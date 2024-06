Nghệ An được phân bổ thêm 50% số vốn đầu tư công, tăng 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 26/6, với 453/461 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Quốc hội đã cho phép Nghệ An áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù mới. Ảnh: Media Quốc hội

Hỗ trợ thêm nguồn lực đầu tư công cho Nghệ An là cần thiết

Theo Nghị quyết vừa được thông qua, Quốc hội đã cho phép Nghệ An áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù mới về quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước, quản lý đầu tư, quản lý đô thị, tài nguyên rừng và tổ chức bộ máy chính quyền địa phương.



Trong đó, tỉnh Nghệ An được phân bổ thêm 50% số vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030.

Số vốn được phân bổ thêm để đầu tư cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây Nghệ An. HĐND tỉnh Nghệ An quyết định danh mục các dự án quy định tại khoản này.

Trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý quy định tại dự thảo nghị quyết theo hướng mở rộng phạm vi địa bàn của tỉnh Nghệ An được nhận hỗ trợ từ các tỉnh, thành phố khác.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Lê Quang Mạnh. Ảnh: Media Quốc hội

Về chính sách phân bổ thêm 50% số vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho tỉnh Nghệ An, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, việc cho phép phân bổ thêm 50% số vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương sẽ bảo đảm tính ổn định, công khai, minh bạch, rõ ràng của chính sách.

Điều này tạo sự chủ động cho địa phương trong việc cân đối, lập kế hoạch bố trí nguồn lực cho các dự án.

Chính sách này tương tự như chính sách cho phép tỉnh Nghệ An được phân bổ thêm 45% so với định mức chi thường xuyên được áp dụng từ năm 2022.

Vì vậy, theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, chính sách hỗ trợ thêm nguồn lực đầu tư công cho Nghệ An là cần thiết. Đồng thời, để bảo đảm chủ động, khả thi, phù hợp với tình hình và nhu cầu thực tế của địa phương, khoản 4 Điều 3 Dự thảo Nghị quyết quy định giao HĐND quyết định danh mục đầu tư từ nguồn tăng thêm này.

Thêm 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh để đáp ứng yêu cầu thực tiễn



Về tổ chức bộ máy, Nghị quyết cho phép UBND tỉnh Nghệ An có không quá 5 Phó chủ tịch.

Tổ chức bộ máy của chính quyền TP.Vinh thuộc tỉnh Nghệ An cũng được quy định cụ thể. Theo đó, HĐND TP.Vinh được thành lập 3 Ban gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội.

HĐND TP.Vinh có không quá 2 phó chủ tịch và không quá 8 đại biểu hoạt động chuyên trách. UBND TP.Vinh có không quá 4 phó chủ tịch.

Về nội dung này, báo cáo cho biết, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với việc cho phép Nghệ An được tăng thêm 1 Phó Chủ tịch.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, chỉ nên để 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh là hợp lý, có ý kiến đề nghị cân nhắc vì phải tương đồng về mặt dân số, về mật độ và tính phức tạp.

Quốc hội nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết,biểu quyết thông qua Nghị quyết tại hội trường, sáng 26/6. Ảnh: Media Quốc hội

Giải trình vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, Nghệ An là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I, là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước (gần 16.500 km2) và dân số đứng thứ 4 cả nước (trên 3,4 triệu người); có đường biên giới dài 419 km trên bộ và đường bờ biển dài 82 km.

Toàn tỉnh có 21 huyện, thành phố, thị xã (trong đó có 11 huyện, thị xã miền núi, núi cao) với hơn 510.000 người dân tộc thiểu số và nhiều tôn giáo đan xen với địa hình đa dạng, thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, lũ quét, hạn hán thường xuyên gây nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất và nhất là ở các địa phương miền núi.

Miền Tây Nghệ An có đường biên giới dài (giáp Lào) tiềm ẩn nhiều vấn đề an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Với đặc thù nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẳng định việc bổ sung thêm 1 Phó Chủ tịch UBND tỉnh để phụ trách chuyên về địa bàn vùng miền núi sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công việc.

Đồng thời, góp phần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An theo định hướng tại Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị. Nội dung này cũng đã được xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025 và được thực hiện trong vòng 5 năm.