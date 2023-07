Nghệ An: Vật lộn với sóng lớn kịp thời cứu sống hai cháu bé bị cuốn trôi Vật lộn với sóng lớn kịp thời cứu sống hai cháu bé bị cuốn trôi

Khi tắm ở bãi biển phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An hai bé trai không may bị dòng nước xoáy cuốn ra xa. Lúc này sóng lớn, biển động, rất may hai cháu bé đã được 4 người dân cứu kịp thời.