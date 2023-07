Trồng hoa thiên lý bò tung tung, ra hoa từng chùm to, vặt bán đắt tiền, dân Nghệ An khá giả Dân xã này ở Nghệ An thứ dây leo ra hoa từng chùm to, vặt bán đắt tiền, nhà nào cũng khá giả

Cây hoa thiên lý trồng ở xã Nam Kim, huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An được chăm sóc tốt, tán vươn rộng, bông to. Cứ 3 ngày người dân hái hoa thiên lý bán một lần, thương lái tìm đến tận nơi để thu mua. Năm nay hoa thiên lý được mùa, giá bán cao nên bà con rất phấn khởi.