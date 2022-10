Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về việc người dân dồn dập rút tiền tại SCB

Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền những thông tin không tích cự và ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB). Dẫn đến hiện tượng, từ ngày hôm qua đến hôm nay nhiều người dân đổ xô tới SCB rút tiền trước hạn.

Sau tin đồn tiêu cực về Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), người dân kéo nhau rút tiền. (Ảnh: QH)

Trước sự việc này, sáng nay, ngày 8/10, trả lời báo chí Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú thừa nhận, thời gian vừa qua có có một số tin đồn không tích cực đối với SCB. NHNN đã có thông tin tin chính thức đăng tải trên website của NHNN, khẳng định tiếp tục theo dõi giám sát để đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định của SCB.

NHNN sẽ có những biện pháp, chính sách theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại SCB.

NHNN cũng khuyến cáo người gửi tiền là cần cân nhắc và thận trọng trước quyết định rút tiền của mình, để đảm bảo những quyền lợi nhất là đối với những khoản tiền gửi có thời hạn nếu rút trước hạn sẽ mất đi khoản lãi đáng ra mình được hưởng khi gửi tiền tại SCB.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú (Ảnh: PV)

Hiện nay có hiện tượng nhân viên của ngân hàng khác mời gọi những khách hàng của SCB rút tiền và gửi sang ngân hàng của mình tạo ra sự xáo trộn và cạnh tranh không lành mạnh. Phó Thống đốc cho biết, với sự việc trên NHNN đã có công điện yêu cầu tất cả các Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại và Giám đốc NHNN chi nhánh kiểm tra giám sát để xử lý những trường hợp vi phạm. Việc cán bộ của ngân hàng thương mại này sang vận động lôi kéo khách hàng của SCB như trên là cạnh tranh không lành mạnh, và tạo bất ổn cho SCB lúc này cũng như mất an toàn chung của hệ thống.

Về việc đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền và tính an toàn của cả hệ thống, ông Tú thông tin, an toàn hệ thống ngân hàng là vấn đề rất quan trọng và trong nhiều năm qua ngành ngân hàng đã cùng chức năng có nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn chung của cả hệ thống cũng như an toàn hoạt động cho SCB.

"Tuy nhiên trước những thông tin không tích cực, ảnh hưởng tới hoạt động chung của SCB, NHNN sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành chức năng, các địa phương để tăng cường quản lý giám sát hoạt động của SCB. Trong mọi tình huống, tiếp tục duy trì hoạt động ổn định liên tục cho SCB và luôn thực hiện những chính sách theo quy định của pháp luật để đảm bảo tiền gửi của người dân tại ngân hàng SCB được đảm bảo", Phó Thống đốc khẳng định.