Vụ án Việt Á: Bộ Công an triệu tập 11 người từ Nghệ An, trong đó có 8 người CDC Nghệ An

Sáng 23/12, theo nguồn tin riêng của Dân Việt, C03 - Bộ Công an đã triệu tập 11 người ở Nghệ An ra Hà Nội, trong đó có 8 người CDC Nghệ An gồm Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế hoạch... và đại diện Việt Á tại Nghệ An nhằm làm rõ những thông tin "bôi trơn", "lại quả" trong vụ án Công ty Việt Á.