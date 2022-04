Ngày 22/4, tại UBND xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động "Nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn" năm 2022.



Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An phát động nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản an toàn. Ảnh: Cảnh Thắng

Dự lễ phát động ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: "Những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các cấp, các ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các quy định sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn.

Công tác quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm được tăng cường; nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về an toàn thực phẩm được nâng lên. Nhiều cơ sở bước đầu hình thành được vùng sản xuất nông sản an toàn, xây dựng được mô hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.

Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận không nhỏ từ người sản xuất, kinh doanh đến người tiêu dùng về an toàn thực phẩm vẫn còn hạn chế, thậm chí thờ ơ, bất chấp sức khỏe cộng đồng. Tình trạng không đảm bảo vệ sinh ATTP còn diễn ra khá nhiều và ở các khâu từ sản xuất, kinh doanh, chế biến đến tiêu thụ nông sản thực phẩm.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao quà cho CLB "Nông dân sản xuất nông sản an toàn xã Hưng Thành". Ảnh: Cảnh Thắng

Việc lạm dụng hóa chất bảo vệ thực vật, sử dụng chất cấm, chất kích thích chưa rõ nguồn gốc còn nhiều.Tình trạng mạnh ai nấy làm, phân biệt sản xuất để ăn và sản xuất để bán vẫn tồn tại trong đại bộ phận người dân, khiến cho sức khỏe cộng đồng bị đe dọa.

Đây là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa mục tiêu của Đề án "Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn, giai đoạn 2020-2023".

Theo đó, mục tiêu cụ thể trong năm 2022 là xây dựng 5 mô hình điểm về sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm an toàn, gồm: 1 mô hình trồng rau an toàn sử dụng công nghệ tưới phun tại huyện Thanh Chương; 2 mô hình trồng thâm canh bưởi xen ổi theo hướng VietGAP tại huyện Thanh Chương và huyện Đô Lương; 2 mô hình chế biến nước mắm đảm bảo vệ sinh môi trường tại huyện Nghi Lộc và huyện Diễn Châu.

Ban tổ chức trao phân bón cho 70 thành viên CLB "Nông dân sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn" xã Hưng Thành. Ảnh: Cảnh Thắng

Đồng thời, xây dựng 5 cửa hàng trưng bày, giới thiệu, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn tại các huyện: Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Đô Lương, Yên Thành và TX. Cửa Lò.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho hay: Qua 2 năm triển khai đề án, Hội Nông dân các cấp trong toàn tỉnh cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, vận động hội viên thực hiên các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; tổ chức tập huấn kiến thức, xây dựng mô hình định hướng nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn.

Hằng năm, có hàng chục ngàn nông dân, hộ kinh doanh, chế biến nông sản ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Nhiều sản phẩm của hội viên, nông dân được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm, đạt tiêu chuẩn VietGAP, Global GAP; hàng trăm sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao. Nhiều nông sản tiêu thụ tốt hơn, thu được lợi nhuận cao hơn nhờ đảm bảo quy trình an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến.

Mô hình trồng dưa lưới theo tiêu chuẩn VietGAP và sản phẩm OCOP 3 sao của anh Nguyễn Văn Sơn tại xã Hưng Thành, huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Cảnh Thắng

Nhận thấy những bất cập trên, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tổ chức phát động "Nông dân Nghệ An sản xuất, kinh doanh tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn" nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của hội viên nông dân tuân thủ các quy định của pháp luật về sử dụng giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chất kích thích tăng trưởng, chất tăng trọng, chất bảo quản thực phẩm và các chất khác có liên quan đến an toàn thực phẩm.

Tại Lễ phát động, ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng đại diện Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã trao tặng các suất quà ý nghĩa của Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Nghệ An, Công ty Dabaco miền Trung cho những hộ gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn của xã Hưng Thành (Hưng Nguyên). Đồng thời ra mắt CLB "Nông dân sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn" xã Hưng Thành với sự tham gia của 70 thành viên, đây là các hộ kinh doanh sản xuất rau tại địa phương.