Nghệ An: Con đi học về phát hiện mẹ chết trong nhà, bố chết dưới giếng

Chiều 13/4, lãnh đạo xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp 2 vợ chồng anh Thái Doãn T. và chị Nguyễn Thị Đ. (xóm Đội Cung, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) chết bất thường trong nhà.



Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 11h45' ngày 13/4, 2 người con anh T. đi học về. Khi vào nhà, 2 người con hốt hoảng khi thấy mẹ đã chết dưới giường, xung quanh có nhiều vệt máu. 2 người con tiếp tục tìm bố thì phát hiện anh T. đã chết dưới giếng nước của gia đình.



Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Tân Kỳ, Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.