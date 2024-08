Theo thông tin từ Variety, một series truyền hình tiếp nối các bộ phim "John Wick" hiện đang được phát triển tại hãng Lionsgate Television.



Series mới này có tựa đề "John Wick: Under the High Table" và sẽ tiếp nối ngay sau các sự kiện của "John Wick: Chapter 4". Hiện tại, dự án vẫn chưa có mạng lưới hoặc dịch vụ phát trực tuyến nào gắn kết và Lionsgate đang tìm kiếm nơi phát sóng thích hợp cho series này.

Series truyền hình mới có tên "John Wick: Under the High Table" đang được phát triển bởi hãng Lionsgate Television. Ảnh: IG.

Theo dòng mô tả chính thức, "John Wick đã để lại thế giới của High Table trong tình trạng bất ổn và một loạt các nhân vật mới sẽ tìm cách tạo dựng tên tuổi cho riêng mình khi một số nhân vật kỳ cựu của loạt phim vẫn muốn cam kết với trật tự cũ, vốn đã được thiết lập một thời gian dài. Series sẽ kết hợp những yếu tố mới - cũ và đẩy vũ trụ John Wick vào một kỷ nguyên mới".

"John Wick" tiếp tục lên sóng truyền hình

Keanu Reeves, nam diễn viên chính của loạt phim điện ảnh sẽ tham gia sản xuất điều hành series này cùng với Basil Iwanyk và Erica Lee của Thunder Road. Chad Stahelski - đạo diễn của các phần phim trước sẽ là nhà sản xuất điều hành thông qua 87Eleven Entertainment và đạo diễn tập đầu tiên của series. Robert Levine - người được biết đến với các tác phẩm "The Old Man" và "Black Sails" sẽ đảm nhận vai trò biên kịch, người điều hành sản xuất của series. Lionsgate Television sẽ chịu trách nhiệm sản xuất series này.

Nếu dự án tìm được kênh truyền hình phát sóng thì đây sẽ là series truyền hình thứ hai trong vũ trụ "John Wick". Trước đó, Lionsgate TV đã sản xuất mini-series "The Continental: From the World of John Wick" đóng vai trò như tiền truyện của các sự kiện trong phim. Ban đầu được lên kế hoạch phát sóng tại Starz nhưng chương trình này cuối cùng đã đạt được thỏa thuận lên sóng Peacock vào mùa thu năm 2023.

Bộ phim "John Wick" đầu tiên được phát hành vào năm 2014, đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Keanu Reeves trên màn ảnh rộng. Phần thứ tư của loạt phim này được ra mắt vào năm 2023 và nhanh chóng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả. Hiện tại, bộ phim thứ năm đang trong giai đoạn phát triển và một bộ phim ngoại truyện có tên "John Wick Presents: Ballerina" với sự tham gia của Ana de Armas dự kiến sẽ ra rạp vào năm 2025.

Với sự phát triển liên tục và những kế hoạch mới, vũ trụ "John Wick" hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện hành động hấp dẫn và kịch tính cho người hâm mộ trên toàn thế giới.