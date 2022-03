Ngày 8/3 đầy xúc động ở nơi có 100% cán bộ, nhân viên y tế đều là F0 giữa Hà Nội

Nhân viên y tế F0 xuyên ngày đêm căng mình trực chiến chống dịch

Trưa muộn cận ngày 8/3, chuông điện thoại của Trạm Y tế phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội liên tục rung lên. Bên kia đầu dây một người dân báo gia đình có trường hợp mắc Covid-19, cần được tư vấn.

Vừa dứt lời, y sĩ Vũ Thị Hương Giang cùng các đồng nghiệp tiếp tục nhận cuộc gọi báo đến chưa nhận được giấy chứng nhận F0, giấy tờ hưởng bảo hiểm xã hội… hay những tin báo trên Zalo khai báo. Cuộc gọi đến cứ thế vang vọng trong từng gian phòng của Trạm y tế nơi có 100% nhân viên bị mắc Covid-19 trong thời điểm Hà Nội những ngày liên tục đạt đỉnh dịch.

Cuộc gọi báo F0 liên tục đến điện thoại Trạm Y tế phường Trung Văn, trong khi các nhân viên tại đây đều đang là F0. Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Giang cho biết, những ngày qua trạm y tế luôn tấp nập người đến khai báo y tế từ sáng tới khuya. Tuy nhiên, mới đây chị là người mắc Covid-19 đầu tiên, sau đó các nhân viên y tế lần lượt trở thành F0. Nơi đây trở thành địa điểm phải cách ly y tế, mọi công việc chuyển sang làm online.

Nhân viên y tế xúc động bật khóc khi chia sẻ về gia đình trong ngày 8/3 đáng nhớ. Clip: Gia Khiêm

"Hiện tại trạm y tế có 7 nhân viên y tế thì tất cả đã và đang bị Covid-19. Khối lượng công việc khổng lồ khi mỗi ngày có vài trăm người khai báo mắc Covid-19 mới, chưa kể xử lý những cuộc gọi đến. Nhân lực của trạm y tế ít, nếu bớt đi một người, nhân viên khác sẽ vất vả hơn nên dù rất mệt, chúng tôi cũng phải cố gắng", chị Giang chia sẻ.

Y sĩ Vũ Thị Hương Giang cùng các đồng nghiệp liên tục nhận cuộc gọi báo đến cả ngày lẫn đêm, hỗ trợ F0 điều trị tại nhà. Ảnh: Gia Khiêm

Theo chị Giang, những ngày qua toàn bộ nhân viên y tế là F0 đúng lúc dịch đang căng thẳng, bệnh nhân tăng mạnh, khối lượng công việc nhiều. Có những đêm, những F0 như chị thức đến 6h sáng để xử lý việc và trả lời bệnh nhân, không có thời gian ngủ, nghỉ.

"Có nhiều lúc bệnh nhân nhắn tin bảo sao dậy sớm thế nhưng thực ra chúng tôi chưa được ngủ. Có hôm, mọi người cố gắng thu xếp xử lý việc đến 1-2 giờ sáng. Nếu để nghỉ ngơi thì duy nhất mỗi người ngủ được khoảng 4 tiếng sau tiếp tục làm việc. Đến thời gian ăn trưa mọi người cũng chỉ tranh thủ.

Trạm Y tế phường Trung Văn hiện đang phải tạm đóng cửa, chuyển sang hoạt động online. Ảnh: Gia Khiêm

Mắc bệnh nhưng vì công việc vẫn phải cố gắng làm hết sức nhưng không ít lần chúng tôi bị bệnh nhân và người nhà lăng mạ, xúc phạm vì gọi điện không được. Thực ra mọi người nếu ở đây mới hiểu được khối lượng công việc khổng lồ đến mức nào. Lúc đó tôi nản lắm, chỉ muốn nghỉ việc luôn, mệt mỏi, tủi thân…", chị Giang bày tỏ.

"Bao giờ mẹ về, bao giờ mẹ nghỉ?'

Theo chị Giang, nhiều nhân viên y tế gần tháng nay chưa được về nhà. Bản thân chị trước khi mắc Covid-19 nhiều hôm 1,2h sáng mới về với hai con nhỏ. Cách đây 1 tuần, các con chị cũng bị mắc Covid-19 nhưng chị chia sẻ thật không có thời gian để chăm lo cho các con. Có lúc chồng chị chăm, đến khi chồng khỏi đi làm thì mẹ chị cũng là F0 hỗ trợ chăm.

