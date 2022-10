Ngân hàng đầu tiên tại ĐBSCL thực hiện sinh trắc học vân tay, khuôn mặt để thực hiện rút, gửi tiền

Ngày 24/10, tại TP.Tân An, tỉnh Long An, Agribank Chi nhánh tỉnh Long An long trọng tổ chức khai trương Ngân hàng số Agribank Digital. Đây là chi nhánh Agribank đầu tiên tại ĐBSCL triển khai Ngân hàng số sinh trắc học vân tay, khuôn mặt để thực hiện rút, gửi tiền.

Tham dự lễ khai trương, về phía lãnh đạo tỉnh Long An, có ông Nguyễn Văn Được – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Minh Lâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đào Văn Nghiệp – Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Long An; cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các đối tác liên quan của Agribank chi nhánh Long An.

Đại biểu tham dự lễ thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Ngân hàng số Agribank Digital đầu tiên tại ĐBSCL, tại chi nhánh Agribank Long An. Ảnh: Hồng Cẩm Về phía Agribank, ông Tô Đình Tơn – Phó Tổng Giám đốc Agribank; bà Phan Thị Thanh Hà – Quyền Giám đốc Trung tâm thẻ Agribank; ông Đinh Quang Dân – Phó trưởng Ban khách hàng cá nhân Agribank; ông Trần Văn Suol – Phó Trưởng phụ trách điều hành Văn phòng đại diện Agribank khu vực Tây Nam Bộ; ông Nguyễn Kim Thài – Giám đốc Agribank Chi nhánh Long An; cùng đại diện Giám đốc một số chi nhánh trong khu vực, đại diện khách hàng thân thiết của Chi nhánh. Ông Nguyễn Kim Thài – Giám đốc Agribank Chi nhánh Long An, phát biểu khai mạc Lễ khai trương. Ảnh: Hồng Cẩm Phát biểu khai mạc Lễ khai trương, ông Nguyễn Kim Thài – Giám đốc Agribank Chi nhánh Long An cho biết, Agribank Digital cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng, giúp khách hàng chủ động tiếp cận một cách hoàn toàn tự động 24/7, nhanh chóng, an toàn và bảo mật. Lãnh đạo tỉnh Long An và khách mời tham quan, trải nghiệm Ngân hàng số Agribank Digital. Ảnh: Hồng Cẩm Đối với một người dân chưa có tài khoản, chỉ cần mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, thực hiện các thao tác đơn giản là có thể nhanh chóng mở tài khoản tại ki-ốt Ngân hàng số của Agribank. Khi đã có tài khoản tại Agribank, với việc thực hiện sinh trắc học vân tay, khuôn mặt, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch tài chính (rút tiền, gửi tiền…) mà không cần dùng đến thẻ hay giấy tờ tùy thân. Với 6 chức năng chính là định danh, đăng ký thông tin sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay); đăng ký mở tài khoản trực tuyến; đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử; đăng ký vay vốn trực tuyến; các giao dịch tài chính bằng sinh trắc học như nộp tiền tài khoản, thanh toán, chuyển khoản, chuyển tiền 24/7, gửi tiết kiệm,… Lãnh đạo tỉnh Long An chúc mừng Agribank chi nhánh Long An khai trương Ngân hàng số Agribank Digital đầu tiên tại ĐBSCL. Ảnh: Hồng Cẩm Agribank Digital là một mô hình chi nhánh Ngân hàng thu nhỏ, phù hợp với nhiều địa bàn khác nhau, đặc biệt là địa bàn nông nghiệp, nông thôn mà Agribank đang phục vụ. Mọi giao dịch đều được tự động hóa với tốc độ xử lý nhanh chóng, độ chính xác cao, khách hàng có thể thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như tại quầy giao dịch. Việc triển khai Agribank Digital góp phần hiện thực hóa chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và NHNN, góp phần mang dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với người dân, hỗ trợ cộng đồng và giảm tín dụng đen... Ông Tô Đình Tơn – Phó Tổng Giám đốc Agribank, phát biểu chúc mừng Lễ khai trương. Ảnh: Hồng Cẩm Phát biểu chúc mừng Lễ khai trương, ông Tô Đình Tơn – Phó Tổng Giám đốc Agribank, tin tưởng rằng, mô hình Agribank Digital thực sự sẽ góp phần chủ lực, hiệu quả trong thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia và Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của Thủ tướng Chính phủ hướng tới phổ cập tài chính vi mô, xây dựng nền kinh tế không tiền mặt đồng thời hạn chế nạn tín dụng đen đặc biệt trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn. Ông Nguyễn Kim Thài – Giám đốc Agribank Chi nhánh Long An trao 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng mưa lũ. Ảnh: Hồng Cẩm Ông Nguyễn Chí Dũng - Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Long An trao bảng tượng trưng cho các điểm trường THCS, THPT trong chương trình "Thêm con chữ bớt đói nghèo". Ảnh: Hồng Cẩm Bên cạnh sự phát triển của Mobile Banking và Internet Banking, hệ thống Agribank Digital chính là mảnh ghép tiếp theo giúp Agribank đẩy mạnh chuyển đổi số, qua đó hỗ trợ người dùng thực hiện các giao dịch dễ dàng, thuận tiện hơn so với hình thức giao dịch truyền thống. Tại buổi Lễ, Agribank chi nhánh Long An trao 150 triệu đồng cho 3 điểm trường THCS, THPT trong chương trình "Thêm con chữ bớt đói nghèo" và 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Agribank kê biên thêm 4 khu đất của công ty liên quan ông Trịnh Văn Quyết 18/10/2022 11:49

Agribank Cần Thơ: Tìm được chủ nhân giải Đặc biệt Chương trình Tiết kiệm dự thưởng "Chào mừng 34 năm ngày thành lập Agribank 16/10/2022 20:58

Mở tài khoản Agribank E-Mobile Banking, mẹ bỉm sữa bất ngờ trúng xe máy Honda Vision 14/10/2022 08:00

Agribank Phú Yên trao thưởng Chương trình "Mở tài khoản - nhận quà lớn cùng Agribank" 14/10/2022 06:15 Chia sẻ