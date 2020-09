Nghệ An: Trại lợn gây ô nhiễm, bị xử phạt 320 triệu đồng

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3014/QĐ - UBND, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đại Thành Lộc (đóng trên địa bàn xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, Nghệ An) vì gây ô nhiễm nước mặt vượt quy chuẩn kỹ thuật và thực hiện không đúng nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tổng số tiền phạt cho 2 hành vi vi phạm này là 320 triệu đồng.



Một cống nước thải của trại lợn Đại Thành Lộc xả thải thẳng ra môi trường không qua xử lý.

Trước đó, như Dân Việt đưa tin vào sáng 9/8/2020, hàng trăm hộ dân xóm Tràng Đen, xã Nam Hưng đã đã kéo lên trước trại chăn nuôi lợn giống siêu nạc Nam Hưng (thuộc Công ty TNHH Đại Thành Lộc, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn) để phản đối việc xả thải gây ô nhiễm nguồn nước.

Ngay sau đó, lãnh đạo UBND huyện Nam Đàn đã làm việc với chủ đầu tư và cơ quan chức năng để tìm giải pháp khắc phục. Tiếp đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã tiến hành họp với các bên liên quan để đưa ra các yêu cầu xử lý môi trường đối với trang trại chăn nuôi lợn này.

Sau đó, vào ngày 19/8, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã công bố mẫu phân tích nước thải trại nuôi heo của Công ty TNHH Đại Thành Lộc, hồ nước thủy lợi Tràng Đen, nước ngầm (nước giếng một số hộ dân)…

Tại buổi công bố, ông Thái Văn Nông – Phó giám đốc Sở TN&MT Nghệ An đã công khai trước người dân về tình trạng ô nhiễm trong khu vực ranh giới của trại nuôi heo của Công ty TNHH Đại Thành Lộc và để heo chết tiêu hủy không đúng quy định.

Người dân ở xóm Tràng Đen kéo nhau đến trụ sở công ty Đại Thành Lộc phản đối vì xả thải ra môi trường.

Được biết, trước đó trong quá trình làm việc vào giữa tháng 8/2020, đoàn kiểm của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An (có sự tham gia của người dân) đã phát hiện trại nuôi heo của Công ty Đại Thành Lộc có heo chết nhưng xử lý không đúng quy định.

Với hành vi trên, Sở TN&MT Nghệ An đã lập biên bản, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt Công ty Đại Thành Lộc 70 triệu đồng. Ngoài ra, Sở TNMT tỉnh Nghệ An cũng đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành vi để mẫu nước hồ trong Công ty vượt quy định với số tiền 250 triệu đồng.

Cũng theo Sở TN&MT Nghệ An, Sở này sẽ thành lập đoàn giám sát, yêu cầu Công ty khắc phục ngay những tồn tại. Riêng UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu đến ngày 15/12/2020, Công ty phải xây dựng hệ thống nước thải tuần hoàn khép kín trong trang trại 100%, không được xả ra hồ Tràng Đen.

Đồng thời, xem xét tổng đàn heo có thể giảm bớt số lượng, thậm chí nếu tiếp tục vi phạm có thể cho chuyển đổi mục đích khác.

Được biết, nhiều năm qua, người dân tại các xóm Phong Sơn, Bắc Sơn và đặc biệt là xóm Tràng Đen, xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An rất bức xúc, kêu cứu khi họ cho rằng, trang trại lợn hàng ngàn con của Công ty Đại Thành Lộc xả nước thải gây ô nhiễm, khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Liên quan đến Công ty TNHH Đại Thành Lộc, mới đây Chi cục Chăn nuôi và Thú y Nghệ An vừa xử phạt số tiền 13 triệu đồng do công ty này chưa có Giấy chứng nhận vệ sinh thú y theo quy định.

Ngoài ra, vào giữa tháng 7/2020, có nhiều chủ trang trại nuôi lợn là khách hàng mua lợn giống của đơn vị này cũng có đơn tố cáo Công ty TNHH Đại Thành Lộc bán lợn giống bị nhiễm bệnh tai xanh cho khách hàng, sau đó lợn bị chết nhiều gây thiệt hại lớn nhưng không chịu đền bù khiến những khách hàng này hết sức bất bình.