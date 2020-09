Nhiều vụ bé gái bị xâm hại: Gia đình cần làm gì để bảo vệ con trẻ?

Liên tiếp các vụ bé gái mới lớn bị xâm hại

Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ việc một nữ sinh lớp 8 (13 tuổi, H.Quảng Xương, Thanh Hóa) có thai 5 tháng tuổi.

Theo đó, chị N.T.H (ngụ xã Quảng Long) có đơn trình báo gửi đến UBND xã Quảng Long về việc con chị là cháu N. do tuổi nhỏ, chưa hiểu biết nên quan hệ yêu đương với một thanh niên tên L. (28 tuổi, ngụ xã Quảng Hòa, H.Quảng Xương) dẫn đến có thai, và đề nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ trách nhiệm.

Gia đình cần làm gì để tránh con bị xâm hại?

Theo trình báo của chị H, tính đến ngày 27/9, cháu N. đã mang thai 5 tháng tuổi. Do bụng ngày càng to, nên thời gian qua cháu N. không đi học (N. đang là học sinh lớp 8).

Trước đó, ngày 25/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Vì Văn Hà (SN 1983, ngụ tại tiểu khu 1/5, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo hồ sơ, năm 2013, Vì Văn Hà đăng ký kết hôn với chị H.T.S. (SN 1986; ngụ bản Nà Chá, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

Trước khi đăng ký kết hôn với Hà, chị S. có con riêng là cháu H.T.Đ.N. (SN 2008, hiện đang học THCS). Sau khi chị S. đi bước nữa, cháu N. cùng mẹ cắt khẩu chuyển đến sinh sống cùng Vì Văn Hà.

Đến năm 2015, vợ chồng Vì Văn Hà có với nhau một con chung. Trong quá trình chung sống với chị S., Vì Văn Hà 8 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với cháu N.

Cùng ngày, tại Nghệ An, Công an H.Yên Thành cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nghi phạm Bùi Đức Thuận (67 tuổi, ngụ xã Hồng Thành, H.Yên Thành) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Điều tra bước đầu, công an xác định, ông Bùi Đức Thuận làm nhân viên bảo vệ Trường tiểu học Hồng Thành và có quen biết cháu N.T.L (12 tuổi). Biết cháu L. sống với bà ngoại do bố mẹ ly hôn, ông Thuận dụ dỗ cháu bằng cách cho kẹo và tiền.

Xâm hại trẻ em xử lý thế nào?

Luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, đây là những sự việc vô cùng đau lòng, khiến dư luận vô cùng bức xúc. Trường học đáng lẽ ra là nơi an toàn, là nơi dạy dỗ các em học sinh nhưng những em nhỏ lại bị lạm dụng tình dục tại chính nơi này là điều không thể chấp nhận được. Đây là nỗi lo của các bậc phụ huynh nói riêng và của xã hội nói chung.

"Qua vụ nhưng vụ việc vừa xảy ra, có thể thấy, đối tượng là phạm tội thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, có cả những người lớn tuổi nhưng lại có hành vi dụ dỗ quan hệ tình dục với trẻ em cho thấy sự lệch lạc về nhân cách hoặc có thể xuất phát từ nguyên nhân bệnh lý.

Luật sư Đặng Văn Cường - Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Do đó với những đối tượng lạm dụng tình dục như vậy thì chúng ta cần có những biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa để tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra.

Theo đó có thể áp dụng biện pháp bắt buộc đưa đi khám chữa bệnh đối với những đối tượng có biểu hiện bệnh lý; đồng thời cần kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng có dấu hiệu biến thái, các đối tượng xung quanh hay tiếp xúc với trẻ nhỏ", luật sư Cường cho biết.

Cũng theo vị luật sư, gia đình và nhà trường cần có những biện pháp giáo dục về giới tính cho các em ngay từ khi còn nhỏ và rèn luyện các kỹ năng sống, các kỹ năng phòng vệ, tự vệ cho các em trong các trường hợp này.

Luật sư Đặng Văn Cường cũng chia sẻ thêm rằng, những vụ việc này cơ quan điều tra cần xác minh, điều tra, làm rõ hành vi của của đối tượng này để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo quy định tại điều 142 BLHS thì người nào thực hiện giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Phạm tội thuộc một các trường hợp như có tính chất loạn luân; Làm nạn nhân có thai; Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh; Phạm tội 2 lần trở lên; Đối với 2 người trở lên; Tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 12 năm tù đến 20 năm tù. Ngoài ra tùy từng tính chất, mức độ, hậu quả hành vi thì người phạm tội có thể áp dụng hình phạt cao nhất lên đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình theo quy định tại khoản 3 điều luật này. Khi quyết định hình phạt, Tòa án sẽ cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự để tuyên mức hình phạt phù hợp với hành vi. Ngoài ra, đối tượng này cũng có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân trong trường hợp có thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm, bao gồm chi phí khám, chữa bệnh, các chi phí bồi thường tổn thất về tinh thần,.. theo quy định tại điều 590 Bộ luật Dân sự.

Gia đình cần làm gì để con tránh bị xâm hại?

Liên quan đến việc này, phóng viên Dân Việt đã có cuộc trao đổi với TS Vũ Thu Hương – Giảng viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội để nắm rõ thông tin về việc gia đình, nhà trường cần làm để bảo vệ con trẻ.

Theo bà Hương, trước đây đã có những số liệu thống kê việc các bé bị xâm hại, kể cả bé trai.

"Người ta thống kê được 1 ngày có khoảng 3 vụ xâm hại trẻ em. Những chuyện này không phải bây giờ mới có, nguyên nhân là giáo dục giới tính, bảo vệ trẻ trước xâm hại mình chỉ làm theo phong trào, hưởng ứng hời hợt xong rồi thôi.

TS Vũ Thu Hương phân tích những câu chuyện liên quan đến xâm hại trẻ em.

Năm 2017, có chương trình hướng dẫn kỹ năng xử lý việc các con bị xâm hại. Thế nhưng chỉ được một đợt, các bậc phụ huynh cũng chỉ tham gia theo số đông, đăng kí sau đó thì bỏ và không tham gia nữa", bà Hương nói.

Theo vị Tiến sĩ, khi con trẻ lớn lên, việc dạy bé các kỹ năng, gia đình phải coi đây là điều số một.. Để trong mọi trường hợp, bé có thể xử lý vấn đề gặp phải và tránh trường hợp bị xâm hại.

"Để rèn kỹ năng cho con, tối đến bố mẹ có thể đóng vai là kẻ xâm hai, đặt ra nhiều tình huống khác nhau, khi đó con sẽ có phản ứng, phản xạ có điều kiện nếu lỡ gặp các trường hợp như này thì có thể xử lý ngay, tìm cách thoát ra để giữ an toàn cho bản thân", vị Tiến sĩ phân tích.

Bên cạnh đó, bà Hương cũng cho biết phía nhà trường, các đơn vị chức năng cần nâng cao kiến thức về giáo dục giới tính cho trẻ em, và trường hợp phát hiện có biểu kiện bất thường phải có biện pháp xử lý ngay.