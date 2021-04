Nghệ An: Trấn áp, tóm gọn đối tượng dùng ô tô chở gần 3 tạ ma túy qua trạm thu phí Hoàng Mai

Ngày 3/4, trao đổi với Dân Việt đại tá Trần Hải Bình - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn, thu giữ gần 3 tạ ma túy trên địa bàn thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).



Công an Nghệ An thu giữ 800kg ma túy được bỏ lại bên đường Quốc lộ 48, thuộc địa bàn giáp ranh giữa huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai (Nghệ An)

Trao đổi nhanh với Dân Việt, một lãnh đạo Đồn biên phòng Quỳnh Phương (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) thông tin, cơ quan chức năng Biên phòng hiện đang phối hợp với Công an Nghệ An để mở rộng điều tra.



Theo thông tin mà Dân Việt có được, khoảng 1h sáng 3/4, tại Trạm thu phí Hoàng Mai (Nghệ An) lực lượng chức năng phong toả, bắt quả tang đối tượng đang vận chuyển ma túy trên một chiếc xe ô tô.



Thời điểm kiểm tra trên xe ô tô của đối tượng này, biên phòng, công an thu giữ gần 300kg ma túy các loại.



Chuyên án đang được mở rộng điều tra, kiểm đếm phân loại tang vật thu được trong vụ án.



Còn nhớ, trước đó, năm 2019, cũng tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu giáp ranh với thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), lực lượng Công an tỉnh thu giữ hơn 800kg ma túy các loại. Số ma túy này được giấu kỹ trong các loa thùng nhập khẩu và vứt rải rác 23 bao tải các loại ở dọc đường Quốc lộ 48.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này...