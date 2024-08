Nghỉ lễ 2/9, khách sạn, resort từ 3-4 sao ở Bình Thuận đã hơn 90% khách đã đặt phòng

Bình Thuận sẵn sàng đón khách nghỉ lễ Quốc khánh

Cũng theo ông Nguyễn Linh Vũ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Thuận trung tâm cũng đề nghị các đơn vị du lịch phải thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình phát huy tối đa cung cách phục vụ văn minh, lịch sự nhằm xây dựng hình ảnh thân thiện, hiếu khách, hiền hoà và tận tâm của người Bình Thuận trong mắt du khách trong nước, cũng như du khách quốc tế…

Du khách chụp hình trên cung đường ven biển Mũi Né- Phan Thiết - Bình Thuận. Ảnh: NV

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Thuận, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày (31/8 - 3/9) được xem là cơ hội cho các trung tâm du lịch hấp dẫn khách du lịch, trong đó có TP. Phan Thiết - Bình Thuận. Do vậy, ngay từ giữa tháng 8, tỉnh Bình Thuận đã triển khai nhiều giải pháp để sẵn sàng đón khách, khẳng định hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Trong 3 ngày cao điểm 31/8 - 2/9, công suất phòng của các khách sạn, resort có chất lượng tiêu chuẩn 3 - 4 sao ở các khu vực như trung tâm TP. Phan Thiết, phường Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành, huyện Hàm Thuận Nam, thị xã La Gi đạt trên 90% phòng khách đã đặt trước.

Những khách sạn dưới 3 sao và hệ thống khách sạn còn lại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tỷ lệ sử dụng phòng bình quân từ 70 - 80%. Mặc dù nhu cầu đặt phòng nghỉ tại TP. Phan Thiết dịp Quốc khánh lớn, nhưng nhìn chung giá phòng và dịch vụ tại khu vực Hàm Tiến - Mũi Né chỉ tăng khoảng 10%.

"Khách du lịch nội địa đến Bình Thuận nghỉ dịp này đa số từ TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, các tỉnh Nam bộ, một số tỉnh phía Bắc… tập trung ở khu vực Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành, huyện Hàm Thuận Nam và thị xã La Gi…", đãi diện Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Thuận cho biết.

Theo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Bình Thuận, lẩu thả là một món ăn bắt nguồn từ ngư dân vùng biển Mũi Né, TP. Phan Thiết. Món ăn bình dân này đã có từ lâu, theo đời sống của bà con làng chài Mũi Né, TP. Phan Thiết. Hiện nay du khách rất thích món này. Một trong những nơi nấu món lẩu thả ngon là nhà hàng Bình Minh TP. Phan Thiết. Ảnh: NV

Khẳng định thương hiệu du lịch Bình Thuận

Ông Nguyễn Linh Vũ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Thuận cho biết, để tiếp tục duy trì và khẳng định thương hiệu du lịch Bình Thuận an toàn, thân thiện và hấp dẫn, công tác phục vụ du khách trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 sắp đến đang được ngành Du lịch triển khai tích cực. Bình Thuận hy vọng để lại ấn tượng đẹp khi khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi tại Bình Thuận thật sự chu đáo, an toàn, vui tươi, thoải mái và luôn nhớ đến thành phố biển này…

Theo ghi nhận của Dân Việt, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã đồng hành với ngành du lịch như ngành công an đã triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông… Bên cạnh đó là phối hợp với các địa phương trọng điểm du lịch thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch đảm bảo môi trường, giá cả và chất lượng dịch vụ, cách ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch…

Bờ biển Mũi Né- Phan Thiết - Bình Thuận, Ảnh: NV

Hỗ trợ khách du lịch

Cùng với đó, ngành du lịch tỉnh Bình Thuận còn thực hiện nhiều giải pháp đối với công tác "thông tin hỗ trợ du khách".

Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Bình Thuận cũng triển khai liên tục công tác giới thiệu "du lịch Bình Thuận chào đón khách dịp 2/9" trên các kênh truyền thông truyền thống lẫn mạng xã hội, tham gia xúc tiến quảng bá hình ảnh tại các sự kiện du lịch trong và ngoài tỉnh.

Đồng thời, tăng cường công tác hỗ trợ du khách qua đường dây nóng thông tin hỗ trợ du khách 0252.3810.801 tại các khu du lịch, điểm tham quan, khu mua sắm, ẩm thực, giải trí để sẵn sàng hỗ trợ khách du lịch khi đến với Bình Thuận. Đặc biệt, là luôn đảm bảo an toàn cho 2 điểm đến đảo đang "hot" là Cù lao Câu và đảo Phú Quý.

Du khách tham quan đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Do dịp lễ Quốc khánh năm nay cũng là thời điểm du lịch Bình Thuận hưởng ứng tham gia chương trình kích cầu du lịch nội địa, nên nhiều doanh nghiệp, hãng lữ hành, điểm tham quan thực hiện nhiều gói giảm giá từ 10 - 30% sản phẩm, dịch vụ, vé tour tuyến du lịch và vé tham quan.

Bên cạnh đó, một số địa điểm tham quan độc đáo của địa phương cũng đã sẵn sàng chào đón du khách như điểm du lịch U&Me Bàu Trắng, Sân khấu nhạc nước, Bảo tàng Nước mắm, Lâu đài Rượu vang, Lễ hội Ẩm thực…

Ngoài ra, thời điểm nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, tại NovaWorld Phan Thiet còn tổ chức chức nhiều chương trình hoạt động sôi động như Lễ hội té nước, các đêm nhạc rộn ràng, chuỗi sản phẩm mới lạ tại các công viên chuyên đề và nhất là biểu diễn bắn pháo hoa nghệ thuật tối 2/9 tạo thêm nhiều điểm nhấn hấp dẫn thu hút kdu hách.

Du khách chụp hình bên con lạc đà ở đồi cát Bàu Trắng huyện Bắc Bình- Bình Thuận. Ảnh: NV

Trong khi đó, Bến xe miền Đông mới (TP.HCM), các hãng xe hoạt động tuyến Sài Gòn - Phan Thiết và Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn đểu có kế hoạch tăng cường phương tiện vận chuyển hành khách tuyến Sài Gòn - Phan Thiết và ngược lại phục vụ cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024.

Theo đánh giá, dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Phan Thiết - Bình Thuận là một trong những điểm đến được khách nội địa lựa chọn nhiều nhất.

Đến thời điểm này, công suất phòng trung bình được "giữ chỗ" cho dịp 2/9 đã đạt trên 90%. Thông tin từ các hãng lữ hành lớn, hầu hết đều thông báo tour Phan Thiết sắp "khóa sổ".