Trồng trọt thắng lợi, chăn nuôi ngày càng quy mô, ngành nông nghiệp Hà Nam thu 8.500 tỷ đồng

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh… cùng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn ngành nên ngành NNPTNT tỉnh Hà Nam đã giành thắng lợi nhiệm vụ được giao, đạt kết quả cao.



Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2023 của tỉnh Hà Nam ước đạt 8.585 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 1,7% so với năm 2022.

Năm 2023, chăn nuôi của tỉnh Hà Nam phát triển ổn định, bệnh dịch được kiểm soát tốt. Ảnh: Mai Chiến.

Đối với lĩnh vực trồng trọt, toàn tỉnh Hà Nam đã hoàn thành thắng lợi vụ Xuân và vụ Mùa. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 388,74 nghìn tấn, đạt 104% kế hoạch. Trong đó, sản lượng ngô đạt 29.200 tấn, sản lượng lúa đạt 359.440 tấn...

Chăn nuôi được kiểm soát tốt, đàn gia súc, gia cầm tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác tái cơ cấu sản xuất chăn nuôi, thuỷ sản được thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng của tỉnh và của Bộ NNPTNT. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 99.210 tấn, tăng 2,8% so với kế hoạch.

Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 5.550 ha, đạt 100% so với kế hoạch. Tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 25.326 tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước và đạt 99,3% so với kế hoạch. Nghề nuôi cá lồng trên sông Hồng duy trì ổn định với 560 lồng, tổng thể tích 61.260m3.

Cùng với đó, chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới (NTM), chương trình Mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP) đạt kết quả đáng mừng.

Đến hết năm 2023, 100% số xã (83/83 xã) đạt chuẩn NTM, 19 xã đạt NTM kiểu mẫu, 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 100% đơn vị cấp huyện (6/6 huyện, thị xã, thành phố) đạt chuẩn NTM /hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có 74/83 xã đạt tiêu chí Quy hoạch thuộc Bộ tiêu chí về xã NTM; 72/83 xã đạt tiêu chí Quy hoạch thuộc Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao.

Hiện, toàn tỉnh có 92 sản phẩm OCOP, trong đó 75 sản phẩm đạt 3 sao, 17 sản phẩm đạt 4 sao. Có 46 ý tưởng sản phẩm đủ điều kiện tham gia Chương trình OCOP năm 2023 đã được UBND tỉnh phê duyệt, các huyện đang triển khai các bước tiếp theo của chu trình để đánh giá phân hạng sản phẩm theo quy định.

Ngoài ra, các lĩnh vực khác như lĩnh vực thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai và nước sạch nông thôn; lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm sản, thủy sản; lĩnh vực quản lý đầu tư công và chất lượng công trình xây dựng… đều thực hiện tốt.

Ông Trương Quốc Hưng - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hà Nam cho biết, năm 2024, ngành NNPTNT tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 8.744 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tăng 1,9% so với năm 2023.

Sản xuất lương thực đạt 365.870 tấn, thịt hơi xuất chuồng đạt 99.700 tấn, sản lượng thủy sản đạt 25.600 tấn. Công nhận thêm 6 - 8 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Có từ 25 - 30 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh từ 3 sao trở lên...