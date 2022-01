Nghệ sĩ Bùi Gia Khánh – giọng ca Opera hàng đầu của Việt Nam qua đời

NSƯT Việt Hoàn cho biết, trong mắt nhiều thế hệ ca sĩ ở Việt Nam, nghệ sĩ Bùi Gia Khánh là giọng ca bậc thầy về Opera. Ông cũng vừa là thần tượng, vừa là thầy giáo của rất nhiều ca sĩ thành danh ở Việt Nam như: NSND Thu Hiền, NSƯT Dương Minh Đức, NSƯT Mạnh Chung, NSƯT Việt Hoàn, ca sỹ Xuân Hảo... Ông có phương pháp sư phạm rất hiện đại vì có nhiều năm tháng theo học ở Bulgaria.

Nghệ sĩ Bùi Gia Khánh. Ảnh: Xuân Hảo.

"Thầy tôi thời trẻ rất đẹp trai, phong trần, lãng tử… lắm người mê. Thời trẻ, thầy là nghệ sĩ nam cao số 1 cho các vở nhạc kịch của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Thầy nối nhất là vai chính trong vở nhạc kịch "Ruồi trâu". Một đời thầy dành mình cho nghệ thuật và giảng dạy, sống chính trực, không màng danh lợi, hết lòng vì học trò. Thầy từng giảng dạy ở các trường Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và nhiều trung tâm nghệ thuật. Những tháng tuổi già, thầy sống một mình ở Hà Nội, làm bạn với học trò và mắc nhiều loại bệnh", nghệ sĩ Việt Hoàn chia sẻ thêm với Dân Việt.

Ca sỹ Xuân Hảo cũng tâm sự rằng: "Tôi rất kính trọng thầy Gia Khánh, thầy như một người cha của tôi vậy. Tôi học được ở thầy rất nhiều điều. Ngoài những giờ học, tôi còn được thầy dạy cho cả kỹ năng sống, giao tiếp… Nhiều khi tôi đi diễn xa, người tôi lo nhất đó là thầy Khánh, vì thầy tuổi đã cao mà lại ở một mình nên rất nguy hiểm".

Nghệ sĩ Bùi Gia Khánh: Một đời cống hiến, không danh hiệu

Nghệ sĩ Bùi Gia Khánh sinh năm 1936 tại xã Cự Nậm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông sinh ra trong một gia đình có bề dày truyền thống yêu nước. Khi ông lên 10 tuổi, mẹ ông bị bệnh hiểm nghèo qua đời. Bố ông tham gia hoạt động cách mạng và hy sinh. Từ đó ông được gửi vào Cô Nhi Viện ở Quảng Bình sống.

Năm 1948, ông và một số bạn đã được Công an tỉnh đưa về học và dạy nghề, trong quá trình tham gia học tập ông học rất giỏi. Năm 1953 ông được giao một nhiệm vụ đặc biệt làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, năm 1957 đến năm 1958 ông được cử đi học nghiệp vụ an ninh ở Trường C500. Sau đó, ông về công tác tại một đơn vị nghiệp vụ của lực lượng công an nhân dân.

Năm 1961, vì có chất giọng bản năng trời phú cho ông, cộng thêm lòng yêu ca hát, ông chuyển đơn vị công tác sang Đoàn Ca múa nhạc Trung ương nhân dân. Năm 1964, ông được Nhà nước cử sang học âm nhạc tại Bulgary, với niềm tự hào sâu sắc, ông học rất giỏi và đỗ thủ khoa khóa học đó.

Sau khi về nước, ông tham gia một số vở opera nổi tiếng như: Obog (Ruồi trâu) của tác giả Spdaveckia vai Actơ Rivaret giọng nam cao, vở Fidelio của Bethoven vai Florestan, Aria Cô Sao, Trường ca sông Lô… Nghệ sĩ Bùi Gia Khánh đã có trên 40 năm gắn bó với nghề dạy thanh nhạc mà không mang một danh hiệu, học hàm học vị nào. Học trò tìm đến tôi bằng sự tin tưởng và tình yêu ca hát thật sự. Nhiều người gọi ông là "bậc thầy opera", "phù thủy âm nhạc"…