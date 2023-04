Máy thở cảm biến đo nồng độ cồn trong ô tô bắt buộc chỉ còn vài năm nữa

Theo Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), rượu vẫn là một trong những yếu tố lớn nhất gây ra tai nạn đường bộ ở Hoa Kỳ, hơn 10.000 người đã thiệt mạng trong các vụ va chạm liên quan đến tài xế say rượu vào năm 2019. Con số này chiếm gần 30% tổng số ca tử vong do giao thông mà cơ quan này cho biết.

Để đối phó với điều này, chính phủ đã đưa ra các kế hoạch rằng, các phương tiện mới được bán ở Hoa Kỳ sẽ được trang bị công nghệ cảm biến đo nồng độ cồn trong ô tô và có thể làm cho xe bất động nếu người lái bị ảnh hưởng của rượu. Hiện tại, công nghệ này không tồn tại, thậm chí không có trên những chiếc xe đầy công nghệ như Mercedes-Benz S-Class.

Nhà cung cấp thiết bị điện tử Nhật Bản Asahi Kasei lên kế hoạch “một cảm biến nhỏ có thể được tích hợp vào cột lái vô lăng hoặc viền cửa bên” để thực hiện nhiệm vụ này. Ảnh: @AFP.

Nhưng bắt đầu từ một vài năm tới, tất cả các phương tiện mới được bán ở Mỹ phải có khả năng phát hiện người lái xe bị ảnh hưởng bởi rượu. Nếu họ say rượu, hệ thống phải ngăn họ điều khiển phương tiện. Dù điều này nghe có vẻ hơi đột ngột, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Theo Automotive News, quy tắc này đã được ẩn sâu trong Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng trị giá 1 nghìn tỷ đô la của Tổng thống Biden từ cuối năm 2021, nhưng đến năm sau đó, những quy tắc cuối về đạo luật mới được thiết lập đầy đủ.

Chỉ có một vấn đề thực sự: phần công nghệ đó chưa thực sự tồn tại cho một ứng dụng được thương mại hóa. Vì điều này, toàn bộ ngành công nghiệp ô tô được cho là đang cố gắng nhanh chóng đưa ra công nghệ này. Cho đến nay, chỉ có một công ty có một chút lợi thế so với phần còn lại của ngành ô tô.

Asahi Kasei, một công ty điện tử và hóa chất của Nhật Bản, đã tình cờ có một công ty con ở Thụy Điển làm việc về cảm biến phát hiện rượu cho các ứng dụng khác, theo AutoNews.

Vì thế, công ty hiện đang làm việc với các nhà sản xuất ô tô, nhà cung cấp cấp 1 và các cơ quan chính phủ để đưa công nghệ này đi vào thương mại hóa nhanh nhất có thể. Mike Franchy, giám đốc chi nhánh Bắc Mỹ của công ty, cho biết luật mới có thể yêu cầu các nhà sản xuất xem xét tính năng phát hiện nồng độ cồn trên đường sớm nhất là vào năm 2026.

Ngành công nghiệp xe hơi hối hả phát triển công nghệ phát hiện rượu. Ảnh: @AFP.

“Thành thật mà nói, tôi nghĩ mọi người đều ngạc nhiên, không chỉ ở công ty chúng tôi mà còn ở tất cả các OEM và nhà cung cấp cấp 1 khi luật này xuất hiện. Đó là điều đã từng được đề xuất trong quá khứ”, ông Mike Franchy nói thêm.

Với ý nghĩ rằng châu Âu sẽ là nơi đầu tiên yêu cầu công nghệ này đã thúc đẩy Asahi Kasei mua lại Senseair, công ty công nghệ Thụy Điển đã nghiên cứu các loại hệ thống cảm biến này, cách đây 5 năm. Bây giờ, họ được cho là phải phát triển một cảm biến có thể được tích hợp liền mạch vào cabin của một chiếc xe chứ không phải là một thiết bị rời rạc nữa.

1..Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng năm 2021 của Tổng thống Biden yêu cầu phải có máy thở đo nồng độ cồn trên tất cả các ô tô mới kể từ năm 2026. Đây là cách công nghệ này có thể hoạt động. Ảnh: @AFP.

Đây là cách nó hoạt động, theo AutoNews :

Người lái xe sẽ thở ra về phía một cảm biến nhỏ có thể được gắn vào cột lái vô lăng hoặc viền cửa bên và chờ test nhanh về nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế.

Để vận hành, công nghệ này sử dụng một thuật toán phát hiện lượng ethanol trong hơi thở của người lái xe so với lượng carbon dioxide tự nhiên. Cảm biến hoạt động thông qua một máy dò đo lượng ánh sáng hồng ngoại có bước sóng cụ thể được không khí xung quanh hấp thụ. Phép đo này sau đó được sử dụng để tính nồng độ của một loại khí cụ thể — trong trường hợp này là rượu etylic.

Công ty Asahi Kasei thường được biết đến với vị trí hàng chục năm tuổi trong lĩnh vực hóa chất. Nhưng trong những năm gần đây, công ty này đã xây dựng sự hiện diện trong vật liệu kết cấu, điện tử, thiết bị y tế và thiết bị chẩn đoán.

Thành phần công nghệ đó vẫn chưa có sẵn, ít nhất là không ở dạng thành phần ô tô thiết bị gốc khả thi về mặt thương mại. Do đó, ngành công nghiệp ô tô đang tranh giành để phát triển công nghệ này. Tuy nhiên, Asahi Kasei, một nhà cung cấp toàn cầu, có thể dẫn đầu. Ảnh: @AFP.

Cơ hội tạo ra một tính năng an toàn cho phương tiện thời đại mới tập hợp các bộ kiến thức khác nhau của công ty, chẳng hạn như thiết bị điện tử và thiết bị y tế.

Franchy cho biết Asahi Kasei muốn tái định vị để tham gia nhiều hơn vào ngành công nghiệp ô tô của Hoa Kỳ khi các công nghệ tiên tiến hơn ra đời từ các trung tâm R&D và kỹ thuật ở Bắc Mỹ. Trong số 46.750 nhân viên toàn cầu của công ty, 11.000 người làm việc tại Mỹ trong mọi lĩnh vực.

“Có những cơ hội sản phẩm mới và quan hệ khách hàng mới có thể thực hiện được ở Hoa Kỳ ngay bây giờ”, Franchy nói. “Mỹ được chuẩn bị cho sự tăng trưởng”.