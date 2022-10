Khách hàng giao dịch tại SCB. Ảnh: SCB

Văn bản "khẩn" của NHNN chi nhánh TP.HCM nhờ trợ giúp giải quyết vụ việc SCB có gì?

Ngày 10/10, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM, đã ký văn bản khẩn gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Ban Dân vận Thành ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành trên địa bàn TP.HCM, lãnh đạo UBND các quận huyện, TP.Thủ Đức về phối hợp truyền thông liên quan hoạt động ngân hàng.

Theo nội dung văn bản do ông Nguyễn Đức Lệnh ký, trong những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin tiêu cực về Ngân hàng TMCP Sài gòn (SCB), đây là những thông tin không chính xác, mang tính chất tin đồn và tiêu cực gây ảnh hưởng đến tâm lý của người gửi tiền tại SCB, dẫn đến hiện tượng một số người dân rút tiền trước hạn.

Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, người gửi tiền, mà còn ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Vì vậy, NHNN chi nhánh TP.HCM đề nghị các cơ quan chức năng của Thành phố phối hợp, hỗ trợ ngành ngân hàng thành phố thông tin phổ biến cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn nắm bắt những chủ trương, chính sách và hành động của ngành ngân hàng, với một số nội dụng cụ thể như sau:

Thứ nhất, thông tin cho người dân và doanh nghiệp tại địa phương nắm rõ chủ trương chính sách của Chính phủ, của NHTW và những quy định pháp luật liên quan về việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Thứ hai, NHNN Việt Nam khẳng định, sẽ có những biện pháp nhằm tiếp tục đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho SCB, đồng thời cũng sẽ có những giải pháp, chính sách theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại SCB.

NHNN khuyến cáo người dân có tiền gửi tại SCB cần thận trọng trước khi quyết định rút tiền gửi, nhất là những khoản tiền gửi rút trước hạn vì khi đó sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình đáng ra được hưởng về lãi suất có thời hạn tại SCB.

Thứ ba, an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng là một trong những vấn đề rất quan trọng trong nhiều năm qua. NHNN và các bộ ngành chức năng đã có nhiều biện pháp, chính sách để đảm bảo an toàn cho cả hệ thống các tổ chức tín dụng.

Ông Hoàng Minh Hoàn, phó Tổng Giám đốc SCB cho biết, Ngân hàng đã tăng cường lượng tồn quỹ tại tất cả điểm giao dịch để đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân, cũng như tăng cường tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, do khách hàng đến đông, nhiều khách hàng rút tiền lớn không báo trước nên xảy ra tình trạng ùn ứ. Do đó, SCB phải tăng cường nhân sự sắp xếp cho khách hàng. Đồng thời, SCB đã có đề nghị theo hướng dẫn Ngân hàng Nhà nước là nhờ chính quyền địa phương, lực lượng an ninh,... hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn...

Thời gian tới NHNN sẽ tiếp tục có những biện pháp cụ thể quyết liệt để đảm bảo an toàn hoạt động chung cũng như của Ngân hàng SCB; đồng thời có những biện pháp theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại ngân hàng.

"NHNN mong rằng, những người gửi tiền, những khách hàng vay vốn tại SCB sẽ tiếp tục hợp tác trên tinh thần tích cực, để tạo điều kiện cho sự hoạt động ổn định, liên tục của ngân hàng trong thời gian tới.

Đây là những thông tin về quan điểm, chủ trương, biện pháp và hành động của NHNN nhằm bảo vệ và đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người dân, người gửi tiền tại hệ thống ngân hàng nói chung và tại SCB nói riêng", văn bản của NHNN chi nhánh TP.HCM nêu rõ.

Theo ông Lệnh, NHNN chi nhánh TP.HCM cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị phối hợp hỗ trợ tổ chức triển khai thông tin sớm qua các kênh thông tin, tuyên truyền tại địa phương để người dân, doanh nghiệp trên địa bàn nắm bắt kịp thời.

Người dân chỉ tiếp nhận thông tin chính thống từ cơ quan quản lý và cơ quan truyền thông của Chính phủ, của ngành và của địa phương để xử lý và thực hiện bảo đảm quyền lợi và lợi ích của mình, cũng như hạn chế tác động của yếu tố tin đồn, thông tin tiêu cực gây tâm lý bất an không cần thiết và ảnh hưởng chung đến thị trường, đến bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự xã hội trên địa bàn.