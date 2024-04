Nghệ An: Tạm giữ cha dượng nghi xâm hại con riêng của vợ

Chiều 1/4, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nghi vấn một bé gái lớp 6 trên địa bàn bị cha dượng xâm hại trong một thời gian dài.



Theo lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tân, sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Quỳnh Tân đã mời đối tượng lên làm việc. Sau đó Công an xã Quỳnh Tân cũng đã chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nạn nhân là cháu N.T.N. (13 tuổi, học sinh lớp 6). Anh N.D.V. (cha ruột cháu N.) cho biết, anh và vợ cũ đã ly hôn từ năm 2013. Sau khi ly hôn, người con gái duy nhất của vợ chồng sống chung với mẹ. Người mẹ sau đó lấy chồng mới là L.T.V. (46 tuổi, trú tại xã Quỳnh Tân).

Địa điểm được cho là nơi xảy ra sự việc. Ảnh: BMT

Ngày 18/3, cháu N. sang nhà bà nội chơi. Khi thấy cháu N. có nhiều biểu hiện bất thường, bà nội gặng hỏi thì cháu kể nhiều lần bị cha dượng xâm hại.

Theo lời của bé gái, cháu đã bị bị cha dượng xâm hại từ năm lớp 4 đến nay. Sau khi xâm hại, cha dượng thường cho bé gái tiền và dặn không được kể lại sự việc với ai.

Ngày 19/3, anh N.D.V. đưa con gái lên UBND xã Quỳnh Tân trình báo cơ quan chức năng. Cha dượng và mẹ ruột của cháu sau đó cũng được mời lên làm việc. Riêng người cha dượng đã bị Công an huyện Quỳnh Lưu tạm giữ để phục vụ điều tra.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.