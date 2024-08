Bình Thuận sẵn sàng phục vụ du khách đến nghỉ dưỡng dịp lễ Quốc khánh 2/9

Du khách là "thượng đế"

Cụ thể, ngày 28/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận cho biết đã đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tham mưu chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý phục vụ du lịch trên địa bàn.

Du khách nước ngoài đang nghỉ dưỡng ở Mũi Né, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: PV

Trong đó chú ý việc thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa với du khách và ra quân làm sạch rác thải, vệ sinh môi trường, cảnh quan hai bên các tuyến đường dẫn đến khu - điểm tham quan du lịch.

Các ban ngành phối hợp tiến hành kiểm tra giá cả, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ… trong hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch tại địa phương.

Quan tâm nhắc nhở doanh nghiệp, hộ kinh doanh giữ bình ổn giá, thực hiện niêm yết và bán đúng giá niêm yết, nhất là giá buồng phòng khách sạn - nhà nghỉ, dịch vụ ăn uống, giá các mặt hàng hải sản tươi sống… gắn với bảo đảm chất lượng dịch vụ phục vụ du khách.

Đối với Ban Quản lý các khu - điểm du lịch thì phối hợp lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, sắp xếp bãi đỗ xe tại các điểm tham quan đảm bảo trật tự cũng như quản lý, kiểm soát tốt hoạt động bán hàng rong, trẻ em cho thuê tấm trượt cát… không để xảy ra tình trạng "chặt chém", lừa gạt, chèo kéo, đeo bám, quấy nhiễu du khách.

Đồng thời rà soát, lắp đặt biển báo, quy định, hướng dẫn du khách tại điểm tham quan, điểm du lịch mạo hiểm (nếu có) và tăng cường công tác cứu hộ ở các bãi tắm ven biển.

Đặc biệt là thường xuyên tổ chức làm vệ sinh, thu gom rác thải góp phần đảm bảo cảnh quan môi trường sạch đẹp, văn minh tại những điểm du lịch dã ngoại, du lịch cộng đồng…

Du khách "nhí" tỏ ra sản khoái khi nghỉ dưỡng ở Muine Bay Resort. Ảnh: Bùi Phụ

Chuyển mình đón khách đến Bình Thuận

Sáng 28/8, trao đổi với Dân Việt, ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, chuẩn bị đón khách đến nghĩ dưỡng dịp lễ 2/9 năm nay, nhiều cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như Muine Bay Resort (4 sao) và Little Muine Cottages Resort (3 sao) cùng ở Mũi Né, TP. Phan Thiết) đang "chạy nước rút" và chuẩn bị nguồn thực phẩm sạch, hải sản tươi sống để phục vụ tốt du khách một cách tốt nhất…

Nhằm bảo đảm sự an toàn cho du khách, nhiều resot và khách sạn ở Bình Thuận đã lên kế hoạch tăng cường công tác an ninh, phòng chống trộm cắp tài sản, phòng chống cháy nổ cho du khách khi đến nghĩ dưỡng...

Nhiều nơi đã trang bị đầy đủ phương tiện cứu hộ, lắp đặt biển báo, cờ hiệu, phao tiêu và bố trí lực lượng bơi lội giỏi để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ tại các bãi tắm ven biển, hồ bơi.

Bờ biển Mũi Né, TP. Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Ảnh: PV

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Linh Vũ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Thuận cho biết, trung tâm cũng đề nghị các đơn vị du lịch phải thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình phát huy tối đa cung cách phục vụ văn minh, lịch sự cũng như xây dựng hình ảnh thân thiện, hiếu khách.

"Qua đó hướng đến đảm bảo chất lượng phục vụ, tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc làm ảnh hưởng hình ảnh doanh nghiệp nói riêng và thương hiệu du lịch Bình Thuận nói chung trong quá trình phục vụ du khách…

Trong hoạt động du lịch nếu xảy ra sự cố, tai nạn rủi ro hoặc các vấn đề liên quan đến du khách thì doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh phải thông báo ngay đến cơ quan có chức năng để kịp thời phối hợp xử lý tốt mọi tình huống…", ông Nguyễn Linh Vũ thông tin.

Ảnh: Nằm trên cung đường du lịch quốc gia, Little Muine Cottages Resort có tổng diện tích 11,000m2 với 15 bungalow và 40 phòng hướng vườn, mặt trước tiếp giáp đường Huỳnh Thúc Kháng, mặt sau là bãi biển nổi tiếng của thủ đô Resort Mũi Né. Với kiến trúc là resort nghĩ dưỡng, du khách sẽ cảm nhận được một không gian rất thông thoáng, không khí luôn rất trong lành bởi hàng trăm loài hoa và cây cảnh tạo nên một khu vườn đa sắc màu khác hẳn với những khu nghĩ dưỡng truyền thống. Ảnh: PV

Bình Thuận còn nhiều điểm hấp dẫn

Theo nhận định của các chuyên gia du lịch, Bình Thuận không chỉ có biển mà còn có nhiều sông, suối, núi, đồi, cồn cát. Với lợi thế bờ biển dài gần 200 km, nhiều bãi biển ở Bình Thuận như Mũi Né, La Gi, Cổ Thạch… đã trở thành nơi lý tưởng cho du khách nghỉ dưỡng, tổ chức các hoạt động giải trí trên biển như lướt ván diều, lái thuyền buồm...

