Nghi án kẻ lạ mặt dùng bình xịt hơi cay cướp 380 triệu đồng

Ngày 25/4, Công an huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định xác nhận, đã tiếp nhận tin báo về vụ đối tượng dùng bình xịt hơi cay cướp gần 380 triệu đồng và 3 sổ tiết kiệm của người dân rồi tẩu thoát.

Ảnh minh họa.

Theo bà Nguyễn Thị Thọ (48 tuổi, ở xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ), lúc 23h ngày 24/4, khi đang mua bán đậu phộng với ông Lê Hữu Chí (42 tuổi, ở cùng địa phương) tại ngã 3 đường bê tông (thuộc thôn Vạn Thiết, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ) thì có 2 đối tượng đi xe máy áp sát.

Hai đối tượng dùng bình hơi cay xịt về phía ông Chí và bà Thọ rồi đạp bà Thọ để giật chiếc túi xách bên trong có gần 380 triệu đồng và 3 số tiết kiệm do bà đứng tên, sau đó bỏ chạy. Ngay trong đêm, Công an huyện Phù Mỹ đã huy động lực lượng các đội nghiệp vụ và công an các xã truy xét.

Hiện Công an huyện Phù Mỹ đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra truy xét thủ phạm.