Nghệ An: Tiếp nhận hơn 83 tỷ đồng ủng hộ Tết vì người nghèo

Chiều 19/1, bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An - cho biết, cơ quan MTTQVN tỉnh vừa mới tiếp nhận tiền ủng hộ từ cán bộ và nhân dân TP.Vinh ủng hộ Tết vì người nghèo với số tiền 3.000.000.000 đồng.

Cán bộ và nhân dân TP.Vinh ủng hộ Tết vì người nghèo năm 2021.

"Tính đến 15h ngày 19/1, tổng số đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân đăng ký ủng hộ Tết vì người nghèo Tân Sửu 2021 toàn tỉnh là 83,17 tỷ đồng, trong đó 21 huyện, thành, thị đăng ký 35 tỷ đồng; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký qua MTTQVN tỉnh là 48,17 tỷ đồng", bà Sinh cho hay.

"Tối 19/1, Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức chương trình tiếp nhận tiền từ những tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã ủng hộ Tết vì người nghèo Tân Sửu 2021; đồng thời tổ chức vinh danh những tấm lòng vì sự nghiệp xóa đói giảm nghèo năm 2021", bà Sinh cho biết thêm.

Được biết, tính đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An vẫn còn khoảng 31.000 hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, cần sự chung tay chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An - tặng quà cho người nghèo năm 2021.

Với mong muốn giúp đỡ được nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình đặc biệt khó khăn vơi bớt gánh nặng lo toan, ổn định cuộc sống, đón Tết Nguyên đán 2021 ấm áp và hạnh phúc hơn, chương trình "Tết vì người nghèo" đã góp phần tuyên truyền, kêu gọi doanh nghiệp, doanh nhân và toàn thể nhân dân về trách nhiệm đối với xã hội, về sự sẻ chia, giúp đỡ với cộng đồng, góp phần thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội trên địa bàn, giúp các hộ nghèo đón một cái Tết sung túc và an vui.

Theo đó, số tiền kêu gọi nói trên sẽ được tỉnh Nghệ An trao đến cho người nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2021 sắp tới.

Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 772/KH - UBND về thực hiện đảm bảo công tác chính sách người có công trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Theo đó, tỉnh Nghệ An dự tính sẽ chi hơn 57,4 tỷ đồng thực hiện chính sách thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Cụ thể, đối tượng quà tặng của Chủ tịch nước, do ngân sách Trung ương đảm bảo cho 91.455 người, với tổng kinh phí hơn 28 tỷ đồng. Tặng quà Tết của Chủ tịch UBND tỉnh, hỗ trợ hộ nghèo đón Tết, chúc thọ người cao tuổi do ngân sách tỉnh đảm bảo với kinh phí gần 19 tỷ đồng.

Riêng cấp huyện sẽ cân đối dự toán ngân sách để thực hiện tặng quà Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho các đối tượng là người có công, thương binh nặng, người yếu thế, người nghèo trên địa bàn.