NCB tài trợ tín dụng khách hàng cá nhân mua dự án của Novaland

Đại diện NCB và Novaland ký kết hợp tác tài trợ tín dụng khách hàng cá nhân

Theo đó, NCB sẽ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ như: tín dụng, tiền gửi, ngân hàng điện tử, bảo hiểm và sản phẩm dịch vụ khác… dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu mua/đầu tư các dự án bất động sản của Novaland với nhiều chính sách ưu đãi. Đồng thời, NCB cũng sẽ xây dựng các gói tín dụng ưu đãi cho nhân viên, khách hàng NCB giao dịch tại Novaland và ngược lại.



Với thương hiệu và uy tín đã được khẳng định trên thị trường về các giải pháp tài chính ưu việt cho dự án nhà ở/căn hộ dự án, NCB tiếp tục được chọn là đối tác hàng đầu cung cấp giải pháp tài chính cho người mua nhà tại dự án của Novaland. Ngân hàng cam kết đưa đến các gói hỗ trợ hiệu quả giúp khách hàng chủ động lên kế hoạch tài chính để tự tin chọn lựa không gian sống lý tưởng tại các dự án của Novaland.

Đại diện lãnh đạo NCB chia sẻ: "An cư" rồi mới "lạc nghiệp" là mong muốn của người Việt Nam, đặc biệt là những gia đình trẻ. NCB tin rằng, việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính với nhiều ưu đãi được "may đo" riêng cho khách hàng của Novaland sẽ góp phần tạo điều kiện để khách hàng có thể thực hiện "giấc mơ an cư", nâng tầm cuộc sống. Với giải pháp vượt trội, được thiết kế từ NCB, người mua nhà có thể đạt được mục tiêu phù hợp với khả năng tài chính của mình.. Bà Hoàng Thu Châu – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Novaland cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng sự đồng hành với NCB sẽ giúp đa dạng các giải pháp tài chính, đem lại những lợi ích tối ưu dành cho các khách hàng. Sự kiện này cũng sẽ là tiền đề cho sự hợp tác toàn diện, lâu dài giữa hai bên trong tương lai".