Giám đốc CDC Nghệ An nói gì về lời khai tiền "lại quả", "bôi trơn" từ phía Công ty Việt Á?

Liên quan đến lời khai tại cơ quan điều tra Bộ Công an của phía Công ty Việt Á chi tiền ngoài hợp đồng, "lại quả" cho một loạt trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác, cụ thể "tham gia chi tiền cho các đơn vị CDC Hải Dương, CDC Nghệ An và các bệnh viện. Chi tiền số tiền chuyển khoản rất nhiều. Số tiền tùy thuộc vào đơn hàng đặt, ít khoảng 500 triệu, nhiều khoảng trăm tỷ đồng...", trước thông tin này, Giám đốc CDC Nghệ An Nguyễn Văn Định lại lên tiếng.

Ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An. Ảnh: CDC Nghệ An

Cụ thể, sáng 21/12, trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An nói: "Hiện tại tôi đang cho kiểm tra nội bộ nhân viên trong CDC Nghệ An xem có ai nhận tiền từ phía Công ty Việt Á này hay không, chứ còn cá nhân tôi khẳng định, tôi không hề nhận bất cứ một đồng tiền nào từ phía Công ty Việt Á cả".

Người đứng đầu CDC Nghệ An khẳng định thêm: "4 lần mua bán với Công ty Việt Á, tôi có trao đổi liên lạc với Tổng Giám đốc Công ty Việt Á hai lần qua điện thoại về việc nhận máy và sinh phẩm hỗ trợ từ một tập đoàn, bởi nguồn hàng mà tập đoàn này mua từ Công ty Việt Á".



"Về mua sắm sinh phẩm y tế, Sở Y tế giao cho CDC Nghệ An làm chủ đầu tư. Quan điểm của tôi rất kiên quyết là dù mua trong bối cảnh chống dịch gấp nhưng cũng phải chặt chẽ, đúng quy trình thận trọng, tiết kiệm cho ngành. Ngoài thành lập tổ mua sắm đấu thầu của đơn vị, hầu như các gói thầu đều thuê chuyên gia tư vấn để xây dựng gói thầu, thẩm định, chấm thầu. Giá cả đều thông qua các hội đồng duyệt giá và các đơn vị liên quan", ông Nguyễn Văn Định tiếp tục giãi bày.

Giám đốc CDC Nghệ An khẳng định, gói chỉ định thầu đầu tiên là ngày 15/7, khi diễn biến dịch ở Nghệ An đang rất phức tạp, phải khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng. Gói thầu có tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng để mua bộ kit test Covid-19 với giá 470.000 đồng/bộ test PCR; gói chỉ định thầu còn lại vào ngày 31/10 vừa qua, tổng trị giá hơn 13 tỷ đồng để mua bộ kit test Covid-19 giá hơn 367.000 đồng/bộ.

Ngoài 2 gói thầu trên, phía CDC Nghệ An còn hợp đồng với Công ty Việt Á thêm 2 gói thầu được đấu thầu rộng rãi. Tổng số tiền CDC Nghệ An chi ra thực hiện 4 gói thầu với Công ty Việt Á lên tới 28 tỷ đồng.

Bộ kit test Covid-19 của Công ty Việt Á có giá 470.000 đồng. Ảnh: CDC Nghệ An

Trước đó, như Dân Việt thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 đối tượng trong vụ án hình sự Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Việt Á, CDC Hải Dương. Trong số 7 người bị khởi tố, có ông Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á; ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương.



Kết quả điều tra bước đầu cho thấy: Công ty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).

Tháng 4/2020, Công ty Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét nghiệm Covid-19. Đến nay, Công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm Covid-19 cho trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng.

Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương (trái) được xác định hưởng gần 30 tỷ đồng từ Phan Quốc Việt (phải), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á. Ảnh: MPS

Để được giao cung ứng trước thiết bị, vật tư y tế, tiêu thụ với số lượng lớn, tăng doanh thu lợi nhuận và được tạo điều kiện trong việc hoàn thiện hồ sơ, thanh quyết toán theo giá do Công ty Việt Á đề nghị, Phan Quốc Việt thỏa thuận, thống nhất, chi cho cán bộ, lãnh đạo các đơn vị mua hàng với số tiền rất lớn.

Phan Quốc Việt và các đối tượng của Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/kit; thỏa thuận và chi tiền phần trăm hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm.

Chỉ tính riêng tại Hải Dương, Công ty Việt Á bán kit xét nghiệm Covid-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng, Phan Quốc Việt đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương số tiền gần 30 tỷ đồng, tương đương gần 20% giá trị của 5 hợp đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phong tỏa, ngăn chặn, kê biên nhiều tài khoản, sổ tiết kiệm của Phan Quốc Việt và các đối tượng thuộc Công ty Việt Á trị giá trên 320 tỷ đồng, 100.000 USD, 20 bất động sản trên địa bàn TP.HCM, Hà Nội và các địa phương khác; 8 bất động sản của Phạm Duy Tuyến…

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng đối với các cá nhân, đơn vị liên quan để làm rõ bản chất của vụ án, yếu tố tư lợi.