Netflix úp mở về số tiền “khủng” đầu tư vào phim Hàn Quốc trong năm 2022

Don Kang - Phó Chủ tịch phụ trách nội dung của Netflix Hàn Quốc, người đã giành được giải thưởng tại Lễ trao giải Hình ảnh Hàn Quốc năm 2022 cho biết, năm nay sẽ tiếp tục cho ra đời nhiều sản phẩm chất lượng để phục vụ khán giả. Ông cũng cho biết thêm, năm nay, Netflix sẽ "tấn công" nhiều hơn các nội dung có liên quan tới Hàn Quốc.

"Hiện tại, chúng tôi không thể tiết lộ chính xác số tiền đầu tư của chúng tôi vào năm 2022, nhưng có một điều rõ ràng chắc chắn là sẽ lớn hơn nhiều so với năm ngoái", ông Kang nói. Netflix cho biết, họ sẽ đầu tư 550 tỷ won (463 triệu USD) vào Hàn Quốc vào năm 2021. Vì lý do này, họ đã giành được giải thưởng Korea Image Stepping Stone vì là cầu nối giữa Hàn Quốc và thế giới.

"Tất cả các đối thủ đều đang tích cực đầu tư vào thị trường Hàn Quốc và chúng tôi cũng sẽ không nằm ngoài cuộc. Năm ngoái, Netflix đã thành công rực rỡ nhờ các bộ phim như "Squid Game", "My Name" và "Hellbound". Chúng tôi hiện đang làm việc để sản xuất loạt phim về zombie dựa trên webtoon có tên "All of Us are Dead" sẽ được phát hành vào cuối tháng này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sắp ra mắt một số bộ phim khác đang thực hiện, cũng như các loại hình giải trí khác biệt trước đây", Kang sau đó tiếp tục nói về những kế hoạch đầy tham vọng khác của Netflix cho năm 2022.

Đạo diễn Hwang Dong-hyuk. (Ảnh: Korea Times).

Hwang Dong-hyuk, đạo diễn của bộ phim viễn tưởng "Squid Game", được hơn 142 triệu thuê bao Netflix trên toàn thế giới theo dõi, đã nhận được giải thưởng Korea Image Stepping Stone vì đã giúp truyền bá hình ảnh tích cực về Hàn Quốc.

Đạo diễn này đã bày tỏ sự cảm kích của mình vì đã tôn vinh anh trong một đoạn phim ngắn. Anh cũng đưa ra những suy nghĩ của mình về sự thành công trong công việc.

Hwang nói: "Tôi nghĩ bộ phim rất có "chất" Hàn Quốc đã chiếm được cảm tình của mọi người trên toàn thế giới vì rất mới mẻ nhưng vẫn mang tính phổ quát. Tôi muốn tạo ra một câu chuyện cá nhân phù hợp với những người lính Hàn Quốc cũng như của những người bên ngoài Hàn Quốc. Đây là lý do tại sao tôi chọn làm nổi bật những trò chơi Hàn Quốc rất đơn giản và dễ thương mà ai cũng có thể dễ dàng hiểu được. Tôi cũng đã cố gắng làm cho chúng trở nên tàn bạo, để mọi người có thể so sánh chúng với thế giới thực mà họ đang sống".

Đạo diễn cũng đưa ra một cái nhìn thoáng qua về kế hoạch sắp tới của mình, ông nói: "Tôi đang có ý định tạo ra một sản phẩm đặc biệt trong tương lai. Tôi muốn làm một bộ phim truyền hình xã hội tập trung vào những điều sẽ xảy ra trong khoảng 20 đến 30 năm tới".

Nữ ca sĩ Jo Su-mi (trái). (Ảnh: Korea Times)

Giải thưởng Korea Image Cornerstone thuộc về giọng nữ cao Jo Su-mi, nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên giành giải Grammy năm 1992.

"Tôi nghĩ rằng vai trò của các nghệ sĩ thực sự quan trọng trong đại dịch. Biểu diễn trên sân khấu là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi, nhưng những ngày này, tôi cũng đang phấn đấu để nuôi dưỡng, luyện tập thêm nhiều nghệ sĩ trẻ đến từ Châu Á. Thực tế, chỉ riêng năng lực âm nhạc không đảm bảo thành công. Các nghệ sĩ nên thông thạo các ngôn ngữ khác nhau, tự chăm sóc sức khỏe thật tốt và biết cách giao tiếp với nhiều kiểu người khác nhau. Tôi hy vọng mình có thể nuôi dưỡng những nghệ sĩ có tất cả những đặc điểm này và xem họ biểu diễn trên các sân khấu trên toàn cầu", Jo Su-mi nói.

Cung thủ 17 tuổi, Kim Je-deok, người đã giành được hai huy chương vàng tại Thế vận hội mùa hè 2020 ở Tokyo, đã giành được Giải thưởng Korea Image Budding Youth Award vì đã nâng cao hình ảnh quốc gia của Hàn Quốc ở tuổi thanh niên. Anh cũng bày tỏ lòng biết ơn của mình trong buổi lễ và nói về những dự định của mình trong tương lai.

"Mục tiêu hàng đầu của tôi là giành đủ điều kiện để tham dự Đại hội thể thao châu Á dự kiến vào tháng 9. Nếu được tham dự Đại hội, tôi hy vọng mình và các đồng đội có thể giành HCV nội dung đồng đội nam. Là một vận động viên, tôi luôn có gánh nặng trên vai, nhưng tôi đang cố gắng hết sức để vượt qua", cung thủ 17 tuổi nói.