New Zealand dự kiến mở cửa biên giới trở lại với Úc từ cuối tuần này

Báo cáo được đưa ra khi Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern dự kiến công bố thời hạn cho phép di chuyển không cần thông qua kiểm dịch với Úc vào cuối ngày thứ Ba, sau khi đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ các doanh nghiệp để mở cửa biên giới.

Đài truyền hình cho biết cái gọi là 'bong bóng du lịch' sẽ hạn chế khách du lịch ở một số khu vực nhất định trong trường hợp đại dịch bùng phát ở Úc, những 'bong bóng du lịch' này dự kiến sẽ hoạt động trên cơ sở từng tiểu bang.

Quyết định sẽ được công bố vào cuối giờ ngày hôm nay.

Khách du lịch Úc đến thăm đất nước trong mùa trượt tuyết và kỳ nghỉ Phục sinh sẽ "thực sự quan trọng" đối với các ngành công nghiệp đang gặp khó khăn ở New Zealand, Phó Thủ tướng Grant Robertson cho biết trong một chương trình trên 1News.

Robertson, tuy nhiên, không đưa ra bất kỳ giải đáp nào về thời điểm mở cửa biên giới.

Cả Australia và New Zealand đều quản lý cuộc khủng hoảng COVID-19 thành công hơn hầu hết các quốc gia phát triển khác sau khi đóng cửa biên giới quốc tế của họ từ rất sớm trong đại dịch.

Gần như các bang của Úc đều mở cửa biên giới cho người New Zealand kể từ tháng 10 năm ngoái nhưng New Zealand đã trì hoãn hành động tương tự do dịch bệnh bùng phát lẻ tẻ ở một số thành phố của Úc.

Cả Úc và New Zealand đều làm khá tốt trong cuộc chiến chống COVID-19

Trong khi đó, tờ The Australian đưa tin hôm thứ Ba trích dẫn các nguồn chính phủ và ngành công nghiệp rằng việc đi lại không cần thông qua kiểm dịch giữa các quốc gia có thể bắt đầu vào ngày 12 hoặc 19 tháng Tư.

Các hãng hàng không đã bắt đầu nhận đặt chỗ kể từ ngày 19 tháng này, John Hart, giám đốc du lịch của Phòng Thương mại và Công nghiệp Úc cho biết trong báo cáo.

Bộ ngoại giao Úc không trả lời thêm các thông tin khác.