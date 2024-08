Nghệ sĩ Nhân dân chuyên đóng vai lãnh đạo công an, được cả nước biết mặt

Nghệ sĩ Nhân dân chuyên vào vai lãnh đạo công an

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Việt Thắng (sinh năm 1961) là một diễn viên sân khấu của Nhà hát Kịch Việt Nam. Ở lĩnh vực truyền hình, nam nghệ sĩ thường xuyên góp mặt trong những bộ phim ăn khách với những vai diễn hiền từ, nhẹ nhàng và chính trực.

Đặc biệt, NSND Việt Thắng được xem là một trong những nam nghệ sĩ vào vai công an nhiều nhất màn ảnh Việt. Những bộ phim truyền hình mà nam nghệ sĩ từng tham gia, có thể kể đến như: Bí mật tam giác vàng, Sinh tử, Đấu trí... Tất cả những vai diễn của nghệ sĩ Việt Thắng trong các bộ phim này đều là lãnh đạo ngành công an.

NSND Việt Thắng chuyên vào vai công an. Ảnh: FBNV

NSND Phạm Việt Thắng chia sẻ, ông không thể nhớ nổi đã vào bao nhiêu vai công an. Trong phim Từ đen đến trắng 20 năm trước, ông đóng vai Đại úy Vũ Xuân Trường - một chiến sĩ công an phá án về ma túy rất giỏi nhưng về sau phạm sai lầm là sa vào buôn bán ma túy.

Phim Bí mật tam giác vàng đấu tranh với tội phạm ma túy được quay ở Điện Biên, ông cũng đóng vai Giám đốc công an tỉnh. Gần đây nhất trong phim Đấu trí, ông nhận vai Giám đốc công an. Thời trẻ, nam nghệ sĩ đóng vai chiến sĩ còn khi đã ngoài 50 tuổi đến hiện tại, ông đã đóng 6, 7 phim là lãnh đạo công an.

NSND Việt Thắng trên sân khấu kịch. Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam

Được biết, NSND Việt Thắng đang tiếp tục đảm nhận vai công an trong phim Mật lệnh hoa sữa vừa bấm máy. Nói về vai diễn mới, ông cho biết: "Tôi may mắn được tham gia phim Mật lệnh hoa sữa về các chiến sĩ công an, những người luôn phải đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm ma túy đang ngày càng mở rộng. Công việc của các chiến sĩ công an ngày càng nặng nề hơn, thậm chí phải đổi bằng cả tính mạng và rủi ro trong quá trình phá án. Tôi đóng vai Thiếu tướng Trần Long - Giám đốc Công an thành phố - người chỉ đạo trực tiếp đánh án. Phim nói về Hà Nội và bối cảnh quay là Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Nội".

NSND Việt Thắng (thứ 2 từ trái sang) trong vai công an của một bộ phim. Ảnh: NSX

Chia sẻ về các vai lãnh đạo công an đã từng đóng, NSND Việt Thắng bày tỏ: "Mỗi vai diễn có một số phận nhưng nhìn chung đã là lãnh đạo công an phải là người chịu trách nhiệm cao nhất về mảng đấu tranh tội phạm. Khi đóng vai giám đốc, trong nhiều trường đoạn họp chỉ đạo đánh án có những từ chuyên môn bắt buộc không thể sai. Ví dụ "cho phép" hay "phê chuẩn" rất khác nhau.

Mới đây, khi quay đến đoạn này tôi xin phép đạo diễn dùng thoại từ "phê chuẩn". Trước đó, khi quay các phim về cảnh sát hình sự, chúng tôi được người bên Bộ Công an sang hỗ trợ. Phim Đấu trí quay năm 2022 cũng có sự tư vấn của ngành công an".

Trong sự nghiệp nghệ thuật, NSND Việt Thắng từng nhận được nhiều giải thưởng cá nhân và tập thể. Năm 2015, ông giành Huy chương vàng tại Cuộc thi Nghệ thuật Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc (vai Trần Tiến trong vở Tai biến). Cũng trong năm này, nam nghệ sĩ đoạt Huy chương vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu toàn quốc Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân, lần thứ III (vai Trần Vĩ trong vở Dư chấn).

NSND Việt Thắng (thứ 2 từ trái sang) ở hậu trường phim "Đấu trí". Ảnh: FBNV



Nhờ những thành tích đó mà nam nghệ sĩ được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2015, sau đó là danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019. Năm 2020, NSND Việt Thắng tiếp tục giành Huy chương vàng tại Liên hoan Sân khấu Thủ đô lần thứ IV - 2020 (vai Ông Kỉnh trong vở Người tốt nhà số 5)...

Tháng 7/2021, NSND Việt Thắng về hưu sau 43 năm cống hiến hết mình cho sân khấu kịch và lĩnh vực truyền hình. Từ khi nghỉ hưu, nam nghệ sĩ không còn xuất hiện trên màn ảnh nhiều như trước.

NSND Việt Thắng (áo xanh) về hưu năm 2021. Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam.

Điều đặc biệt là dù xuất hiện suốt mấy chục năm trên sân khấu kịch lẫn phim truyền hình, gương mặt ngày càng trở nên thân thuộc nhưng nhiều khán giả Việt lại không nhớ tên NSND Việt Thắng. Nói về điều này ông cho biết mình không thấy buồn, quan trọng là được cống hiến trong công việc, ông cũng hiếm khi chia sẻ cuộc sống riêng tư và chỉ muốn được sống bình yên.

Hiện tại, NSND Việt Thắng có cuộc sống hưu trí bình yên bên con cháu. Được biết, nam nghệ sĩ đã "lên chức" ông nội từ 5 năm nay và chuẩn bị "lên chức" ông ngoại. Vợ chồng ông có 2 con, 1 gái và 1 trai, cả hai con đều không theo nghề bố, còn vợ nam nghệ sĩ làm về ngành y tế.