Riêng hệ thống sông, suối thì Bình Thuận đã sở hữu những dòng sông tuyệt đẹp bắt nguồn từ cao nguyên tỉnh Lâm Đồng chảy qua địa bàn tỉnh như sông La Ngà, sông Quao, sông Lòng Sông, sông Phan, sông Mao và sông Lũy, sông Cà Ty chảy qua trung tâm TP. Phan Thiết. Những dòng sông này rất hấp cho du khách trải nghiệm nhiều loại hình du lịch đường thủy trên sông…

Có thể nói, sau khi tuyến cao tốc qua địa bàn tỉnh Bình Thuận được khai thác, và Sở GTVT tỉnh Bình Thuận đầu tư làm những tuyến đường kết nối, du khách đến Bình Thuận ngày càng đông hơn.

Nhờ hệ thống giao thông này, nhiều du khách và tài xế xe con từ TP. HCM đi Đà Lạt đã chọn cung đường qua cao tốc TP.HCM- Long Thành- Dầu Giây- Phan Thiết - Vĩnh Hảo rồi theo Quốc lộ 55 hoặc Quốc lộ 28 và 28B. Nhờ đó, các điểm du lịch còn hoang sơ, các nơi có phong cảnh đẹp nằm giáp ranh tỉnh Lâm Đồng dần dần "lộ" ra trong mắt du khách.

Ấn tượng với hồ Sông Luỹ

Phóng viên từng có dịp từ huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đi Đà Lạt (Lâm Đồng) trên quốc lộ 28B và rất bất ngờ khi nhìn thấy giữa núi rừng bạt ngàn lại có một hồ nước rông mênh mông, thơ mộng là hồ Sông Lũy.

Không riêng gì chúng tôi, mà nhiều du khách khi nhìn thấy cảnh đẹp thơ mộng, còn nguyên nét hoang sơ đã ví hồ Sông Lũy là "nàng tiên đang ngủ quên" giữa núi rừng trùng trùng điệp điệp…

Hồ Sông Lũy thuộc địa phận xã Phan Lâm và Phan Sơn huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: PV

Theo UBND huyện Bắc Bình, hồ Sông Luỹ là hồ nước ngọt được xây dựng trên Sông Lũy thuộc địa phận xã Phan Lâm và Phan Sơn, khởi công vào tháng 2/2019 với tổng mức đầu tư 1.484 tỷ đồng.

Đến tháng 10/2022, hồ Sông Luỹ được đưa vào sử dụng và có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 24.200 ha đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, hồ Sông Luỹ còn cung cấp nước phục vụ sinh hoạt cho người và phục vụ các nhiệm vụ khác.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Công Lý, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình cho biết, bao quanh hồ Sông Luỹ là những cánh rừng nguyên sinh, xa hơn là những bản làng của người Raglai, K'ho, Chăm, Nùng, Hoa, Châu Ro, Chu Ru… thuộc 2 xã Phan Lâm và Phan Sơn, huyện Bắc Bình đang sinh sống.

Cuộc sống bà con ở đây bình dị, còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống độc đáo rất phù hợp cho du khách khám phá…

Cũng theo ông Nguyễn Công Lý, mặc dù hồ Sông Luỹ chưa đưa vào khai thác du lịch nhưng thời gian qua có nhiều du khách đi ngang thấy cảnh đẹp nên dừng chân nghỉ ngơi, uống cà phê ngắm cảnh đẹp rồi đi tiếp...

Nhiều người dân địa phương cho biết, mỗi mùa, mỗi thời điểm, hồ Sông Lũy đều có vẻ đẹp riêng nhưng đẹp nhất là mùa mưa bởi lúc này hồ tích được nhiều nước. Nhờ đó cây cối xung quanh xanh tốt tạo nên không khí trong lành, thiên nhiên đầy sức sống xung quanh hồ...

Buổi sáng mờ sương ở hồ Sông Luỹ, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: PV

Ngoài hồ Sông Luỹ, ở Bình Thuận còn có những điểm du lịch hồ nước ngọt hấp dẫn khác hồ Hàm Thuận – Đa Mi, hồ Biển Lạc, hồ Suối hồ Sông Quao, hồ Bàu Trắng… Mỗi hồ mang một vẻ đẹp riêng như một "thiên đường" nghỉ dưỡng cho du khách…

