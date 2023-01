Ngày vía Thần Tài năm 2023: Sản phẩm vàng nào người dân mua nhiều nhất?

Ngày vía Thần Tài năm 2023, sản phẩm mới thu hút

Người dân mua vàng không đông như mọi năm. Ảnh Thái Nguyễn.

Ghi nhận của Dân Việt, ngày vía Thần Tài năm 2023 (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch), không khí mua bán vàng khá trầm lắng ở nhiều con phố. Dù được người dân lựa chọn hàng năm, nhưng năm nay phố Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng - Hà Nội không diễn ra tình trạng quá tải người mua vàng phải chờ xếp hàng vài giờ đồng hồ như những năm trước.

Người dân ngoài việc không phải chờ xếp hàng dài, thời gian mua hàng, thanh toán cũng nhanh hơn khi chỉ mất chưa đến 10 phút. Đặc biệt, sản phẩm được rất nhiều người dân lựa chọn là mèo vàng Thần Tài, tượng trưng cho năm Quý Mão may mắn, tài lộc.

Ngày vía Thần Tài năm 2023 có nhiều sản phẩm vàng đa dạng. Video Thái Nguyễn.

Ông Nguyễn Hữu Thuyết, chuyên viên kinh doanh Công ty Bảo Tín Minh Châu cho biết dịp đón lộc Thần Tài 2023, Bảo Tín Minh Châu đã chuẩn bị rất nhiều sản phẩm vàng và trang sức mang biểu tượng của may mắn, tài lộc, tốt lành gồm các bản vị vàng may mắn, phú quý, phát tài, phát lộc như tượng vàng thần tài khai Xuân đại phát, tượng linh giáp mèo vàng chiêu tài, hút lộc.

"Vào dịp vía Thần Tài này đa phần người dân lựa chọn mua sản phẩm lượng vàng nhỏ từ nửa chỉ đến 2 chỉ để lấy lộc đầu năm", ông Thuyết chia sẻ.

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng chuẩn bị rất nhiều sản phẩm Vàng Rồng Thăng Long, quà mừng bằng bản vị vàng 999.9 với 10 chủ đề mừng biếu tặng, giàu ý nghĩa văn hóa tâm linh, may mắn được đông đảo người dân tín nhiệm và đón lộc thần tài hàng năm.

Mèo vàng Thần Tài được ưa chuộng trong năm nay. Ảnh Thái Nguyễn.

Bên cạnh đó, Bảo Tín Minh Châu đã sưu tầm và tuyển chọn rất nhiều trang sức chất liệu bằng Vàng Rồng Thăng Long 999.9, 99.9, vàng tây 14k, 18k, 24k… đặc sắc, giàu hình tượng may mắn như tượng vàng nghệ thuật 999.9, nhẫn kim tiền tài lộc, đĩnh vàng, trang sức vàng gắn đá ngọc quý phong thủy, charm mèo vàng, charm tỳ hưu vàng, charm 12 linh giáp...

Bên cạnh đó, tại cửa hàng vàng Phú Quý, nhân viên cửa hàng cho biết từ lúc 6h30 đã có nhiều người xếp hàng trước cửa chờ mua và chủ yếu chọn vàng miếng SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ. Phần lớn khách hàng mua vào lúc sáng sớm để kịp về cúng, nhưng cũng có một số khách sau thời gian chờ đợi lại từ chối cho qua lượt vì muốn nhận đúng giờ hoàng đạo, sau 10h sáng.

Người mèo vàng Thần Tài, nhiều sản phẩm truyền thống vẫn được người dân lựa chọn. Ảnh Thái Nguyễn.

Ông Trần Xuân Dũng, Trưởng phòng Kinh doanh vàng của Công ty vàng Phú Quý cho biết, cũng giống các đơn vị khác thì năm nay công ty cũng tung ra rất nhiều sản phẩm mới phù hợp với con giáp năm đó nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

"Đa phần dịp này người dân chỉ mua vàng lấy may chứ không mua số lượng lớn, người dân mua căn cứ theo khả năng tài chính và nhu cầu để chọn sản phẩm phù hợp. Với quan niệm mua vàng để cầu may cho cả năm, nên không nhất thiết phải mua nhiều mới may mắn", ông Dũng chia sẻ.

Ông Dũng cũng cho biết sau 2 năm dịch bệnh Covid-19, kinh tế khó khăn, công ty tung ra nhiều sản phẩm phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng hơn. Và đa số người dân họ cũng lựa chọng những sản phẩm này, bên cạnh những sản phẩm vàng miếng, vàng trang sức từ 0.5 chỉ đến 2 chỉ được đông đảo người dân lựa chọn.

Mèo Vàng Thần Tài với nhiều hình dáng đa dạng. Ảnh Thái Nguyễn.

Còn tại DOJI, nổi bật nhất là phiên bản vàng ép vỉ 999.9 độc đáo Kim Mão Chiêu Tài, Kim Mão Phát Lộc mang hình tượng linh vật Mèo Vàng của năm 2023.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại DOJI, với biểu tượng linh vật năm nay, sản phẩm có hình tượng Kim Mão được nhiều khách hàng lựa chọn. Đây tượng trưng cho sự cát tường giúp đem lại vận may, thu hút vượng khí, chiêu tài đón lộc cho gia chủ. Đặc biệt, nổi bật nhất là phiên bản vàng ép vỉ 999.9 độc đáo Kim Mão Chiêu Tài, Kim Mão Phát Lộc mang hình tượng linh vật Mèo Vàng của năm 2023.

Đại diện DOJI kỳ vọng sản phẩm này sẽ tạo nên cơn sốt trên thị trường bởi chất lượng vượt trội, chế tác tinh xảo, nhỏ gọn dễ dàng tích trữ, đầu tư và không lo mất giá.

Về lượng giao dịch, các doanh nghiệp thông tin, do nhu cầu mua vàng lấy may, tích lũy và nhu mua trang sức để làm đẹp, làm quà biếu tặng trong những ngày đầu năm tăng cao, đồng thời khách hàng cũng có nhu cầu mua vàng, trang sức hợp phong thủy trong những ngày đầu năm để được may mắn, phát tài… nên thị trường đã trở nên sôi động ngay từ các phiên giao dịch trước ngày vía Thần Tài.

Giá vàng năm nay bất ngờ giảm. Ảnh Thái Nguyễn.

Năm nay, giá vàng không tăng như ngày vía Thần Tài mọi năm, tính tới 11h hôm nay (ngày 31/1/2023), tại Bảo Tín Minh Châu, giá Vàng Rồng Thăng Long và vàng nhẫn tròn trơn về mức 54,1 - 55,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào/bán ra, giảm 460.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 10.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên ngày 30/1.

Ngoài ra, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji cũng công bố giá vàng từ 66,3 - 67,3 triệu đồng ở chiều mua vào/bán ra, tương đương giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên 30/1.

Các cửa hàng vàng bạc đá quý tiếp tục mở cửa đến 23h ngày vía Thần Tài năm 2023 để phục vụ nhu cầu mua vàng của người dân.