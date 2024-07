Con gái Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang - nghệ sĩ piano quốc tế Nguyễn Bích Trà về nước biểu diễn

Trong đêm nhạc Beethoven và Rachmaninov, khán giả sẽ được thưởng thức tuyệt tác của hai nhà soạn nhạc Ludwig van Beethoven và Sergei Rachmaninov. Chương trình được dàn dựng và chỉ huy bởi nhạc trưởng NSƯT Trần Vương Thạch, đặc biệt còn có sự tham gia của nghệ sĩ piano quốc tế Nguyễn Bích Trà trở về từ Anh Quốc.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Bích Trà (Trà Nguyễn) là con gái của Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang. Bích Trà đi du học từ rất sớm, sau khi tốt nghiệp, cô sinh sống tại London, hiện tại thường đi về biểu diễn, đồng thời giảng dạy âm nhạc tại Anh, Hong Kong và Việt Nam. Cô là nghệ sĩ đầu tiên của Việt Nam có được hợp đồng ghi âm độc tấu với Naxos, một trong những hãng thu âm hàng đầu thế giới. 3 đĩa CD độc tấu của cô được Naxos phát hành toàn cầu từ cuối năm 2011 giúp cô phát huy được tài năng qua nhiều cuộc thi và được ghi nhận tại các giải thưởng âm nhạc quốc tế.

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang và con gái Bích Trà. Ảnh: VietTime

Cô cũng là một trong 10 gương mặt tiêu biểu của thanh niên Việt Nam năm 2002 và là người Việt Nam đầu tiên đã được trao tặng danh hiệu ARAM (Associate of the Royal Academy of Music, thành viên của Viện âm nhạc Hoàng gia, Anh) cho những cống hiến âm nhạc nổi bật trong năm 2013.

Mở đầu đêm nhạc là Bản overture Ruslan and Ludmila của Mikhail Glinka. Được xem là cha dẻ của âm nhạc Nga hiện đại, các tác phẩm thấm nhuần tinh thần dân tộc của Glinka đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tất cả các nhà soạn nhạc Nga sau này, từ Rimsky-Korskov, Tchaikovsky đến Stravinsky.

Sau khi ông qua đời, tác phẩm thành công vang dội và là một trong những opera kinh điển của nước Nga. Khúc dạo đầu gồm hai chủ đề chính dựa trên âm nhạc Nga, Phần Lan, Tartar và Ba Tư, tất cả đều được dàn dựng một cách xuất sắc với chủ đề 1 nhịp nhàng và khoan thai, chủ đề 2 trữ tình và đầy sức gợi cảm.

Nghệ sĩ Bích Trà sẽ biểu diễn Ruslan and Ludmila của Mikhail Glinka và Concerto số 2 dành cho piano. Ảnh: TL

Nối tiếp, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng tuyệt tác đánh dấu sự quay trở lại đầy ngoạn mục về thể loại sáng tác dành cho piano của Rachmaninov, bản Concerto số 2 dành cho piano. Những giai điệu đầy say mê với nhiều màu sắc đa dạng dựa trên sự phối khí tinh tế đã đưa bản nhạc trở thành một bản giao hưởng tuyệt vời nhất thời kỳ hậu Lãng mạn. Hai tác phẩm sẽ được diễn tấu dưới ngón đàn điêu luyện của nghệ sĩ piano Nguyễn Bích Trà.

Được Robert Schumann ví như "thiếu nữ Hy Lạp mảnh khảnh giữa hai người khổng lồ Bắc Âu", bản Giao hưởng số 4 cung Si giáng trưởng của Beethoven sẽ chiếm trọn phần 2 của đêm nhạc.

Tác phẩm được ông viết vào mùa hè năm 1806. Tiếng piano solo vang lên như môt điểm sáng rực rỡ, giai điệu đẹp đẽ hòa cùng âm thanh du dương của dàn dây, kết hợp uyển chuyển giữa nhịp bước nhảy của minuet với những tiết tấu nhanh của allegro. Tất cả tạo nên một bản nhạc hoàn hảo, đủ màu sắc tinh tế từ cao trào tới lắng đọng.