Nghị lực chàng shipper người dân tộc HRE đỗ đại học Công an

Những ngày giáp Tết vừa qua, chàng trai shipper Phạm Thanh Ngân vẫn chạy ngược chạy xuôi để giao những đơn hàng cuối để kịp bàn giao công việc shipper trước khi nhập học. Tết rồi, Ngân nhận kết quả đậu vào Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND hệ văn bằng 2.

Phạm Thanh Ngân với công việc shipper.

Là người đồng bào dân tộc thiểu số H'rê, Ngân sinh ra và lớn lên trong một gia đình đông anh chị em, nhà làm nông, sống phụ thuộc vào ruộng nương,… Cùng với những tháng ngày vừa chăn trâu vừa học bài đã giúp Ngân sớm ý thức được phải cố gắng học hơn nữa để thoát nghèo.

"Khi ngồi ghế nhà trường phổ thông em đã có ước mơ cháy bỏng với ngành công an. Lúc đó em chưa có tự tin để thi. Sau 4 năm Đại học Luật, em ra trường mới thử thi vào Công an một lần nữa. Sau một tháng ôn luyện ngày đêm thì hôm nay em nhận được giấy báo trúng tuyển thì em rất là vui. Công việc của em thì sáng sớm 7 giờ sáng tới kho chở hàng đi giao. Đến tối về đến nhà em lấy sách vở ra để ôn luyện thi đại học", Ngân chia sẻ.

Vượt lên khó khăn, những nổ lực của em đã được đền đáp xứng đáng, em thi đỗ vào Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND với số điểm cao. Ngân tự tin cho biết: "Khi ngồi trên ghế giảng đường đại học ngành Công an em sẽ luôn quyết tâm học thật tốt. Cố gắng hoàn thành tốt các môn học. Khi tốt nghiệp đại học về địa phương em sẽ là người chiến sĩ công an tốt, giữ bình yên cho quê hương bản làng và giúp xây dựng quê hương ngày càng phát triển".

Những ngày qua, ông Phạm Văn Đế - cha ruột của Ngân vui hơn bao giờ hết. Vui, hạnh phúc vì con mình đã đạt ước mơ vào ngành Công an. "Nghe tin con tôi đậu vào trường Công an thì tôi làm cha làm mẹ cũng mừng con. Quá trình học từ phổ thông đến nay mục đích của cháu là trở thành chiến sĩ Công an. Vợ chồng tôi tin tưởng con sẽ trưởng thành trong môi trường Công an", ông Đế chia sẻ. Thành quả của em ngày hôm nay là rất xứng đáng và đó là nguồn năng lượng lớn tiếp thêm sức mạnh cho những bạn trẻ đặc biệt là những bạn trẻ người dân tộc thiểu số có ước mơ trở thành chiến sĩ Công an cố gắng, tự tin nắm bắt lấy ước mơ của mình.

"Em muốn nhắn nhủ với các bạn người đồng bào dân tộc thiểu số nói chung cũng như đồng bào H're nói riêng, chúng ta có niềm đam mê thì mạnh dạn theo đuổi đến cùng, không sợ gian nan, vất vả. Quyết tâm đến cùng thì có kết quả tốt như chúng ta mong đợi", Ngân bộc bạch thêm.

Cổng trường đại học đã sẵn sàng đón nhận Ngân và các tân sinh viên khác. Với nghị lực của chàng trai dân tộc thiểu số vốn sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, Ngân sẽ tiếp tục quyết tâm học tập tốt để trở thành người chiến sĩ CAND.