Nghệ sĩ Giang Còi bệnh trở nặng, ho ra máu... phải nhập viện cấp cứu gấp

Theo nghệ sĩ Giang Còi thì anh bị xuất huyết đường tiêu hoá khi đang trên đường cao tốc Hải Phòng - Hà Nội. Thấy bị tụt hút áp nên phải nhờ một số anh em lái xe khiêng lên xe và khi tỉnh dậy thấy mình đã nằm trong bệnh viện. Nửa ngày sau, con gái gọi điện báo tin cho nghệ sĩ Trà My.

Nghệ sĩ Trà My vào thăm nghệ sĩ Giang Còi trong bệnh viện sáng 5/5.

Nghệ sĩ Trà My cho biết, mặc dù bị ung thư họng giai đoạn 3 nhưng thời gian qua nghệ sĩ Giang Còi vẫn rất lạc quan. Anh luôn cố gắng vận động những người xung quanh và làm nhiều việc cho các con. Anh cũng đã chuẩn bị tinh thần để "chiến đấu" với tình huống xấu nhất. Tuy nhiên, do đợt này bệnh trở nặng, ho ra máu và xuất huyết đường tiều hoá... nên bắt buộc phải vào Bệnh viện Bạch Mai điều trị.

"Anh Giang Còi không chỉ bị một khối u trong họng mà còn bị sơ gan và chảy máu dạ dày... Vì bệnh chồng bệnh nên sức khoẻ suy yếu rất nhanh. Trưa nay (5/5), tôi vào thăm thì thấy người gầy rộc hẳn đi, không ăn được vì mỗi khi nuốt vào lại nôn ra ngay. Tay còn bị sưng vù lên. Nói chung là bệnh ung thư họng của anh Giang đã di căn rồi nên bây giờ không kiên trì chữa trị là không được.

Hiện tại, anh Giang Còi đang nằm điều trị ở khoa Tiêu hoá của Bệnh viện Bạch Mai để cầm máu chứng xuất huyết tiêu hoá rồi tình tiếp. Anh được các bác sĩ ở đây chăm sóc rất tận tình, chu đáo... Con gái anh là cháu Ngọc Anh cũng có mặt ở đây 24/24 để chăm bố", nghệ sĩ Trà My tiết lộ.

Theo nghệ sĩ Trà My, thời gian qua, nghệ sĩ Giang Còi không chịu nhập viện điều trị, phần vì vẫn lạc quan với bệnh tình của mình, phần vì kinh tế khá eo hẹp.

Trà My trao tận tay Giang Còi số tiền các bác sĩ gửi tặng.

"Lúc nghe tin anh Giang nhập viện, tôi có gọi điện hỏi Ngọc Anh - con gái của anh Giang thì cháu khóc bảo, cộng toàn bộ số tiền trong hai thẻ ATM cũng chỉ đủ tiền trang trải vài ngày viện phí. Cho nên ngay trong sáng nay, tôi đã phải tức tốc gọi điện đi nhiều nơi kêu gọi anh em và những mối quan hệ quen biết giúp đỡ cho anh ấy.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoài An – Giám đốc Bệnh viện An Việt gửi tặng 20 triệu, bác sĩ Mai Văn Sâm tặng 10 triệu và Công ty Toàn Cầu gửi tặng 50 triệu... trưa nay tôi đã vội mang vào trao tận tay cho anh Giang. Ngoài ra, một số anh em cũng đã chuyển thẳng tiền vào tài khoản cho anh ấy khi thấy tôi kêu gọi trên trang cá nhân. Tôi cũng động viên anh Giang cố gắng điều trị, còn kinh phí tôi sẽ kêu gọi mọi người", Trà My kể thêm.

Trà My cho biết thêm rằng, trước đó, chị và NSND Quốc Anh đã lên kế hoạch tổ chức một đêm diễn với sự tham gia của các nghệ sĩ để quyên góp tiền giúp đỡ nghệ sĩ Giang Còi. Tuy nhiên, do dịch bệnh đang căng thẳng và phức tạp nên đêm diễn chưa thể thực hiện được. Mặc dù vậy, chị cùng nghệ sĩ Quốc Anh sẽ làm hết khả năng với những gì có thể để kêu gọi hỗ trợ cho nghệ sĩ Giang Còi có thêm kính phí điều trị trong giai đoạn nguy kịch này.

Trước đó, chia sẻ với Dân Việt, nghệ sĩ Giang Còi tâm sự: "Nghe bác sĩ bảo tôi bị ung thư hạ họng, tôi hỏi bác sĩ là mình còn có thể sống được bao lâu. Bác sĩ bảo giọng của tôi vĩnh viễn mất rồi và chắc chỉ sống được vài năm nữa thôi. Tôi xác định, mình vẫn còn khoảng vài năm nữa để sống tức là còn hơn 700 ngày để chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ cho các con trước khi bước về thế giới bên kia. Bởi vì 4 đứa con là một phần máu thịt của tôi để lại ở thế giới này.

Có rất nhiều người bạn tốt muốn tôi đi chữa trị, xạ trị, hóa trị... nhưng những cái đó rất cầu kỳ, đắt đỏ. Bệnh ung thư này chữa bằng cả gia tài. Cố gắng sống vui vẻ, kéo dài được năm nào tốt năm đó. Đến khi tận số rồi, tôi sẽ vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng, lòng khỏe nhẹ như dân quê, sung sướng ngã mình trên thảm cỏ ngủ ngon lành.

Từ ngày biết tin tôi bị bệnh, thỉnh thoảng lại có bạn bè, nhất là bạn bè nữ đến tận thăm nhưng vừa đến cửa đã khóc tu tu, cứ như tôi chết rồi ấy. Nhiều bà bảo: "Mày cần bao nhiêu tiền để chữa bệnh chị đưa cho? Khổ, hai đời vợ, cả một đời lăn lộn với nghệ thuật, giờ ốm đau bệnh tật chỉ có một mình". Tôi nghĩ, với tôi như thế là đủ. Sống dài ngắn không quan trọng, quan trọng là sống như thế nào. Chúng ta đong đếm giá trị cuộc sống vẫn hay hơn là thời gian sống".

Nam nghệ sĩ sinh năm 1962 cho biết, anh thấy mình vẫn đang khỏe mạnh, tự làm được mọi thứ, chỉ có điều không nói được, không xuất hiện truyền hình được.

"Khi đi đóng phim, nhân vật phải xuất hiện với đủ thứ "hỷ nộ ái ố", người ta bảo mình sừng cộ lên, quát tháo đủ kiểu thì mình không làm được nên ở nhà làm việc khác. Dĩ nhiên, thời gian không thể đi làm phim, sức khỏe có tốt lên nhưng mà rất buồn. Như mọi người biết, trước đây tôi từng làm diễn viên, quay phim, đạo diễn, biên kịch, biên tập... nhưng giờ không đi làm được nữa nên tôi chỉ làm biên tập, tư vấn cho người ta. Thỉnh thoảng anh em, bạn bè gọi điện hỏi "Đang ở đâu đấy, rảnh đến đây chơi, ăn cơm hộp xốp với đoàn làm phim".