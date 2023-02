Ngạo nghễ trên đỉnh, "đại gia V.League" muốn đánh bại thêm HAGL

Với 2 chiến thắng liên tiếp, CLB Nam Định đang tạm thời leo lên đỉnh BXH V.League 2023. Đội bóng thành Nam có 2 trận thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 trước CLB TP.HCM và Đà Nẵng.



Ở vòng 3 V.League 2023, Nam Định sẽ chạm trán với HAGL. Chia sẻ về mục tiêu ở trận đấu tới, HLV Vũ Hồng Việt cho biết:

"Trận đấu trên sân khách gặp CLB Đà Nẵng, chúng tôi hướng đến chiến thắng. Vì vậy, trên sân nhà ở trận tới, chúng tôi cũng phải đặt mục tiêu giành chiến thắng. Về HAGL, tôi cũng tìm hiểu và xem họ thi đấu.

Tuy HAGL đã nói lời chia tay với nhiều trụ cột nhưng bù lại họ có sức trẻ và nhiệt huyết thi đấu cũng rất tốt. Tiếp đón HAGL trên sân nhà, Nam Định đặt mục tiêu giành chiến thắng".

Cũng ở trong cuộc họp báo sau trận, HLV Vũ Hồng Việt cũng bày tỏ sự chưa hài lòng với các học trò dù toàn đội có 3 điểm tuyệt đối. Nhà cầm quân sinh năm 1979 phát biểu:

HLV Vũ Hồng Việt muốn đánh bại thêm HAGL

"Về các cầu thủ mới, họ chơi đạt yêu cầu nhưng chưa thực sự nhuần nhuyễn vì thời gian tập luyện với nhau còn chưa nhiều. Ở những trận đấu tới, tôi hi vọng toàn đội sẽ chơi ăn ý hơn.

Các cầu thủ ngoại binh do mới đến nên chưa có sự hòa nhập tốt với các đồng đội. Tôi nghĩ cầu thủ ngoại binh chưa đáp ứng được mong muốn của tôi ở trận đấu này".

Trận cầu tâm điểm ở vòng 3 V.League 2023 giữa Nam Định vs HAGL sẽ được diễn ra vào lúc 18h00 ngày 14/2 trên SVĐ Thiên Trường. HAGL vừa chia điểm đáng tiếc trước Bình Dương ở trận đấu diễn ra tối ngày 8/2 ở sân Gò Đậu.

Ngày 9/2, V.League 2023 còn diễn ra 2 màn so tài khác là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Viettel, Hà Nội vs Công an Hà Nội. Nếu có chiến thắng, Công an Hà Nội sẽ lại leo lên lại vị trí thứ nhất trên BXH mùa giải V.League 2023.