Ngày hội Công nghệ Advantech Việt Nam: Tương lai của thành phố thông minh & sản xuất thông minh trong kỷ nguyên AIoT

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Tập đoàn Advantech và 5 năm phát triển tại Việt Nam, Advantech Việt Nam tổ chức ngày hội Công nghệ “The Future of Smart City & Smart Manufacturing in the AIoT Era” nhằm nâng cao nhận thức và giới thiệu các ứng dụng công nghệ thông minh trong việc sản xuất, vận hành ở Việt Nam.

Chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới, là yêu cầu khách quan của sự phát triển. Chuyển đổi số cần được đón nhận một cách tích cực, cởi mở và phù hợp với thực tiễn. Với mục tiêu nâng cao nhận thức, giới thiệu các giải pháp ứng dụng công nghệ cao vào quá trình sản xuất và vận hành, hướng đến xây dựng nhà máy thông minh cho các doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời cập nhật các sản phẩm, dịch vụ tân tiến cho việc xây dựng thành phố thông minh, từng bước hướng đến chuyển đổi số toàn diện và hiệu quả, ngày 31/03, Advantech Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện ngày hội công nghệ mang tên "Tương lai của thành phố thông minh & sản xuất thông minh trong kỷ nguyên AIoT". Sự kiện là dịp để các doanh nghiệp công nghệ hợp tác, tập trung vào việc tạo ra và nắm bắt giá trị từ chuyển đổi số, khám phá những công nghệ hiện đại nhất trong ngành sản xuất, dịch vụ, giao thông, chăm sóc sức khỏe… và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình chuyển đổi số thành công. Advantech Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện ngày hội công nghệ mang tên "Tương lai của thành phố thông minh & sản xuất thông minh trong kỷ nguyên AIoT". Ảnh: Thanh Tùng. Sự kiện là nơi quy tụ của hơn 20 chuyên gia, bao gồm diễn giả đến từ Advantech tại nhiều quốc gia và các tập đoàn công nghệ và giải pháp thông minh hàng đầu trong nước và quốc tế như: Intel Việt Nam, HwaCom, VinBigData cùng với đại diện của các đơn vị giáo dục về công nghệ thông minh như Đại học Việt Đức, Viện Nghiên cứu và Công nghệ PHENIKAA… Sự kết hợp này giúp cho các doanh nghiệp nắm bắt được những giá trị của việc chuyển đổi số - quá trình tất yếu nếu doanh nghiệp Việt muốn có bước chuyển mình nhanh chóng và mạnh mẽ. Ông Đỗ Đức Hậu - Tổng Giám đốc Advantech Việt Nam phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Thanh Tùng. Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Đỗ Đức Hậu - Tổng Giám đốc Advantech Việt Nam, chia sẻ: "Ngay từ những ngày đầu thành lập, Advantech đã xác định cho mình sứ mệnh là "cánh chim đầu đàn" trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên toàn cầu. Do đó, khi được chứng kiến những sự đón nhận tích cực của các doanh nghiệp Việt trong cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư, đầu thập niên 2000, chúng tôi tin tưởng rằng Việt Nam là một thị trường trẻ, nhanh nhạy và đầy tiềm năng trước những sự đổi mới." Với việc thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, Advantech "nhận lãnh" vai trò là người đồng hành đưa doanh nghiệp Việt đến gần hơn với những giải pháp công nghệ mới nhất, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và góp phần vào tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Trong quá trình phát triển, bản thân chúng tôi cũng nhận được sự ủng hộ của doanh nghiệp Việt trong các sự kiện thông tin về các giải pháp công nghệ. Điều này cho thấy người Việt rất quan tâm và nắm bắt rất tốt những xu hướng của thế giới. Bên cạnh đó, các chính sách khuyến khích phát triển công nghệ thông minh trong mọi lĩnh vực cũng được Chính phủ dần đầu tư. Những yếu tố này cũng góp phần giúp chúng tôi bắt nhịp tốt hơn với thị trường Việt Nam và tạo ra nhiều giá trị hơn cho cộng đồng." Thành công của Ngày hội Công nghệ do Advantech Việt Nam tổ chức là minh chứng cho sức hút của các giải pháp công nghệ tại thị trường nước ta. Từ phía ban tổ chức, Advantech Việt Nam cũng tiếp tục khẳng định vai trò là người đồng hành đáng tin cậy của doanh nghiệp nước nhà trên hành trình chuyển đổi số toàn diện. Sự kiện nhận được sự quan tâm của các nhà lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Ảnh: Thanh Tùng. Cũng trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu, khách mời và đại diện các doanh nghiệp đã cùng trao đổi, chia sẻ thẳng thắn và lắng nghe các nội dung thảo luận chuyên đề như: Xu hướng hiện tại và tương lai của thị trường AIoT, Những cơ hội cho ngành Công nghệ thông tin năm 2023, Xu hướng ứng dụng công nghệ thông minh và tăng tốc chuyển đổi số để hiện thực hóa mục tiêu, xu hướng công nghệ và tầm nhìn về một thành phố thông minh và xây dựng chiến lược kinh doanh trong kỷ nguyên AIoT với mô hình hệ sinh thái đồng sáng tạo cùng Advantech (AIoT Business Co-Creation). Qua đó giúp các đại biểu, khách mời cập nhật thêm thông tin về xu hướng công nghệ AIoT, công nghệ lõi và nền tảng chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Các giải pháp khoa học, công nghệ được áp dụng trong nhiều lĩnh vực như giao thông, y tế, quản lý chuỗi cung ứng... thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Ảnh: Thanh Tùng. Tập đoàn Advantech được thành lập từ năm 1983 tại Đài Loan, luôn giữ vững dẫn đầu thế giới về các nền tảng máy tính công nghiệp và máy tính nhúng và đã niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nhiều năm. Với tầm nhìn "Kiến tạo một Hành tinh Thông minh", được thành lập từ 4/2028, trong 5 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Advantech đã đồng hành cùng nhiều đối tác trong nước và quốc tế phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ cao, trong nhiều lĩnh vực từ thành phố thông minh, năng lượng, y tế đến giáo dục. Với những thành tựu đã được đối tác bảo chứng qua các dự án nổi bật như hợp tác cùng VinBus, Petrolimex,.., Advantech tiếp tục là đối tác đáng tin cậy của nhiều doanh nghiệp Việt trên hành trình số hóa và "đồng sáng tạo" để cùng phát triển.



