Nếu có sai phạm ở CDC Nghệ An liên quan Công ty Việt Á, ai sai phải tự chịu trách nhiệm

Chiều ngày 23/12, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, hiện tại đang chỉ đạo tăng cường nhân lực cho CDC Nghệ An để đảm bảo tốt công tác chống dịch đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh này.



Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An. Cảnh Thắng

Theo đó, ông Trần Minh Tuệ, Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An được giao nhiệm vụ phụ trách chung đối với CDC Nghệ An.

Hiện tại ông Chu Trọng Trang, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC Nghệ An) tạm thời phụ trách khi ông Nguyễn Văn Định được triệu tập làm việc với C03 – Bộ Công an.

"Hai ngày nay, lãnh đạo Sở Y tế đã nhiều lần đến làm việc với cán bộ nhân viên Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, qua đó động viên tình thần mọi người, ổn định tình hình nhân sự nhằm đảm bảo tốt công tác chống dịch. Người nào sai người đó chịu trách nhiệm...", một lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết.

Như báo điện tử Dân Việt đã đưa tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) triệu tập 11 người liên quan để phối hợp điều tra thì có 8 người thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An), gồm Giám đốc và 7 thuộc cấp; 3 người ở đơn vị bên ngoài, trong đó một người đại diện Công ty Việt Á tại Nghệ An.

Bộ kit test Covid-19 của Công ty Việt Á.

Trước đó, sáng 20/12 lực lượng công an đã đến CDC Nghệ An để thu thập các tài liệu, hồ sơ 4 gói thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư y tế với Công ty Việt Á.

Thông tin từ CDC Nghệ An, đơn vị này đã mua sinh phẩm, vật tư y tế của Công ty Việt Á khoảng 28 tỷ đồng, trong đó chủ yếu mua các vật tư, sinh phẩm để xét nghiệm sàng lọc.

Ngoài Công ty Việt Á, trên địa bàn Nghệ An có 4 công ty cung ứng sản phẩm y tế. Tổng mua sắm của Nghệ An từ đầu mùa dịch đến nay là 60 tỷ đồng (28 tỷ đồng mua sinh phẩm của Việt Á, còn 32 tỷ đồng mua của các công ty còn lại).

Trước đó, ông Trần Minh Tuệ, Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An từng khẳng định mọi quy trình thủ tục liên quan mua kit xét nghiệm từ Công ty Việt Á là đúng (!?)