Quang Sự và Kiều Anh gây bất ngờ khi mang quân phục công an, cùng là Trung tá

Diễn viên Quang Sự và Kiều Anh được yêu mến khi đóng vai vợ chồng Công và Phương trong phim Gia đình mình vui bất thình lình. Chuyện tình cặp của cặp vợ chồng với nhiều biến cố đã lấy nhiều nước mắt của khán giả.

Quang Sự và Kiều Anh cùng đóng vai công an mang hàm Trung tá. Ảnh: FBNV

Mới đây, diễn viên Quang Sự khiến khán giả bất ngờ và thích thú khi đăng ảnh anh cùng diễn viên Kiều Anh cùng mang sắc phục ngành Công an nhân dân. Quang Sự đăng hình ảnh và gắn thẻ diễn viên Kiều Anh trong bài đăng của mình kèm dòng chú thích: "Có lẽ nào, bao lâu nay tất cả chúng ta đã bị lừa rồi sao? Đây mới là thân phận thật sự của anh Công (cây) và chị Phương (tạp hóa) trong Gia đình mình vui bất thình lình. Vậy cuộc hôn nhân của hai anh chị thật sự là thế nào?

Có hay chăng nên làm thêm phần phim về Gia đình mình vui bất thình lình theo kiểu "Ông bà Smith" để rõ hơn về thân phận của Công "cây" và Phương "tạp hóa" không cả nhà ơi? Cuối cùng mình gọi nhau là gì Phương ơi?".

Quang Sự hé lộ thêm rằng: "Lại cùng cấp bậc, khác cơ quan công tác nên hàng ngày cũng không gặp nhau mấy, cũng đỡ ngại".

Kiều Anh đóng công an trong phim Mật lệnh Hoa Sữa. Ảnh: FBNV

Dưới bức hình, khán giả phấn khích, cho rằng cặp đôi tái xuất trong cùng một bộ phim và là đồng nghiệp: "Hóa ra vợ chồng này là cảnh sát chìm"; "Thế lâu nay hai người chỉ là tình đồng chí? À, vậy hai đứa con của Phương là con của ai?"; "Hình tượng quá hợp vai. Hóng phim của anh chị"; "Hai bạn mặc sắc phục công an đẹp và chuẩn quá!"...

Diễn viên Kiều cũng vui vẻ vào tương tác với Quang Sự và khán giả. Nữ diễn viên cho biết, Phương và anh Công "cây" giờ là người dưng. Cô đáp trả Công "cây" rằng: "Tôi chỉ không hiểu 2 Đội trưởng mà gặp nhau thì điều gì sẽ sảy ra? Chào đồng chí nhé!'".

Chia sẻ với PV Dân Việt, diễn viên Quang Sự cho biết, anh và diễn viên Kiều Anh đang đóng vai công an nhưng ở hai bộ phim khác nhau. Mặc dù là vô tình nhưng anh vẫn cảm thấy sự trùng hợp khá thú vị nên đã đăng hình ảnh cả hai lên Facebook cho vui.

Quang Sự tiết lộ, anh đang đóng vai chiến sĩ công an mang hàm Trung tá, Đội trưởng đội Điều tra thành phố trong phim Đội điều tra số 7. Đây là bộ phim về đề tài hình sự, do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất. Được biết, Đội điều tra số 7 lấy cảm hứng từ các vụ trọng án có thật do lực lượng Cảnh sát hình sự điều tra phá án thành công. Trong phim có nhiều cảnh hành động, rượt đuổi, cháy nổ được thực hiện thật 100%, không sử dụng kỹ xảo điện ảnh. Bộ phim đã sản xuất mùa 1 năm 2023, Quang Sự đang tham gia mùa 2 của phim.

Các diễn viên phim Mật lệnh hoa sữa. Ảnh: NSX

Vai công an của diễn viên Kiều Anh đang đóng là trong phim Mật lệnh hoa sữa. Vai của nữ diễn viên cũng là Đội trưởng mang quân hàm Trung tá. Mật lệnh hoa sữa là câu chuyện về quá trình chiến đấu không mệt mỏi, với sự hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ công an đang ngày đêm bảo vệ sự bình yên của Thủ đô.

Bên cạnh những kỳ án được tái hiện, bộ phim khai thác những chi tiết đời sống như: gia đình, tâm lý của người chiến sĩ… tạo nên hình ảnh chân thực nhất, ngợi ca lực lượng Công an nhân dân của Thủ đô -những con người dũng cảm, mưu trí, mang trong mình đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp, trí tuệ, tài hoa… và trên hết là tình yêu lớn lao với Hà Nội. Bộ phim do đạo diễn Nguyễn Tất Kiên thực hiện.

Mật lệnh hoa sữa nằm trong dự án Vì tình yêu Hà Nội là những câu chuyện về con người đang gắn mình với từng nhịp thở của đời sống Thủ đô. Dự án do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội thực hiện nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Quang Sự sinh năm 1986 tại Thanh Hóa, anh từng theo học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Nam diễn viên góp mặt trong các bộ phim như: Để mai tính 2, Ống kính sát nhân, Đò xuôi vạn lý, Yêu hơn cả bầu trời, Người lắng nghe...

Diễn viên Quang Sự tốt nghiệp khoa diễn xuất Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc. Anh từng tham gia bộ phim Hello Stranger của đạo diễn Kim Dong Hyeon.

Kiều Anh sinh năm 1981 tại tỉnh Thái Nguyên, nhưng sống và làm việc chủ yếu ở Thành phố Hà Nội. Năm 13 tuổi, cô thi đỗ khoa múa Trường Nghệ thuật Quân đội. Năm 17 tuổi, Kiều Anh phục vụ trong đoàn văn công biểu diễn thường xuyên trong bộ đội biên phòng.

Năm 2004, Kiều Anh vào biên chế hoạt động tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, làm nhiệm vụ tiếp đón lãnh đạo nước ngoài. Từ năm 2011, cô chuyển sang đảm nhiệm đạo diễn sân khấu cho cơ quan này.

Kiều Anh được đạo diễn Đỗ Thanh Hải chọn vai Nhung trong phim Phía trước là bầu trời khi mới vừa chân ướt chân ráo xuống Hà Nội học trường múa. Diện mạo xinh đẹp, trong sáng và đôi mắt long lanh của Kiều Anh để lại ấn tượng đậm nét cho vai Nhung trong lòng khán giả.