Nghệ sĩ Hoàng Mập học Cao học, bấm máy phim mới tại Singapore sau Tết Quý Mão

Nghệ sĩ Hoàng Mập đã hoạt động nghệ thuật như thế nào sau thời gian ngưng trệ vì Covid-19?



- Thực sự năm qua là một năm rất vui vẻ và tuyệt vời với tôi. Nếu như trước đó cả nước đang phải gồng mình chống dịch thì năm qua cuộc sống đã trở lại bình thường và nhộn nhịp hơn. Những dự định chưa thể thực hiện do dịch bệnh đã được tôi hoàn thành trong năm 2022. Đồng thời, tôi cũng đang theo đuổi ước mơ học Cao học. Vì thế, năm qua là một năm bận rộn và đáng nhớ với tôi.

Anh đã hoàn thành được những tác phẩm nào trong năm qua?

- Trong năm 2022, tôi đã có một số niềm vui nhất định. Tôi đã kịp hoàn thành hai bộ phim là Biển nhớ thiên di và phim Điệp khúc phù sa. Với những bộ phim chưa thể lên sóng do dịch bệnh là Hoàng hạc lâu và Bến đỗ liêu xiêu là hai bộ phim đã và đang lên sóng. Trong dịp đầu năm này, thêm một bộ phim nữa do tôi sản xuất là bộ phim Nghĩa nặng ân tình cũng sẽ được phát sóng. Đó là những niềm vui và thành công với cá nhân tôi.

Năm qua, tôi đã gặp nhiều khó khăn do lịch học Cao học của mình. Tôi liên tục phải di chuyển từ miền Tây ra Hà Nội để đảm bảo tiến độ và lịch học của mình. Có những thời điểm, tôi phải ngồi xe từ 6 đến 7 tiếng từ An Giang hay Cần Thơ để lên Sài Gòn và bay ra Hà Nội. Vì thế, quỹ thời gian với tôi là rất ít. May mắn, tôi vẫn có thể sắp xếp công việc và cân bằng mọi thứ với mình.

Vất vả như vậy nhưng các tác phẩm của anh trượt giải Ngôi sao xanh, anh có cảm thấy chạnh lòng?

- Tôi cũng có một số tiếc nuối khi một số bộ phim của mình tham gia giải thưởng Ngôi sao xanh nhưng chưa đạt được những giải cao như mong đợi. Tuy nhiên, phải công nhận rằng những tác phẩm đoạt giải năm nay đều là những bộ phim rất xứng đáng. Đó là những tác phẩm được đầu tư bài bản và kỹ lưỡng bởi VTV và Đài truyền hình Vĩnh Long. Tôi cũng rất mừng và chia vui cho những đồng nghiệp của mình.

Năm qua cũng là thời điểm khó khăn của nhiều hãng phim khi bắt đầu tái khởi động lại sau mùa dịch. Vậy hãng phim Hoàng Hạc Lâu của anh có gặp phải những khó khăn tương tự?

- Bản thân tôi cũng gặp một số khó khăn khách quan về bối cảnh, thời tiết hay quy trình xin cấp phép do tác động của dịch bệnh. Về mặt kinh phí, chúng tôi lại không gặp phải khó khăn hay cản trở nào do tôi có thể chủ động về nguồn tài chính. Tôi luôn xác định mình phải đảm bảo được nguồn kinh phí thì mới bấm máy. Nhờ đó, tôi không bị cháy sóng hay bị thúc ép về mặt thời gian. Điều này cũng là một thuận lợi với hãng phim và giúp tôi có thể thoải mái sáng tạo với nghệ thuật.

Trong năm mới 2023, anh có những dự định hay kế hoạch gì cho bản thân và hãng phim của mình?

- Ở phương diện cá nhân, tôi có dự định sẽ tiếp tục theo học và hoàn thiện nốt chương trình học thạc sĩ của mình. Bên cạnh đó, tôi dự định sẽ bấm máy bộ phim Gió ngược. Phim sẽ được thực hiện ngay sau dịp Tết Nguyên Đán với một số cảnh quay tại Singapore và nhiều cảnh quay ở Đồng Tháp. Đây là bộ phim với chủ đề gia đình với những bối cảnh ở miền quê sông nước. Dự kiến, bộ phim sẽ có thời lượng khoảng 30 tập. Tiếp đó, tôi sẽ bấm máy thêm một số bộ phim nữa. Vì thế, năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm bận rộn với tôi.

Trong dịp Tết Âm lịch, anh thường dành thời gian cho những hoạt động nào?

- Trong dịp cuối năm và những ngày đầu năm mới, tôi thường dành thời gian để chúc Tết và gặp gỡ bạn bè. Trong những năm trước đây, khi sân khấu hài còn nhộn nhịp thì tôi thường phải đi diễn vào những ngày Tết. Do đó, tôi thường không đón Tết ở nhà cùng gia đình. Giờ đây, khi đã có thể sắp xếp được công việc thì tôi có thêm nhiều thời gian cho gia đình hơn. Tôi về quê của mình và đi chùa trong ngày mùng Một. Những ngày sau đó, tôi cùng gia đình và bạn bè đón Tết sum vầy. Sau khi hết kì nghỉ Tết, tôi sẽ lại cùng gia đình trở về Sài Gòn và bắt đầu với công việc và nhịp sống hàng ngày.

Trong những ngày đầu năm, anh muốn gửi lời chúc ý nghĩa nào tới khán giả của mình?

- Bản thân tôi và tất cả những nghệ sĩ đều phải sống dựa vào tình yêu thương và sự ủng hộ của khán giả. Vì thế, tôi luôn biết ơn khán giả và những người yêu mến mình. Nhân dịp năm mới, tôi muốn gửi lời chúc bình an, sức khoẻ và niềm vui tới tất cả mọi người. Mong rằng, khán giả sẽ luôn nở nụ cười trên môi và vui vẻ vượt qua những thử thách, khó khăn trong cuộc sống.

