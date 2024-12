Nghệ An: Tranh chấp mức phí, chủ đầu tư Khu công nghiệp Hoàng Mai I chặn cổng doanh nghiệp

Nhà máy chế biến nhựa thông Hoàng Mai do Công ty Cổ phần Container Nghệ An làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tại Công văn số 8546/UBND –CNTM ngày 13/11/2014; được Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam phê duyệt Quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng xây dựng ngày 26/11/2014 với diện tích quy hoạch 32.165 m2. Đến ngày 28/11/2014 UBND tỉnh Nghệ An đã cấp giấy chứng nhận đầu tư số 27212000097.

Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt (đơn vị chủ đầu tư Khu công nghiệp Hoàng Mai I, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) chặn đường không cho xe và thiết bị máy móc vào nhà máy Công ty Cổ phần Container Nghệ An. Thực hiện: Cảnh Thắng



Theo quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng đã được Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An phê duyệt ngày 26/11/2014, nhà máy chế biến nhựa thông Hoàng Mai được quy hoạch 1 cổng ra vào tại phía Đông khu đất dự án để kết nối với đường nội bộ chạy song song với Kênh Nhà Lê của KCN Hoàng Mai I.

Đến năm 2021, KCN Hoàng Mai I được UBND tỉnh Nghệ An chấp nhận chủ trương chuyển nhượng dự án hạ tầng KCN Hoàng Mai I cho Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt có trụ sở tại tầng 9, tòa nhà VEAM Tây Hồ, Quận Tây Hồ, Hà Nội. Ngay sau khi tiếp quản dự án hạ tầng KCN Hoàng Mai I, phía Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gồm đường nội bộ, cây xanh…

Lối vào duy nhất của Công ty Cổ phần Container Nghệ An bị Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt dùng phương tiện, cấu kiện chặn lại. Ảnh: Cảnh Thắng

Sau khi đầu tư xong cơ sở hạ tầng, từ ngày 13/11/2024 đến này, phía Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đã đưa cống, xe bồn chặn ngang lối đi của Công ty Cổ phần Container Nghệ An khiến các hoạt động lao động sản xuất của doanh nghiệp bị đình trệ.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt ông Nguyễn Duy Kỳ - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Container Nghệ An bức xúc cho biết: "Từ ngày 13/11/2024 đến nay, đường ra vào doanh nghiệp tôi đã bị Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đưa cống nước, xe bồn và 2 bảo vệ canh trực không cho xe máy vào công ty để nhập hàng và xuất hàng. Điều này vô hình chung đã chặn đường sống của doanh nghiệp chúng tôi".

Ngoài việc chặn đường, Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt còn cắt cử 2 bảo vệ để canh giữ lối vào. Ảnh: Cảnh Thắng

"Phía Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đơn phương yêu cầu chúng tôi phải nộp tiền phí sử dụng cơ sở hạ tầng hơn 15 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng năm còn yêu cầu chúng tôi phải nộp phí bảo dưỡng cơ sở hạ tầng hơn 2 tỷ đồng. Đây là ép doanh nghiệp tôi đến đường phá sản. Hiện tôi đang gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng và UBND tỉnh Nghệ An để nhờ giải quyết vụ việc này", ông Kỳ bức xúc.

Ông Nguyễn Duy Kỳ cho biết thêm: "Doanh nghiệp tôi hoạt động từ năm 2014, mãi đến năm 2021 Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt mới tiếp quản KCN Hoàng Mai I (Công ty Cổ phần Container Nghệ An nằm trong KCN Hoàng Mai I, nhưng không thuê đất của KCN Hoàng Mai I-PV) sau đó đầu tư cơ sở hạ tầng. Biết rằng, họ đầu tư cơ sở hạ tầng chúng tôi phải nộp phí là đúng. Nhưng phí họ đưa ra quá cao, chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu của họ được".

Trong khi đó, ông Đinh Mạnh Cường – Trưởng Phòng hành chính nhân sự của Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt cho hay: "Chúng tôi bỏ tiền xây dựng cơ sở hạ tầng KCN thì chúng tôi có quyền thu phí. Phí do chúng tôi tính toán theo quy định. Việc rào chắn đường không cho Công ty Cổ phần Container Nghệ An đi là chỉ đạo của cấp trên."

Bị chặn đường, nên hoạt động của Công ty Cổ phần Container Nghệ An bị đình trệ. Ảnh: Cảnh Thắng

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Phạm Văn Hào - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Mai cho biết: "Việc Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt chặn lối đi của Công ty Cổ phần Container Nghệ An là không đúng, điều này làm ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư của tỉnh và thị xã Hoàng Mai. Vấn đề này, tôi sẽ cho các phòng ban kiểm tra và làm việc với lãnh đạo Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt".

Đồng quan điể, ông Nguyễn Văn Hải - Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam cũng cho rằng hành vi chặn cổng doanh nghiệp là trái chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh.

“Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt chặn lối đi của Công ty Cổ phần Container Nghệ An là làm trái với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh. Tôi yêu cầu phía chủ đầu tư KCN Hoàng Mai I phải tháo dỡ ngay để doanh nghiệp họ còn lao động sản xuất. Còn việc tính toán chi phí thuê cơ sở hạ tầng thì 2 bên ngồi lại thống nhất với nhau, chứ như thế này thì tỉnh đâu thể thu hút được đầu tư", ông Hải nói.