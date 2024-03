Ngân hàng Nhà nước bất ngờ hút gần 15.000 tỷ đồng tín phiếu phiên ngày 11/3

Cụ thể vào ngày 11/3, nhà điều hành đã hoàn thành đợt phát hành gần 15 nghìn tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày theo hình thức bán hẳn và cơ chế đấu thầu lãi suất. Kết quả có 6/18 thành viên tham gia trúng thầu với tổng khối lượng là 15.000 tỷ đồng, lãi suất 1,4%/năm, sau hơn 4 tháng tạm ngưng.

Trước đó, thống kê từ ngày 21/9-8/11/2023, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành tổng cộng 360.345 tỷ đồng tín phiếu, kỳ hạn 28 ngày. NHNN dừng phát hành tín phiếu từ phiên 9/11/2023 khi tỷ giá bắt đầu hạ nhiệt.

Kết quả chào bán tín phiếu

Động thái của NHNN diễn ra trong bối cảnh tỷ giá tăng nóng trong những tuần gần đây và thanh khoản hệ thống có phần dồi dào trở lại khi tăng trưởng tín dụng âm trong 2 tháng đầu năm và tiền gửi người dân quay trở lại ngân hàng sau Tết Nguyên đán.

Theo đó, dù quay đầu giảm sâu khoảng 100 đồng so với cuối tuần trước, tỷ giá USD tại các ngân hàng vẫn tăng khoảng 1,4% so với cuối năm 2023 và hiện chỉ còn cách đỉnh lịch sử khoảng 120 đồng.

Lãi suất thị trường liên ngân hàng

Trong khi đó, lãi suất VND liên ngân hàng lại giảm mạnh trong 2 tuần gần đây. Theo dữ liệu mới nhất, lãi suất qua đêm đã giảm điểm nhanh chóng và hiện đang giao dịch tại mức 0,8%/năm, giảm 78% so với mức đỉnh. Lãi suất tại các kỳ hạn ngắn từ 1 tháng trở xuống khác đồng thời giảm mạnh và hiện đang giao dịch trong khoảng 1%/năm - 2,06%/năm.

Như vậy, hiện tại riêng lãi suất VND qua đêm đã nằm thấp hơn nhiều so với lãi suất USD trên cùng thị trường (0,8%/năm so với 5,2%/năm). Điểm hoán đổi lãi suất trên thị trường này nếu để VND quá thấp so với USD sẽ gây bất lợi cho tỷ giá.

Một phản ứng thông thường, khi lãi suất VND nằm rất sâu so với lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng, các ngân hàng có thể găm giữ hoặc đẩy mạnh mua USD để cho vay có lãi suất cao hơn nhiều so với cho vay bằng VND. Phản ứng này góp phần làm mất cân đối cung - cầu ngoại tệ và làm căng thẳng tỷ giá.

Thực tế cũng cho thấy, tỷ giá trong nước duy trì xu hướng tăng kể từ tháng 11/2023 và đặc biệt tăng nóng kể từ ngày 14/2. Tỷ giá liên ngân hàng đã tạo mức đỉnh lịch sử mới và hiện đang giao dịch tại 24.640 VND/USD, tăng khoảng 1,6% kể từ đầu năm. Tỷ giá tại thị trường tự do và tỷ giá trung tâm đang giao dịch lần lượt ở mức 25.380 VND/USD và 23.966 VND/USD, lần lượt tăng 2,4% và 0,5% kể từ đầu năm.

Cũng trong phiên ngày 11/3, giá USD chợ đen tăng mạnh trở lại. Cụ thể, giá mua vào USD trên thị trường tự do khoảng 25.500 đồng, tăng khoảng 50 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá bán ra tăng 150 đồng, lên 25.700 đồng - vùng giá cao kỷ lục.

Trong khi đó, trên thị trường chính thức, tỷ giá USD lại diễn biến ngược lại. Hầu hết các ngân hàng đều điều chỉnh giảm giá USD xuống dưới 24.800 đồng.

Diễn biến ngược chiều trên 2 thị trường khiến cho chênh lệch giá USD ngân hàng và USD tự do ngày một lớn. Mỗi USD ngân hàng bán ra thấp hơn thị trường tự do gần 900 đồng, còn chiều mua vào thấp hơn khoảng 1.000 đồng.