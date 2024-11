Ngày 22/11, Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2024.

Buổi làm việc do bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An chủ trì.

Ngày 22/11, Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại Hội Nông dân tỉnh Nghệ An. Ảnh: N.T

Cùng dự buổi làm việc có Bà Nguyễn Thị Thơm – Phó Ban dân vận Tỉnh ủy Nghệ An, ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cùng các thành viên trong đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh Nghệ An.

Báo cáo tại buổi làm việc ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết: Trong năm 2024, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Nghệ An đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa thực hiện các chương trình, kế hoạch triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII và nghị quyết đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028 đến cán bộ, hội viên.

Ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An báo cáo kết quả phong trào công tác hội trong năm 2024 với đoàn công tác. Ảnh: N.T

Theo báo cáo, đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có 447 cơ sở hội, thuộc 21 huyện, thành, thị hội; 268.666 hộ hội viên đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đã có 143.683 hộ đạt (đạt 117%/KH). Trong năm, đã chỉ đạo, hỗ trợ xây dựng 173 mô hình kinh tế điểm trong nông nghiệp; khảo sát, lựa chọn và công bố 85 mô hình tiêu biểu để hội viên, nông dân học tập, làm theo.

Các cấp hội đã phối hợp tổ chức 2.232 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, cho 115.203 lượt hội viên nông dân, trong đó có 850 hội viên sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện. Năm 2024 các cấp hội hỗ trợ thành lập được 56 tổ hợp tác và 8 hợp tác xã nông nghiệp với 748 thành viên tham gia.

Năm 2024, Hội tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn giai đoạn 2022-2025; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ phụ phẩm, phế phẩm nông nghiệp giai đoạn 2023-2025; Hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu, quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ nông sản.

Bà Nguyễn Thị Hải - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An báo cáo những kết quả đạt được trong phong trào công tác Hội. Ảnh: N.T

Năm 2025, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An xác định nhiệm vụ công tác Hội bám c ác chủ trương, chính sách của Tỉnh uỷ; HĐND, UBND về phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng hội nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hướng trọng tâm công tác tuyên truyền, vận động chuyển biến tư duy của nông dân từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; sản xuất gắn với thị trường, ứng dụng khoa học, công nghệ, liên kết, hợp tác.

Chuyển mạnh nhận thức của người nông dân từ sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm sang ứng dụng khoa học, kỹ thuật là chính; Gắn công tác tuyên truyền với giới thiệu, lan tỏa điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, mô hình kinh tế mới, liên kết, hợp tác để hội viên, nông dân học tập, làm theo; Đẩy mạnh xây dựng, phát triển chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực sản xuất nguyên liệu tập trung, cây con chủ lực, đặc sản, có lợi thế về quy mô hàng hóa.

Ông Nguyễn Văn Phan - Trường Ban tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.T

Chú trọng các hoạt động cụ thể, thiết thực, tạo thêm môi trường thuận lợi để hội viên phấn đấu đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi như dạy nghề, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; đẩy mạnh tham quan học tập mô hình sản xuất kinh doanh giỏi trong và ngoài tỉnh. Tăng cường các hoạt động kết nối doanh nghiệp cùng với nông dân xây dựng các mô hình kinh tế liên kết chuỗi giá trị.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Thời gian qua, Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống. Đồng thời, ghi nhận những kết quả, phong trào công tác Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong năm vừa qua. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu cũng mong muốn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục quan tâm, chỉ đạo và có thêm nhiều hoạt động hỗ trợ đối với công tác Hội và phong trào nông dân tỉnh Nghệ An.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đánh giá cao những kết quả mà Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã đạt được trong năm vừa qua. Ảnh: N.T

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu, trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tiếp tục cụ thể hóa các văn bản của Trung ương để chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân; tiếp tục tham mưu với tỉnh chỉ đạo những ngành liên quan triển khai hiệu quả các hoạt động phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; quan tâm triển khai các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; vận động nông dân tiếp tục tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã đạt được trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mà Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cần thực hiện. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút nông dân tham gia tổ chức hội; tiếp tục quan tâm hướng dẫn thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp; thực hiện tốt phong trào thi đua; đẩy mạnh công tác phối hợp tổ chức hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ cho nông dân...