Chị Giang xúc động, bật khóc chia sẻ về gia đình. Ảnh: Gia Khiêm

"Đã là nhân viên y tế hầu như mọi người đều không có thời gian nhiều chăm sóc cho chồng con, gia đình. Nhiều lúc nhớ gọi điện nói chuyện. Câu nói khiến tôi đau lòng nhất đó là 'bao giờ mẹ về, bao giờ mẹ nghỉ?'. Lúc đó, tôi chẳng biết trả lời các con ra sao? Tôi bảo chưa biết được, bao giờ mẹ về mẹ sẽ về", chị Giang bật khóc.

Chị Giang vừa trở về "âm" được ít hôm thì cách đó 2 ngày chị phải cấp cứu do tức ngực, khó thở. Cũng may lần đó mọi người phát hiện kịp thời, sơ cứu nên chị bình an vô sự.

"Ngày 8/3 với chúng tôi vẫn như bình thường, không có gì thay đổi. Giờ tôi mong một ngày được ngủ nghỉ thật bình yên, không còn dịch, không phải sờ đến công việc, mong bệnh dịch mau qua đỡ khổ", chị Giang nói.

Chị Nguyễn Thanh Tú cho biết, đang là F0 nhiều lúc mệt nhưng chị cùng các đồng nghiệp không dám nghỉ. Ảnh: Gia Khiêm

Đang là F0 trực chiến hơn 1 tuần nay, chị Nguyễn Thanh Tú (33 tuổi), nhân viên y tế phường Trung Văn cho biết, nhiều lúc mệt nhưng chị cùng các đồng nghiệp không dám nghỉ.

"Gần 3 năm nay, khối lượng công việc của chúng tôi rất nhiều nhưng thời điểm này vất vả hơn nhiều. Điện thoại lúc nào cũng cháy máy, chị em bận đến mức còn chẳng có thời gian ăn trưa. Tranh thủ lúc nào ăn uống xong lại tiếp tục công việc của mình. Mỗi ngày xử lý hàng nghìn cuộc gọi đến", chị Tú nói.

Quá bận nhân viên y tế mua bánh mì, bánh ngọt tranh thủ ăn qua bữa tiếp tục công việc. Ảnh: Gia Khiêm

Hai con nhỏ của chị Tú, trong đó có bé 4 tuổi và 6 tuổi hiện cũng đang là F0. Mặc dù rất muốn ở bên chăm các con nhưng trước khối lượng công việc nhiều chị đành gửi nhờ mẹ đẻ giúp để cố gắng giảm tải mọi việc.

"Nhiều lúc mệt nghe được câu nói của người bệnh gửi lời cảm ơn, nói 'các chị vất vả quá'. Mỗi lần như thế thôi đã rất mừng. Có lần một người dân điều trị khỏi lâu rồi mua một gói quà đến nhưng họ để ngoài cửa, ghi tên bệnh nhân kèm lời cảm ơn. Chúng tôi muốn hoàn lại quà nhưng họ bảo muốn cảm ơn. Chúng tôi không cần quà cáp gì cả, chỉ cần nhận được những động viên của mọi người để mình cố gắng đã mừng lắm rồi", chị Tú tâm sự.

Ngày 8/3 đáng nhớ

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Trà My, Phó Trưởng Trạm y tế phường Trung Văn cho biết, tổng lượng nhân viên tại trạm tính cả bảo vệ là 8 người, tất cả đều đã mắc Covid-19. Trong đó, người cuối cùng mắc gần đây nhất là trước ngày 2/3.

