõi sát sao bản tin thời tiết để chủ động biện pháp phòng, chống nóng, gia cố chuồng trại, chuẩn bị thức ăn, nước uống cho đàn bò.

Theo bà Lan, vào những ngày nắng nóng, đàn bò nuôi thường có nhiều biến đổi trong qua trình hấp thu, trao đổi chất, việc ăn uống thay đổi không bình thường. Vì vậy gia đình bà đã tăng cường các loại thức ăn thô xanh, tăng thức ăn giàu đạm, giảm thức ăn giàu tinh bột, mỡ đường.

Cũng theo bà Lan, những ngày nhiệt độ cao, nắng gắt, gia đình bà không chăn thả, không cho đàn bò ra ngoài. Để giảm nhiệt độ chuồng nuôi, gia đình bà quét dọn sạch sẽ, thu gom phân đưa vào hố chứa phân rắc vôi bột trên bề mặt và đậy nắp, tiêu độc, khử trùng chuồng trại và khu vực chăn nuôi thường xuyên.

Theo Sở NNPTNT tỉnh Phú Thọ, ngày 17/5, trên địa bàn tỉnh nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất các nơi phổ biến 39-40 độ C, có nơi trên 40 độ C (TP.Việt Trì 40,5 độ C), độ ẩm chỉ 40-45%. Dự báo diễn biến tiếp tục có nắng nóng gay gắt, kéo dài với nhiệt độ cao những ngày sắp tới.

Nắng nóng gay gắt, người chăn nuôi tắm cho gia súc 2 lần/ngày để giảm nhiệt cho cơ thể. Ảnh: Mạnh Thuần

Để chủ động phòng, chống nắng nóng cho đàn gia súc, gia cầm, ngành nông nghiệp tỉnh Phú Thọ khuyến cáo các hộ chăn nuôi cần đảm bảo chuồng trại cao ráo, sạch sẽ, thoáng mát, thích hợp với từng đối tượng vật nuôi. Phủ lá cọ, rơm, trồng cây dây leo lên mái chuồng trại để chống nóng trực tiếp.

Thường xuyên kiểm tra, theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi; tăng số lượng máng uống, cung cấp đủ nước cho đàn vật nuôi; tránh không làm ẩm ướt nền chuồng; tăng cường thức ăn giàu đạm, giảm lượng thức ăn tinh bột, đường trong khẩu phần.

Vào những ngày nắng nóng nên giảm 5-10% lượng thức ăn so với những ngày bình thường; cho vật nuôi ăn làm nhiều bữa trong ngày vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát để tăng khả năng hấp thụ thức ăn, hạn chế cho ăn buổi trưa khi trời nắng nóng.

Tăng sức đề kháng, phòng chống stress nhiệt cho đàn vật nuôi bằng cách cho uống Bcomplex, Vitamin C, chất điện giải, men tiêu hóa...; tắm cho gia súc 2 lần/ngày để giảm nhiệt cho cơ thể, không nên tắm cho gia súc vào buổi trưa và lúc nắng nóng.

Bên cạnh đó, người chăn nuôi thực hiện chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, tiêm phòng đầy đủ các bệnh truyền nhiễm theo quy định. Thường xuyên thu dọn, vệ sinh chuồng nuôi, định kỳ vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi.