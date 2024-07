Bộ phim doanh thu gần 4 tỷ đồng, thua lỗ tại rạp nhưng "vượt mặt" phim Mai trên Netflix

B4S - Trước giờ yêu được đặt dưới lăng kính của những người trẻ hiện đại khi nói về vấn đề tình yêu - tình dục. Vì vậy bộ phim mang màu sắc táo bạo với những cảnh nóng được nhấn nhá từ teaser cho đến trailer chính thức.

Bộ phim từng chỉ trụ rạp trong vòng 1 tháng với doanh thu chưa đầy 4 tỷ đồng gây bất ngờ khi đứng thứ hạng cao trên Netflix. Tiếp đó, ở các thứ hạng 2, 3, 4 là các bộ phim nước ngoài và phim Mai của đạo diễn Trấn Thành đứng thứ 5. Phim Mai của Trấn Thành hiện đang là phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại với con số thống kê gần 540 tỷ đồng.



B4S - Trước giờ yêu đứng top 1, vượt xa phim Mai của Trấn Thành trên Netflix. Ảnh: Netflix

Chính vì vậy, bộ phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng, phim quá táo bạo, nhưng cũng có người thích thú vì sự thực tế, thẳng thắn mà ê-kíp bộ phim truyền tải. Không thể phủ nhận rằng, B4S - Trước giờ yêu là một trong những bộ phim ít ỏi mô tả trần trụi nhưng thực tế về cách yêu và khát vọng yêu của giới trẻ.



B4S - Trước giờ yêu là một hành trình đi tìm lời giải cho những thắc mắc xoay quanh chuyện tình yêu - tình dục của giới trẻ hiện đại. Sẽ không có một đáp án chính xác có sẵn, đó là hành trình mà mỗi người phải tự khám phá. Và bộ phim chính là câu chuyện của những người trẻ đang tìm kiếm, trải nghiệm và thậm chí cả những bạn trẻ vừa bước qua một tình yêu.

Tôn Kinh Lâm và Jun Vũ trong B4S - Trước giờ yêu. Ảnh: NSX

Ba cặp đôi Jun Vũ - Tôn Kinh Lâm, Tùng - Khazsak, Đỗ Khánh Vân - Việt Hưng đại diện cho những phong cách “yêu” khác biệt, từ nóng bỏng, bùng cháy, ngọt ngào, lãng mạn... cho đến cuồng nhiệt, gấp gáp. Để thực hiện những cảnh đó, dàn diễn viên đều gặp nhiều thử thách.

Nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh kỳ vọng phim sẽ đem lại cái nhìn mới mẻ, thẳng thắn về những quan điểm tình dục của giới trẻ hiện tại. Làm về đề tài tế nhị nên B4S - Trước giờ yêu gặp nhiều khó khăn trước khi ra rạp, liên tục bị trả lại do không vượt qua được khâu kiểm duyệt nội dung.

Ra rạp giữa tháng 4, B4S - Trước giờ yêu đã rời khỏi rạp sau gần 1 tháng phát hành, doanh thu chưa đầy 4 tỷ đồng, tiếp tục là phim Việt thứ 5 gặp cảnh thua lỗ.

Tùng - Khazsak trong phim B4S - Trước giờ yêu. Ảnh: NSX

Theo Box Office Vietnam, số liệu thống kê cho thấy tác phẩm không còn suất chiếu từ ngày 10/5. Tổng doanh thu được ghi nhận là 3,87 tỷ đồng - thành tích phòng vé đáng thất vọng.

Trước đó, từng có nhiều bộ phim Việt thất thu ngoài rạp nhưng lại đứng thứ hạng cao trên nền tảng Netflix.

Tháng 4/2024, Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu - phim hài Việt cũng từng gây bất ngờ khi chiếm vị trí số 1 những phim được xem nhiều nhất trên nền tảng Netflix. Phim này ra rạp từ tháng 12/2023 và chỉ thu về hơn 23 tỷ đồng (số liệu từ Box Office Vietnam).

Kiều Minh Tuấn và Diệu Nhi trong phim Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu. Ảnh: NSX

Doanh thu không tốt nhưng khi lên sóng Netflix, Trên bàn nhậu, dưới bàn mưu bỗng trở thành "ngựa ô" gây chú ý. Phim vượt mặt nhiều "bom tấn" như The wages of fears hay Heart of the Hunter về số lượng người xem.

Trước đó, Chiếm đoạt của đạo diễn Thắng Vũ (có sự tham gia của Miu Lê, Karik, Phương Anh Đào) cũng lọt top 10 danh sách phim được xem nhiều nhất Netflix dù doanh thu chỉ đạt 22,8 tỷ đồng và chất lượng gây tranh cãi.

Hay Fanti của đạo diễn Andy Nguyễn thất bại ngoài phòng vé (1,8 tỷ đồng) nhưng cũng được chú ý nhiều thời điểm mới phát trực tuyến.