Bà bà Nguyễn Trà My, Phó Trưởng Trạm y tế phường Trung Văn hiện đang là F0 vẫn luôn trực chiến tại cơ sở, hỗ trợ bệnh nhân. Ảnh: Gia Khiêm

"Trước khi tất cả nhân viên y tế tại trạm mắc Covid-19, chúng tôi phải tiến hành lấy mẫu test nhanh tại trạm, tại nhà ít nhất từ 300-400 trường hợp/ngày. Ngoài việc lấy mẫu, đội ngũ y tế còn phải điều tra dịch tễ, khai báo online, làm giấy xác minh hưởng bảo hiểm xã hội…… Hiện chúng tôi sử dụng 3 nhóm Zalo kết nối chia theo tổ dân phố. Mỗi ngày một nhóm tiếp nhận 2.000-3.000 tin nhắn. Có người làm hành chính, người thống kê báo cáo, người làm tờ trình quyết định,…

Khoảng 2 tuần gần đây, Hà Nội đang cận đỉnh dịch nên khối lượng công việc, thủ tục hành chính nhiều. Hiện trạm còn 5 người vẫn đang dương tính trong đó có cả tôi nhưng phải cố gắng chia việc, có người làm ca đêm. Năm nay, ngày 8/3 xa vời với mọi người bởi xa gia đình, chị em động viên nhau cùng cố gắng. Tôi mong ai cũng nhanh âm tính để giải quyết việc cho người dân, được về với các con, gia đình", bà Trà My nói.

Chị Vũ Thị Phương được phân công nhiệm vụ tiêm vaccine cho người dân tại điểm trường mầm non của phường Liễu Giai. Ảnh: Gia Khiêm

Có tổng 7 nhân viên y tế nhưng 4 người đã là F0, những ngày này với các nhân viên y tế phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Là một trong hai người "bất tử" với SARS-CoV-2 đến thời điểm hiện tại, chị Vũ Thị Phương được phân công nhiệm vụ tiêm vaccine cho người dân tại điểm trường mầm non của phường.



Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Phương cho hay đã gắn bó với công việc này đến nay 10 năm. Trong 2 tuần gần đây, chị cùng mọi người không có phút ngơi nghỉ, làm hết công suất cả ngày đêm. Vừa tiếp đón F0, quản lý điều trị F0 tại nhà, tiêm Covid-19 cho công dân…

Bà Trần Ngọc Minh, Trưởng Trạm y tế phường Liễu Giai nhiều ngày qua chưa về nhà. Ảnh: Gia Khiêm

"Thời gian qua có nhiều lúc áp lực với bản thân, con nhỏ của tôi phụ thuộc hoàn toàn giúp đỡ gia đình. Nhiều lúc nghĩ mình bỏ mặc con ở nhà, đến cơ quan trực, làm việc. Lâu rồi tôi không biết ngày thứ 7, Chủ nhật, không biết giờ hành chính... vì công việc mình đã chọn vẫn cố gắng làm", chị Phương chia sẻ.

Ngày 8/3 này, công việc của chị Phương cùng mọi người tại Trạm Y tế phường Liễu Giai không thay đổi, vẫn "làm việc và làm việc".

"Nhiều lúc chúng tôi có chút tủi thân vì cố gắng làm hết khả năng, trách nhiệm nhưng đôi lúc công dân lo lắng quá hoặc vấn đề gì đó họ không hiểu, có lời lẽ làm mình buồn. Bên cạnh đó, tôi cũng vui có nhiều trường hợp công dân được hỗ trợ khoẻ mạnh gửi lời cảm ơn. Giờ tôi chỉ mong sao dịch đi xuống, người dân khoẻ mạnh, hy vọng năm sau sẽ có ngày 8/3 trọn vẹn, ý nghĩa", chị nói.

Bà Trần Ngọc Minh, Trưởng Trạm y tế phường Liễu Giai cho biết, số lượng F0 tăng đột biến, số hotline của trạm y tế phường không đủ để dân khai báo. Chính vì vậy trạm y tế đã tổ chức 1 phòng để F0 và người nhà khai báo trực tiếp, ngoài ra, người dân khai báo trên zalo, tin nhắn.

"Mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận khoảng 300-500 người khai báo F0 mới. Hiện nhân viên F0 đang được cách ly tại trạm y tế phường và vẫn làm việc bình thường. Người âm tính giải quyết trực tiếp với người dân. Ai F0 thì làm việc online, giấy tờ, thủ tục… Với người khỏe làm việc rất mệt nhưng F0 mệt hơn, nhưng mọi người động viên nhau phải cố gắng. Tôi mới mắc Covid-19 khỏi bệnh, đã 9 ngày qua, tôi chưa về nhà. Tôi mong mọi người bình an, sức khoẻ", bà Minh nói.