Ngày đầu tiên, công an huyện, xã được đăng ký, cấp biển số xe ở TP.HCM: Người dân thưa thớt

Ghi nhận của phóng viên sáng 20/5 tại điểm đăng ký xe Công an quận Bình Thạnh (28 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24), bên ngoài khu vực đăng ký xe, công an quận đã treo băng rôn thông báo về công tác đăng ký mô tô, xe máy trên địa bàn quận được thực hiện từ ngày 21/5.

Tại đây, Công an quận Bình Thạnh bố trí hai cán bộ hướng dẫn người dân về các thủ tục đăng ký xe. . Khu vực bên trong điểm đăng ký xe, đơn vị đã sắp xếp bốn hàng ghế dài cho người dân chờ làm thủ tục.

Xung quanh khu vực này cũng được dán các thông báo, niêm yết về quy trình, thủ tục, lệ phí và các giấy tờ liên quan đến việc đăng ký xe.

Tại quầy đăng ký, công an quận bố trí hai màn hình máy tính để công khai hồ sơ cho người dân đối chiếu. Các màn hình này cũng là nơi hiển thị biển số xe mà người dân bốc được một cách công khai, minh bạch.

Ngoài ra, cũng theo ghi nhận tại điểm đăng ký xe huyện Nhà Bè trong sáng 21/5 người dân rất thưa thớt, thỉnh thoảng chỉ có 1-2 người đến đăng ký.

Theo đại diện đơn vị đăng ký xe quận Bình Thạnh, đơn vị bố trí bảy nhân sự để thực hiện công tác đăng ký xe phục vụ người dân. Các nhân sự này đã được tập huấn thủ tục, quy trình do PC08 tổ chức.

Trước đó, đơn vị cũng đã tuyên truyền thông tin về việc đăng ký xe trên địa bàn quận cho người dân qua nhiều hình thức khác nhau như tuyên truyền qua Zalo, fanpage Facebook và các đơn vị phường tuyên truyền đến người dân.

Thông tư 15/2022 của Bộ Công an về nội dung sửa đổi Thông tư 58/2020 quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sẽ chính thức có hiệu lực từ hôm nay (21/5). Đáng chú ý là tại thông tư này, Bộ Công an đã trao quyền cho công an cấp huyện được đăng ký, cấp biển số ô tô và công an cấp xã được trao quyền đăng ký, cấp biển số mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức.