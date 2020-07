Nghệ An: Tạm giữ thêm 1 chủ doanh nghiệp liên quan đến những sai phạm của đề án người Ơđu

Theo đó, vào tối ngày 23/7, tại trụ sở Công ty Văn Sơn có trụ sở tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Nghệ An đã đọc lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đồng thời tống đạt quyết định tạm giữ khẩn cấp nghi can Lê Văn Sơn – Giám đốc Công ty Văn Sơn (Nghệ An).

Đọc lệnh tạm giữ ông Lê Văn Sơn - Giám đốc Công ty Văn Sơn liên quan đến những sai phạm đề án Ơđu

Theo đó, Công ty Văn Sơn do ông Lê Văn Sơn làm giám đốc có hành vi vi phạm nghiêm trọng về kinh tế trong quá trình thực hiện một số gói thầu trong đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơđu giai đoạn 2016 - 2025 tại bản Văng Môn, xã Nga My và bản Đửa, xã Lượng Minh (huyện Tương Dương).



Cùng thời điểm này, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với nghi can Nguyễn Tâm Long – Quyền Trưởng phòng Chính sách, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An.

Theo đó, nghi can Nguyễn Tâm Long bị bắt do những sai phạm nghiêm trọng trong vụ án "biến" 231 người dân tộc Thái thành người Ơđu ở bản Văng Môn, xã Lượng Minh, huyện miền núi Tương Dương để "rút ruột" số tiền lớn là chính sách hỗ trợ người Ơđu trong đề án "Hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơđu, tỉnh Nghệ An theo quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ" ngày 31/10/2016.

Vi phạm của nghi can Nguyễn Tâm Long được PC03 xác định liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng trong việc dựng hồ sơ khống, "rút ruột" hàng trăm triệu đồng của nghi can Kim Văn Bốn, chuyên viên dưới quyền nghi can Long. Nghi can Bốn đã bị PC03 bắt tạm giam bốn tháng vào đêm 21/7.

Trước đó, khoảng 17h50 phút, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã đọc lệnh khám xét nơi làm việc của nghi can Nguyễn Tâm Long tại trụ sở Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, tại phường Trường Thi, TP.Vinh. Tiếp đến 19h50 phút lực lượng chức năng tiếp tục khám xét tại nhà riêng của ông Long tại khối Hòa Tiến, xã Hưng Lộc, TP.Vinh (Nghệ An).

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.