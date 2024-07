Nghệ sĩ Nhân dân gốc Hà thành kể về thời kỳ là "nữ hoàng ảnh lịch bikini" của showbiz Việt

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi đắt show chụp ảnh lịch ở thập niên 90

Trịnh Kim Chi sinh năm 1971 tại Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tuy gia đình không có ai làm nghệ sĩ nhưng mẹ chị ít nhiều liên quan tới môi trường nghệ thuật khi đảm nhận vai trò hóa trang tại Đài Truyền hình Việt Nam. Khi gia đình chuyển vào TP.HCM sinh sống, chị làm việc tại hãng phim Nguyễn Đình Chiểu. "Từ năm 7, 8 tuổi, tôi đã được theo chân mẹ tới các đoàn phim, gặp gỡ những nghệ sĩ, chứng kiến quá trình họ làm việc. Tình yêu nghệ thuật có lẽ cứ lớn dần trong tôi như thế" - Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Sau khi theo học tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, Trịnh Kim Chi tham gia Đoàn Kịch nói TP.HCM, sau đó gắn bó lâu dài với sân khấu kịch của chị Hồng Vân. Năm 1995, chị nhận danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, trở thành mỹ nhân hàng đầu của giai đoạn thập niên 90.

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi thời trẻ. (Ảnh: FBNV)

Trò chuyện với Dân Việt, Trịnh Kim Chi vẫn nhớ những ký ức về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam: "Khi ấy, tôi dự thi sau khi nhận lời mời của báo Tiền Phong. Do gia đình không quá khá giả, tôi chắt chiu từng chút để tham gia mỗi vòng. Ban đầu, tại khu vực đồng bằng Đông Nam Bộ, tôi mặc hết những đồ mình có sẵn, không đầu tư gì hết. Tới lúc đạt danh hiệu Hoa khôi, tôi mới "đánh liều" đi mượn 3 triệu để may quần áo, ra ngoài Bắc thi Chung kết. Số tiền ấy, tôi đủ may được một bộ dạ hội, 2 áo dài cho 2 đêm, còn lại make-up, làm tóc đều tự túc.

Kết thúc cuộc thi, tôi nhận danh hiệu Á hậu 2, cũng được trao giải Ứng xử hay nhất. Đang là một cô sinh viên, bỗng nhiên được vinh danh là một trong những người có nhan sắc, cảm xúc của tôi khi ấy khó tả lắm. Hồi đó, các sân chơi nhan sắc rất hiếm hoi, cũng được tổ chức kỹ lưỡng, cẩn thận. Cũng bởi vậy, dù không có internet nhưng bất kỳ cô gái đoạt giải cũng được công chúng nhớ tới rất lâu sau đó".

Là một trong những mỹ nhân hàng đầu của showbiz thời điểm đó, Trịnh Kim Chi cũng được mệnh danh là "nữ hoàng ảnh lịch bikini" bởi hình thể chuẩn hiếm có. Chị kể lại, thời đó, việc treo bộ ảnh lịch bikini trong nhà là xu hướng, cũng bởi vậy các lời mời liên tục tới với chị. "Cứ vài ngày tôi lại được liên hệ để chụp hình, có ngày thay tới vài chục bộ bikini. Do chưa có ê-kíp cũng như phần mềm chỉnh sửa như hiện tại, mỗi người mẫu đều phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ trang phục tới phụ kiện. Tôi làm việc siêng năng, đúng giờ, các nhiếp ảnh gia rất quý, bởi vậy họ thường liên hệ. Cát-xê của chúng tôi cũng rất tốt, khoảng 300.000 - 400.000 đồng, vào loại thu nhập cao ở thời đó" - chị tâm sự.

Vẻ đẹp của Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi ở tuổi ngoài 50. (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống viên mãn ở tuổi 53

Hiện nay, Trịnh Kim Chi đã giữa chức Giám đốc Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi và Phó Chủ tịch Hội sân khấu TPHCM. Chị hoạt động năng nổ ở nhiều lĩnh vực, giành được nhiều giải thưởng giá trị trong sự nghiệp. Trong đó không thể kể tới vai Giang trong vở Bước qua lời nguyền giúp chị giành Huy chương vàng tại Liên hoan Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995. Tại mảng phim truyền hình, chị góp mặt trong các bộ phim: Những đứa con trong thành phố, Oan gia đại chiến, Những nẻo đường phù sa, Sóng gió thương trường, Cô gái xấu xí, Gạo nếp gạo tẻ...

Ngoài lĩnh vực sân khấu điện ảnh, Trịnh Kim Chi còn từng hoạt động âm nhạc với tư cách thành viên nhóm Tứ Ca Ngẫu Nhiên (1999 – 2003). Cùng nhóm có các nghệ sĩ gạo cội như Trương Ngọc Ánh, Chung Vũ Thanh Uyên (sau khi rời nhóm thì Ngô Thanh Vân thay thế), Minh Anh.



Không chỉ có sự nghiệp thành công, NSND Trịnh Kim Chi còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn với "nửa kia" là doanh nhân trong lĩnh vực sản xuất nhựa. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, anh rất tâm lý, yêu chiều vợ con và luôn đặt gia đình lên hàng đầu.

Ở tuổi 53, Nghệ sĩ Nhân dân, Á hậu Trịnh Kim Chi vẫn giữ được vóc dáng chuẩn mực, những đường cong quyến rũ. Các bộ ảnh bikini chị đăng tải luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ phía công chúng. Chị tiết lộ bí quyết giữ vẻ ngoài trẻ đẹp là do lối suy nghĩ tích cực, biết sắp xếp công việc và thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao.