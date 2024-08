Nghỉ lễ 2/9, giá vé máy bay có tăng "kịch trần"?

Giá vé máy bay tăng

Thống kê này cho thấy, số chuyến bay nội địa bình quân là 600 chuyến/ngày, tăng 5% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2023. Số chuyến bay quốc tế bình quân là 241 chuyến/ngày, giảm 2% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Các đường bay Hà Nội - Đà Nẵng - TP.HCM là đường bay được các hãng hàng không Việt Nam khai thác bình quân 241 chuyến/ngày, tăng 8% so với tuần trước lễ và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Các đường bay tới Vinh, Bình Định, Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc và đường bay đến các địa phương cũng được tăng cường lần lượt với bình quân 171 chuyến/ngày và 187 chuyến/ngày đến các địa phương khác, tăng 2% và 4% so với tuần trước nghỉ lễ.

Giá vé máy bay tăng cao những ngày cận nghỉ lễ 2/9. Ảnh: NIA

Theo khảo sát, ngày 31/8, trên đường bay Hà Nội - TP.HCM, Vietnam Airlines đang có các dải vé từ 2,3 - 3,5 triệu đồng/chiều (đã gồm suất ăn), tăng 23 - 28%. Cũng ở đường bay này, Vietjet Air có giá vé máy bay dao động từ 1,5 - 2,4 triệu đồng/chiều, tăng 25%.

Tương tự, Bamboo Airways có các mức giá từ 1,7 - 2,5 triệu đồng/chiều, tăng 24%; Vietravel Airlines khoảng 1,7 triệu đồng/chiều, tăng 19% so với giai đoạn thấp điểm.

Đường bay Hà Nội - Đà Nẵng, Vietnam Airlines có giá vé máy bay khoảng 2,5 triệu đồng/chiều, tăng 40%; Vietjet có giá vé máy bay khoảng 2,4 triệu đồng/chiều, tăng 60%; Bamboo Airways có giá vé máy bay 2,2 triệu đồng/chiều, tăng 42%.

Đường bay Hà Nội - Nha Trang, Vietnam Airlines có các mức giá khoảng 2,5 - 3,2 triệu đồng/chiều, tương đương giai đoạn trước; Vietjet Air có giá 2,6 - 3,5 triệu đồng/chiều, tăng khoảng 33%. Giá vé của Bamboo Airways khoảng 3,2 triệu đồng/chiều, tăng 14%.

Giá vé máy bay chặng Hà Nội - Phú Quốc dao động từ 2,5 triệu đồng đến hơn 4 triệu đồng/chiều, tăng hơn 60%; Chặng Hà Nội - Quy Nhơn có giá khoảng 2,4 triệu đồng/chiều, tăng 25%.

So với một tuần trước, hiện tại khi cận kề ngày bắt đầu kỳ nghỉ lễ, giá vé đã có xu hướng tăng khoảng 20% và tăng 40% so với bình quân giai đoạn thấp điểm trước.

Vé máy bay của các hãng đồng loạt tăng. Ảnh: NIA

Chặng bay "nóng" tỷ lệ đặt chỗ cao

Báo cáo nhanh của các hãng hàng không Việt Nam cho biết, tính đến ngày 29/8, tỷ lệ đặt chỗ trên các đường bay nội địa trong giai đoạn nghỉ lễ Quốc khánh đạt mức bình quân trên 65%. Tính chất "lệch đầu" đã hình thành và thể hiện qua việc đặt chỗ trên các đường bay nội địa.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 2/9, đường bay du lịch đã có tỷ lệ đặt chỗ trên 85% như: Hà Nội - Đà Nẵng (87,44% ngày 30/8, 84,63% ngày 31/8), Hà Nội - Huế (93,79% ngày 30/8), Hà Nội - Phú Quốc (98,37% ngày 31/8), Hà Nội - Quy Nhơn (85,99% ngày 30/8, 93,76% ngày 31/8), Hà Nội - Nha Trang (90,7% ngày 31/8), TP.HCM - Buôn Ma Thuột (100% ngày 30/8, 86,2% ngày 31/8), TP.HCM - Đà Lạt (95,37% ngày 30/8, 100% ngày 31/8), TP.HCM - Quy Nhơn (85,7% ngày 31/8), TP.HCM - Phú Quốc (91,23% ngày 31/8), TP.HCM - Nha Trang (85,99% ngày 30/8, 84,63% ngày 31/8)…



Trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ (3/9), tỷ lệ đặt chỗ ở mức thấp hơn, chỉ một đường bay xuất hiện mức cao trên 60% như: Hà Nội - Đà Lạt (64,79%), Hà Nội - Cần Thơ (63,21%), Hà Nội - Pleiku (70,76%), TP.HCM- Hải Phòng (67,49%), TP.HCM - Pleiku (69,86%), TP.HCM - Đồng Hới (70,48%)… Riêng đường bay Hà Nội - Tuy Hòa có đạt tỷ lệ đặt chỗ 92,58%.

Với chiều bay từ địa phương xuất hiện xu hướng ngược lại. Các ngày kết thúc kỳ nghỉ là ngày đã có tỷ lệ đặt chỗ cao (ngày 3/9). Nhiều đường bay du lịch đã đạt trên 80% như: Nha Trang - Hà Nội (82,36%), Đà Nẵng - Hà Nội (89,24%), Tuy Hòa - Hà Nội (89,25%), Đà Lạt - Hà Nội (81,88%), Huế - Hà Nội (88,59%), Nha Trang - TP.HCM (93,2%), Phú Quốc - Hà Nội (83,68%), Phú Quốc - TP.HCM (98,85%), Pleiku - TP.HCM (100%), Côn Đảo - TP.HCM (98,92%), Tuy Hòa - TP.HCM (89,25%), Buôn Ma Thuột - TP.HCM (96,66%)…