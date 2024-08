Theo sau thành công vang dội của các chương trình sinh tồn Hàn Quốc như "Physical: 100" "Siren: Survive the Island" và "The Devil's Plan" Netflix vừa chính thức giới thiệu "The Influencer". Đây là chương trình sinh tồn mới nhất của "ông lớn" truyền hình trực tuyến này. Điểm đặc biệt của chương trình này là tập trung vào các influencer - những người nổi tiếng trên mạng xã hội, sử dụng sức ảnh hưởng của mình để quảng bá lối sống và sản phẩm tiêu dùng.



"The Influencer" bao gồm bảy tập, quy tụ 77 influencer Hàn Quốc với tổng lượng theo dõi lên đến 120 triệu người trên các nền tảng như: YouTube, TikTok, Instagram và AfreecaTV. Các influencer sẽ thi đấu để giành danh hiệu "top influencer."

Netflix ra mắt chương trình sinh tồn đầu tiên dành cho người nổi tiếng

Sân khấu chính của chương trình sinh tồn "The Influencer". Ảnh: Korea Times.

Nhà sản xuất Lee Jae-seok cho biết đây là chương trình sinh tồn đầu tiên của Hàn Quốc có sự tham gia của các influencer. Theo ông, họ là những người có sức hút không kém gì các ngôi sao truyền hình và giải trí. Ông Lee Jae-seok hứa hẹn chương trình sẽ mang đến một trải nghiệm giải trí mới lạ mà khán giả chưa từng thấy.

"Thị trường influencer Hàn Quốc hiện có giá trị 400 tỷ won và đang phát triển nhanh chóng hàng năm. Các influencer Hàn Quốc rất chuyên nghiệp và đa dạng trong nhiều lĩnh vực. Chúng tôi nghĩ rằng sẽ rất thú vị khi đưa họ lại với nhau trong một chương trình. Đây sẽ là một chương trình hoàn toàn mới lạ, với các influencer là nhân vật chính", ông nói.

Dàn thí sinh của chương trình bao gồm từ những nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng thế hệ đầu tiên đến những TikToker thế hệ MZ (những người ở Hàn Quốc sinh từ 1981 – 2010). Một số cái tên nổi bật như: ca sĩ - diễn viên Jang Keun-suk, chuyên gia trang điểm và YouTuber làm đẹp Risabae (2.2 triệu người theo dõi), YouTuber du lịch Pani Bottle (2.3 triệu người theo dõi), YouTuber The Great Library (1.5 triệu người theo dõi), YouTuber Shim Eu-ddeum (1.7 triệu người theo dõi), TikToker Sia Jiwoo (27.3 triệu người theo dõi), nghệ sĩ drag G.van (1.1 triệu người theo dõi) và YouTuber MyBoo (360.000 người theo dõi).

Các thí sinh sẽ phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, tập trung vào sự hiện diện, sức ảnh hưởng và mức độ lan truyền của họ để chứng minh sức mạnh của mình. Khán giả sẽ được chứng kiến những chiến lược độc đáo mà mỗi influencer sử dụng để giành chiến thắng.