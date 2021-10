Ngày đầu Bình Thuận dừng các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên Quốc lộ 1: CSGT và tài xế đều vui mừng

CSGT và tài xế đều vui khi chốt dừng hoạt động

Trưa 17/10, trao đổi với Dân Việt, chỉ huy trạm CSGT Hàm Tân (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Thuận) cho biết, dù không còn chốt nhưng lượng phương tiện từ Đồng Nai qua lại vắng chứ chưa đông.

"Có thể là ngày đầu và rơi vào cuối tuần nên ít phương tiện. Thông thường thời gian ban đêm xe tải lưu thông qua lại mới đông. Việc dừng các chốt kiểm soát như hiện nay anh em CSGT rất vui mừng vì suốt mấy tháng trời căng mình chống dịch…”, vị chỉ huy trạm nói.



Lúc 11h30 trưa 17/10, trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hàm Thuận Nam lượng xe qua lại ít. (Ảnh: Văn Hòa)

Theo ghi nhận của Dân Việt, lúc 11h30 trưa cùng ngày trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), lượng xe qua lại cũng rất ít. Chỉ vài xe tải, ô tô từ 5-7 chỗ và xe gắn máy lưu thông trên đường…

Anh Nguyễn Văn Phương, tài xế xe 5 chỗ ở huyện Hàm Thuận Nam cho biết, sáng nay anh đã lái xe chạy một vòng trên Quốc lộ 1 từ nhà anh lên giáp khu vực tỉnh Đồng Nai rồi quay về. "Cảm giác được lái xe lại rất sướng sau nhiều tháng xe nằm nhà! Tôi hy vọng vài ngày tới, sẽ được phục vụ lại "thượng đế" của mình với những chuyến đi xa hơn...", anh Phương nói.

Ghi nhận lúc 0h ngày 17/10 tại chốt kiểm soát dịch số 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, các biển cảnh báo phương tiện giảm tốc độ, biển báo chốt kiểm soát đã được đưa vào lề đường. Các dải phân cách nhựa, cọc tiêu nhựa không còn được đặt trên đường để phân luồng phương tiện vào chốt.

Những mái che để người dân vào khai báo y tế đã được dỡ xuống. Lực lượng CSGT hoàn tất nhiệm vụ, không còn dừng các phương tiện tại chốt. Các xe chuyên dụng của CSGT cũng đã được đưa về. Tất cả các phương tiện đã lưu thông qua chốt số 2 thông suốt mà không phải dừng lại khai báo y tế.





Xe tải chở hàng hóa của nhà xe FUTA lưu thông lúc 11h30 trưa 17/10 trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hàm Thuận Nam. (Ảnh: Văn Hòa)

Phòng CSGT tiếp tục gửi thông báo vi phạm do camera ghi nhận

Sau một thời gian tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ 15/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp nhận hồ sơ xử lý đối với người đến từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Đồng thời, đơn vị sẽ thực hiện gửi thông báo vi phạm mà hệ thống camera trên Quốc lộ 1A ghi nhận đến người dân sau một thời gian tạm hoãn do dịch Covid-19.

Chốt số 2 trên Quốc lộ 1A ở xã Tân Đức huyện Hàm Tân (giáp Đồng Nai) lúc 0h ngày 17/10 đã được tháo. (Ảnh: Văn Tuấn)

Người dân khi đến làm việc tại trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông và trụ sở các đội nghiệp vụ phải đáp ứng được các điều kiện, quy định về phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế và Sở Y tế Bình Thuận đã ban hành. Cụ thể, người dân đến giải quyết phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ hoặc đã có thẻ xanh; giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp, hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh). Những người đến làm việc phải tuân thủ 5K và theo hướng dẫn của cán bộ tiếp dân.

Bình Thuận là tỉnh có chiều dài tuyến Quốc lộ 1A đi qua dài nhất cả nước với gần 180km. Thời điểm chưa có dịch Covid-19, lượng phương tiện qua lại tỉnh Bình Thuận rất đông.

Các chốt kiểm soát ở Bình Thuận dừng hoạt động từ 0h ngày 17/10: Chốt số 1 trên QL1A ở xã Vĩnh Tân, Tuy Phong (giáp Ninh Thuận). Chốt số 2 trên QL1A ở xã Tân Đức, Hàm Tân (giáp Đồng Nai). Chốt trên QL55 ở xã Thắng Hải, Hàm Tân (giáp Bà Rịa - Vũng Tàu). Các chốt vào TX.La Gi cũng dừng hoạt động: Chốt cầu Suối Đó, chốt Cam Bình, chốt cầu Quang.