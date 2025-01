Ngày thứ 2 nghỉ Tết Ất Tỵ 2025: 72 người thương vong vì tai nạn giao thông

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT) vừa có báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông ngày 26/01/2025 (tức ngày 27 tháng Chạp). Theo báo cáo, trên toàn quốc xảy ra 53 vụ, làm chết 25 người, bị thương 47 người. So với cùng kỳ năm 2024 giảm 30 vụ, giảm 18 người chết, giảm 20 người bị thương.

Theo báo cáo của Bộ Công an, lực lượng CSGT đã xử lý 7.855 trường hợp; phạt tiền 23 tỷ 450 triệu đồng; tạm giữ 74 xe ô tô, 2.618 xe mô tô, 88 phương tiện khác; tước 344 GPLX các loại, trừ điểm GPLX 818 trường hợp; trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 2.106 trường hợp.

Cùng với đó, xử lý vi phạm về tốc độ 1.808 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 16 trường hợp; quá khổ giới hạn 04 trường hợp; chở quá số người quy định 58 trường hợp; vi phạm ma túy 09 trường hợp.

Trên đường thủy có 7 trường vi phạm, 45 trường hợp phạt tiền. Đường sắt có 2 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1 triệu đồng.

Lực lượng CSGT kiểm tra vi phạm hành chính đối với lái xe. Ảnh: CTV

Tình hình TNGT qua đường dây nóng ngày 26/01/2025 (tức ngày 27 tháng Chạp) ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Ất Tỵ: Có 3 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong đó có phản ánh về việc chở hành khách qua số người quy định... Các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời.

Tình hình ùn tắc giao thông, tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh: Đường phố đã thông thoáng hơn so với ngày 25/01 (tức 26 Tết), các phương tiện di chuyển tương đối thuận lợi cả trong nội thành và các cửa ngõ thành phố.

Để đảm bảo an toàn cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã tăng cường lực lượng trực chiến 100%.

Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo lực lượng CSGT các địa phương tăng cường công tác hướng dẫn và điều tiết giao thông. Đặc biệt, Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với các tỉnh lân cận để đảm bảo giao thông thuận lợi trên các tuyến đường ra, vào thành phố, đặc biệt là các tuyến đường từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam và từ TP.Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây. Nhờ sự nỗ lực này, dù lưu lượng phương tiện tăng cao nhưng giao thông vẫn diễn ra trật tự, an toàn và không xảy ra ùn tắc.

Trước đó, Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia công bố trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (ngày 25/1, tức ngày 26 tháng Chạp), trên toàn quốc xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 31 người. So với cùng kỳ năm 2024 giảm 33 vụ, giảm 16 người chết, giảm 26 người bị thương.

Kết quả, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng đã xử lý 8.870 trường hợp; tạm giữ 40 xe ô tô, 2.415 xe mô tô, 81 phương tiện khác; tước 649 GPLX các loại, trừ điểm GPLX 874 trường hợp; trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 1.909 trường hợp; vi phạm về tốc độ 2.222 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 40 trường hợp; quá khổ giới hạn 06 trường hợp; chở quá số người quy định 94 trường hợp; vi phạm ma túy 20 trường hợp.